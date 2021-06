Palkittu sankarirotta jää eläkkeelle miinojen raivaamisesta – löysi uransa aikana 71 maamiinaa

Gambianpussirotta Magawa pystyi raivaamaan tenniskentän kokoisen alueen miinoista vain puolessa tunnissa.

Palkittu, Kambodzhan maaperästä miinoja etsinyt Magawa-rotta jää eläkkeelle viiden vuoden kunniakkaan uran jälkeen. Asiasta kertoo CNN.

Gambianpussirotta Magawa on sen kouluttaneen APOPO-miinanraivausjärjestön mukaan löytänyt uransa aikana kaikkiaan 71 maamiinaa ja 38 räjähtämätöntä räjähdettä.

Brittiläinen eläinlääketieteellinen hyväntekeväisyysjärjestö palkitsi rotan viime vuonna kultamitalilla ansiokkaasta työstään. APOPO-järjestön tiedotteen mukaan tänä vuonna 7 vuotta täyttävä Magawa on leponsa ansainnut.

– Vaikka se on edelleen hyvinvoiva, se on saavuttanut eläkeiän ja on selvästi alkanut hidastumaan liikkeissään. Nyt on aika, APOPO kirjoittaa tiedotteessa.

Keskivertoa lemmikkirottaa suuremmat gambianpussirotat ovat älykkäitä ja tarpeeksi pieniä kulkeakseen maamiinojen päältä räjäyttämättä niitä. Tämän vuoksi niitä koulutetaan haistamaan räjähteiden kemikaaleja ja osoittamaan niitä kouluttajilleen.

Magawa on koulutettu jättämään romumetalli huomioimatta ja antamaan merkki, kun se on löytänyt miinan tarkan sijainnin. Rotta pystyi näin ollen raivaamaan puolessa tunnissa miinoista tenniskentän kokoisen alueen, mihin ihmisellä menisi arviolta neljä päivää.

Vietnamin sota ja punakhmeerien valtakauden jälkeinen sisällissota on jättänyt Kambodzhan maaperään valtaisan määrän maamiinoja sekä muita räjähteitä.

APOPO-järjestö ylistää Magawan antaneen paikallisille mahdollisuuden elää, työskennellä ja kouluttautua ilman pelkoa raajan tai hengen menettämisestä.