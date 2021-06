Ihmisiä houkutellaan rokotettavaksi muun muassa lottoarvonnoilla, matkapaketeilla ja huvipuistolipuilla.

Yhdysvalloissa rokotustahti on hidastunut merkittävästi, eikä maan presidentti Joe Bidenin hallinnon asettama tavoite saada 70 prosentille aikuisista ensimmäinen annos koronarokotetta itsenäisyyspäivään 4. heinäkuuta mennessä tule tätä tahtia toteutumaan.

Bidenin hallinto on yrittänyt houkutella ihmisiä rokotuksiin muun muassa oluella ja ilmaisella lastenhoidolla. Nyt myös useampi osavaltio on alkanut tarjoamaan rokottautumisesta toinen toistaan erikoisempia palkkioita, kertovat CNN ja yhdysvaltalaislehti Independent.

Havaiji tarjoaa yhteistyössä lukuisten yritysten kanssa erilaisia matkapaketteja lentoyhtiöiden bonuspisteiden kera. Tämän lisäksi osavaltio on luvannut poistaa käytöstä kaikki koronarajoitukset heti, kun Yhdysvallat pääsee 70 prosentin rokotetavoitteeseensa.

Kentuckyssa kuvernööri Andy Beshear ilmoitti rokotettujen aikuisten kesken arvottavan kolme miljoonan dollarin palkintoa. Tämän lisäksi viidelletoista 12–17-vuotiaalle arvotaan jatkokoulutuksen kattava apuraha esimerkiksi yliopistoon.

Myös ainakin Ohiossa, Coloradossa, New Yorkissa, Marylandissa, Kaliforniassa, Oregonissa ja Washingtonissa arvotaan tällä hetkellä rahaa rokotettujen aikuisten kesken. Ohion kuvernööri Mike DeWinen mukaan rokotustahti nousi miljoonan dollarin viikoittaisen lottoarvonnan käyttöönoton jälkeen saman tien 45 prosenttia.

Länsi-Virginiassa raha-arvonnan lisäksi rokotetuille tarjotaan 100 dollarin säästölainaa. Mainessa rokotetut saivat valita 20 dollarin lahjakortin tai kalastus-ja metsästysluvan välillä. Tämä osoittautui kuitenkin tehottomaksi keinoksi saada ihmiset piikille, joten siitä luovuttiin.

Minnesotassa rokotettujen kesken arvotaan erilaisia palkintoja huvipuistolipuista lahjakortteihin ja kalastuslupiin. New Jerseyssä rokotetuille tarjotaan muun muassa lahjakortteja ja ilmaisia viininmaistajaisia. Independentin mukaan Illinoisin kuvernööri J.B. Pritzker on luvannut tarjota kierroksen osavaltion baareissa kaikille rokotetuille.

Rokotustahdin hidastumisesta huolimatta jo 12 osavaltiota on saavuttanut Bidenin tavoitteen, joukossa muun muassa Kalifornia, Connecticut ja New Mexico. Yhdysvaltain tautikeskus CDC on ilmoittanut, että rokotettujen ei tarvitse enää käyttää maskia useimmissa tilanteissa, mutta rokottamattomien tulisi niitä vielä käyttää.

Tähän mennessä aikuisista noin 63 prosenttia on saanut ainakin ensimmäisen annoksen koronarokotetta. Yhteensä ainakin ensimmäisen annoksen rokotetta on saanut maassa siis melkein 170 miljoonaa ihmistä, joista 137,5 miljoonaa on saanut myös toisen annoksen.