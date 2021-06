Hallinnon virkamieslähteet paljastivat juhannuksen tienoilla julkaistavan raportin sisältöä tiedotusvälineille.

Yhdysvaltain tiedustelun odotetaan julkaisevan kauan odotetun julkisen raporttinsa hävittäjälentäjien tekemistä ufohavainnoista kesäkuun 25. päivään mennessä. Raportin sisällöstä on kuitenkin tihkunut julkisuuteen tietoja etukäteen New York Timesille ja CNN:lle puhuneiden hallinnon virkamieslähteiden kautta.

Lähteiden mukaan tiedusteluviranomaiset eivät ole löytäneet todisteita siitä, että lentäjien havainnoimissa ilmiöissä olisi kyse ulkoavaruudesta tulleista avaruusaluksista. Toisaalta raportissa ei kuitenkaan kyetty sulkemaan täysin pois tätä mahdollisuutta.

Lyhenteellä ufo tarkoitetaan tunnistamatonta, lentävää esinettä (unidentified flying object). Kansalaisten mielissä lyhenne yhdistyy kuitenkin usein suoraan ulkoavaruuden avaruusaluksiin, minkä vuoksi virallisessa tutkinnassa on kaihdettu sen käyttöä mielleyhtymien välttämiseksi.

Pentagonin uusi määritelmä on UAP, (unindentified aerial phenomena), joka kääntyy suomeksi esimerkiksi muotoon ”tunnistamaton ilmiö ilmassa”.

Lue lisää: Mikä on totuus ufoista? USA:n tiedustelu paljastaa pian salaisuuksiaan ja julkaisee raportin hävittäjä­lentäjien oudoista havainnoista

Raportin mukaan ylivoimaisesti suurin osa lentäjien kahden viime vuosikymmenen aikana tekemistä havainnoista liittyi johonkin muuhun kuin Yhdysvaltain asevoimien tai hallinnon käytössä olevaan teknologiaan. Osittain videolle taltioituneita havaintoja oli yli 120.

Pentagonin aiemmin julkaisema video on nähtävissä artikkelin yläosassa. Videolle on koostettu otteita useista eri ufohavainnoista.

Kuvakaappaus Pentagonin julkaisemalta videolta, jossa lentäjät todistavat ufohavaintoja.

Tämä sulkee pois teorian, jonka mukaan selittämättömät ilmiöt liittyisivät hallinnon salaisiin ohjelmiin. Muita vakuuttavia löytöjä raportin salatussa versiossa ei lähteiden mukaan ole tehty, joitakin vankoiksi kuvailtuja johtopäätöksiä lukuun ottamatta.

Raportissa myönnetään, että suurin osa lentäjien todistamista ilmiöistä on edelleen vaikeasti selitettävissä. Selittämättä jäävät muun muassa nähtyjen esineiden kiihtyvyys sekä kyky muuttaa suuntaa.

Tiedusteluviranomaiset uskovat, että ainakin osa ilmassa tehdyistä havainnoista voi liittyä kilpailevien valtioiden kuten Kiinan tai Venäjän kehittämään, kokeelliseen teknologiaan.

Yksi viranomaislähteistä kertoi New York Timesille, että tiedustelu- ja sotilasviranomaisten keskuudessa on herännyt huoli siitä, että Kiina ja Venäjä saattaisivat testata hypersoonista teknologiaa.

Raportin myötä jatkuva epävarmuus asiasta lienee pettymys ufoharrastajille, jotka mahdollisesti odottivat saavansa vakuuttavia todisteita Maan ulkopuolisesta elämästä. CNN:n mukaan tämä ei kuitenkaan vähennä raportin merkittävyyttä.

Jo pelkkä raportin julkistaminen on seurausta Pentagonin sisäisestä vuosien kamppailusta, jossa on väännetty peistä siitä, tulisiko lentäjien tekemät sadat selittämättömät havainnot tunnustaa julkisesti. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltain hallinto valmistautuu julkaisemaan salaamattoman raportin tiedoista, joita sillä on ufohavaintoihin liittyen.

Aiemmin Pentagon ja tiedustelupalvelut ovat suhtautuneet asiaan vastahakoisesti ja pyrkinyt pikemminkin hyssyttelemään lentäjien tekemiä havaintoja. Viime vuosina siihen on kuitenkin kohdistunut yhä enemmän poliittista painetta kongressin suunnalta.

Viime kesänä Yhdysvaltain puolustusministeriön yhteyteen perustettiin uusi tutkintaryhmä selvittämään havaintoja. Loppuvuodesta maan ensimmäiseen koronaelvytyspakettiin ujutettiin lisäys, jonka mukaan tutkintaryhmän on yhteistyössä tiedusteluyhteisön ja liittovaltion poliisin FBI:n kanssa laadittava kongressille julkinen raportti havainnoista.