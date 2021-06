Suomalainen rahti­laiva ajoi karille – on jumissa saaren rannassa Ruotsissa

Suomen lipun alla seilaava rahtialus jumissa Fårön saaren rannassa.

M/S Ramona on jumissa Fårö-saaren rannalla.

Suomen lipun alla seilaava rahtialus jäi lauantaina jumiin Ruotsin Fårö-saaren rantaan Gotlannin pohjoispuolella, ruotsalaisviranomaiset kertoivat.

75-metrinen M/S Ramona-alus oli matkalla Latvian Riikaan, kun se toistaiseksi tuntemattomasta syystä suuntasi suoraan kohti Fårön saaren länsirantaa kahdeksan solmun nopeudella.

Kukaan aluksen kyydissä olleista viidestä ihmisestä ei loukkaantunut karille ajossa. Aluksen runko vaikuttaa olevan ehjä, ja rannikkovartioston mukaan ainakaan toistaiseksi ei ole vaaraa siitä, että alus vuotaisi.

Pelastustoimia hoitava yritys käy sunnuntaina arvioimassa, miten laiva saataisiin irti. Myös sukeltaja käy tutkimassa laivan rungon.

– Irrotusyritys ei todennäköisesti onnistu vielä tänään, vaikka illat ovatkin valoisia. Uskoisin, että laiva yritetään irrottaa maanantaina, kertoi Ruotsin rannikkovartioston päivystäjä Christian Carlsson sunnuntaina uutistoimisto TT:lle.

Ramona kuuluu Paraisilla toimivalle Ronja Marin -varustamolle. Alus on rakennettu Saksassa 1985 ja rekisteröity Maarianhaminaan.

– Jos alus pystytään vetämään karilta sen perästä, niin luulisin tehtävän sujuvan suhteellisen nopeasti. Paikalle tarvitaan ainakin tarpeeksi suuri hinaaja, kertoi varustaja Anders Isaksson Hufvudstadsbladetille.

Alus on paikallaan eikä siitä ole vaaraa alueella asuville ihmisille, Ruotsin meripelastuksen edustaja kertoi.

– Meillä on paikalla kaksi yksikköä. Toinen hoitaa pelastustyötä ja ympäristönsuojelusta vastaava alus valvoo, että ympäristö on suojattu. Toistaiseksi ei havaittu öljypäästöjä mereen, mutta laivan on runko vielä tarkistettava, kertoo Anna Törnqvist rannikkovartioston johtokeskuksesta Ruotsin radion P4 Gotland -kanavalle.

Laivan irrotusta yritetään ehkä maanantaina.

Karille ajon syyn tutkintaa jatketaan.

Ruotsin rannikkovartiosto on tehnyt ilmoituksen törkeästä huolimattomuudesta meriliikenteessä, mutta tapaukseen ei epäillä liittyvän ruorijuopumusta.