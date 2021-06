Arvioita siitä, miksi norsut ovat lähteneet liikkeelle, on monia. Varsinainen syy ei kuitenkaan ole toistaiseksi selvillä.

Xishuangbannan kansallispuistosta karanneen 15 aasiannorsun vaellus jatkuu. Lauman outoa pohjoiseen suuntaavaa matkaa on seurattu Kiinan Yunnain maakunnassa jo huhtikuusta lähtien.

Tähän mennessä noin 500 kilometrin pituiseksi venähtänyt marssi on aiheuttanut merkittävää tuhoa. Norsut ovat muun muassa syöneet kokonaisia reitilleen osuneita viljapeltoja ja kuormalavoittain maissia ja ananaksia, kaataneet ladon, tyhjentäneet vesitankin sekä pelottaneet paikallisia.

Norsulauman vaelluksen syytä on tähän mennessä voitu vain arvailla.

Tuhoja on kiinalaisarvioiden mukaan kertynyt jo lähes miljoonan euron edestä, eikä vaellukselle näy loppua. Kaiken lisäksi lauma lähestyy Kunmingin miljoonakaupunkia, mikä tarkoittaa sitä, että kohtaamiset ihmisten kanssa voivat lisääntyä.

Laumaan kuuluu kuusi naarasta ja kolme urosta, kolme nuorempaa norsua sekä kolme poikasta. Vaelluksen varsinaista syytä ei ainakaan vielä tiedetä, mutta mahdollisia selityksiä on New York Timesin selvityksen perusteella useita.

Lauma on aiheuttanut reissullaan arviolta noin miljoonan euron tuhot.

Yhtenä syynä pidetään kiristynyttä kilpailua elinympäristöstä. Kiinan norsukanta on pärjännyt viime vuosina hyvin onnistuneen luonnonsuojelutyön tuloksena, mikä on nostanut muutamassa vuosikymmenessä aasiannorsujen määrän alle 200 yksilöstä noin 300 yksilöön.

Niille soveltuva elinympäristö on kuitenkin samassa ajassa pienentynyt muun muassa metsien hakkuiden seurauksena, mikä voi johtaa elintilan etsimiseen muualta saaden norsut näin liikkeelle.

Norsut ovat taittaneet jo yli 500 kilometrin matkan.

Toinen selitys voi tutkijoiden mukaan liittyä siihen, että norsut ovat tottuneet ihmisiin. Niiden ja ihmisten kohtaamisia tapahtuu yhä useammin ihmisten levittäytymisen seurauksena. Norsut eivät enää tämän ja suojellun asemansa vuoksi pelkää ihmistä.

Norsut ovat myös älykkäitä. Ne ovat matkallaan huomanneet, että ihmisten viljelmät maistuvat luonnonvaraista ravintoa paremmalta.

– Norsut oppivat, että suojelualueen ulkopuolelta löytyy paljon ravinteikasta, helposti kerättävää ruokaa. Tämä johtaa siihen, että ne siirtyvät nyt paikkoihin, joita ne eivät ole asuttaneet enää pitkään aikaan, kertoi norsuihin erikoistunut tutkija Ahimsa Campos-Arceiz Xishuangbannan trooppisesta kasvitieteellisestä puutarhasta New York Timesille.

Henkilövahingoilta on toistaiseksi vältytty.

Campoz-Arceiz uskoo, että ilmiö tulee yleistymään tulevaisuudessa norsukannan kasvaessa. Nyt liikkeellä olevan lauman pitkää marssia tämä ei kuitenkaan hänen mukaansa selitä.

– Minulla ei ole hajuakaan, mistä tämä johtuu. Älkää luottako kehenkään, joka antaa tähän selkeän vastauksen.

Lauma on tutustunut myös kaupunkialueeseen Eshanissa.

Norsulauman liikkeiden seuraamisesta on tullut julkisuudessa suosittu puheenaihe. Sosiaalisen median käyttäjät ovat ihastelleet eläinten marssia ja toimia matkansa varrella. Keksipä joku senkin, että jos lauma pitää kiirettä, ehtivät ne Pekingiin vieraiksi Kiinan kommunistisen puolueen ensi kuussa järjestettäviin 100-vuotisjuhliin.

Kansanhuvista huolimatta norsut voivat olla ihmisille vaaraksi. Vaikka nyt käynnissä olevan vaelluksen aikana loukkaantumisilta on vältytty, Kiinan valtiollisen median mukaan kohtaamiset aasiannorsujen kanssa ovat johtaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 50 ihmisen vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Kuvassa norsuille järjestetty tiesulku.

Paikalliset viranomaiset pyrkivät tällä hetkellä minimoimaan vahinkoja, ja ohjaamaan norsut turvallisemmille alueille muun muassa tiesuluilla ja ruokahoukuttimilla. Norsut ovat kuitenkin vierailleet myös asutuskeskuksissa, joissa ihmisiä on varotoimena evakuoitu niiden tieltä.

Tapaus on nostanut keskusteluun ihmisen ja luonnon välisen yhteiselon haasteet. Becky Shu Chen Lontoon eläintieteellisestä seurasta kertoi New York Timesille, että tapaus on esimakua tilanteesta, joka tulee arkipäiväistymään Kiinan norsukantojen elpyessä.

– Vain valmistamalla ihmiset tulevaisuuteen voimme sanoa norsujen suojelun todella onnistuneen. Meidän pitäisi ongelman ratkaisun sijaan keskittyä nyt siihen, miten voimme käyttää tätä tapausta herättämään huomiota ihmisten ja eläinten välisen yhteiselon edistämiseen.