Britannia hyväksyi 12–15-vuotiaiden rokottamisen Pfizerin ja Biontechin rokotteella

Euroopan lääkevirasto hyväksyi rokotteen käytön nuorille jo viime viikolla.

Britannia on hyväksynyt Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen käytön 12–15-vuotiaille. Maan lääkkeitä ja terveystarvikkeita sääntelevän viranomaisen mukaan rokote todettiin ikäryhmällä turvalliseksi tiukan arvioinnin jälkeen.

Britannian päätös on yhdenmukainen Yhdysvaltain viranomaisten ja Euroopan lääkeviraston (EMA) päätöksen kanssa. EMA hyväksyi 12–15-vuotiaiden rokottamisen Pfizer-Biontechillä toukokuun lopulla, ja Saksassa nuorten rokotukset on määrä aloittaa jo ensi viikolla. Yhdysvallat on jo aloittanut nuorten rokottamisen.

Seuraavaksi Britannian hallituksen rokotekomitea päättää, milloin se aloittaa 12–15-vuotiaiden rokottamisen.

Hyväksyessään rokotteen käytön 12–15-vuotiaille EMA kertoi viime viikolla, että kokeiden perusteella rokotteen yleisimmät sivuvaikutukset tässä ikäryhmässä ovat samanlaisia kuin muillakin.

Britannia on ollut yksi maailman nopeimmista rokottajista koronavirusta vastaan. Yli kolme neljäsosaa brittiaikuisista on saanut vähintään yhden rokoteannoksen, ja yli puolet on saanut molemmat annokset. Maa on käyttänyt pääasiassa AstraZenecan ja Pfizer-Biontechin rokotteita.