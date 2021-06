Sekä siviilikanteissa että amerikkalaissyyttäjän nostamissa syytteissä väitetään, että suomalaismiljonääri Peter Nygård pyöritti seksirinkiä useiden avustajien avulla.

Suomalaiskanadalaisen miljonäärin Peter Nygårdin lähipiirin toiminta on joutunut suurennuslasin alle sen jälkeen, kun häntä vastaan nostettiin reilu vuosi sitten joukkokanne, jossa useat naiset syyttivät häntä seksuaalirikoksista. Myöhemmin kanteeseen on liittynyt yhteensä yli 120 naista ja Nygårdia vastaan on nostettu myös liittovaltiotason syytteet muun muassa rahankiristyksestä ja salaliitosta seksikaupan pyörittämiseksi Yhdysvalloissa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan kuutta Nygårdin lähipiiriin kuulunutta vastaan on nostettu siviilikanteet Yhdysvalloissa, ja on mahdollista, että kanteita tulee vielä lisää. Siviilikanteella pyritään hakemaan korvauksia – se ei siis ole sama asia kuin syyttäjän nostama syyte, joka voi johtaa tuomioistuimen määräämään rangaistukseen.

Nygårdin väitettyjä uhreja edustavat asianajajat ovat nostaneet siviilikanteet muun muassa Nygårdin entistä ”tyttöystävää,” kykytoimiston omistajaa ja pitkäaikaista ystävää vastaan. Koska kanteita ei ole vielä käsitelty oikeudessa eivätkä vastaajat ole kommentoineet julkisuudessa niitä, ei IS nimeä näitä henkilöitä.

Kanadassa muotialalla rikastunutta Peter Nygårdia syytetään vakavista rikoksista Yhdysvalloissa. Syyttäjien ja siviilikanteiden mukaan mies ei toiminut yksin.

Lisäksi IS on jo aiemmin uutisoinut siitä, että yksi Nygårdin väitetyistä uhreista April Telek nosti kanteen Nygårdin siskontytärtä Angela Dybornia vastaan väittäen, että Dyborn oli houkutellut hänet ansaan, jotta Nygård pääsisi tekemään hänelle seksuaalista väkivaltaa. Dyborn on julkisuuteen antamassaan lausunnossaan kiistänyt kanteen väitteet.

Nygård odottaa tällä hetkellä kanadalaisessa vankilassa luovutusoikeudenkäynnin alkamista, sillä Manitoban vetoomustuomioistuin määräsi maaliskuussa, ettei miljonääri pääse vapaaksi takuita vastaan. Nygårdia ei ole tuomittu rikoksesta ja hän on toistuvasti edustajansa välityksellä kiistänyt syyllistyneensä mihinkään rikolliseen.

Kuusi siviilikannetta ovat tiettävästi ensimmäiset Nygårdin tapaukseen liittyvät kanteet, jotka on nostettu muita kuin Nygårdia vastaan. Toistaiseksi ei ole nostettu syytteitä Nygårdin tuttavapiiriin kuuluneita vastaan.

Syytekirjelmässä ja siihen liittyvässä asiakirjassa on kuitenkin kuvailtu organisaatiota, jossa Nygårdin väitetään käyttäneen niin työntekijöitään, tuttujaan, ”tyttöystäviään” ja uhrejaan seksiringin pyörittämiseen. Lisäksi amerikkalaissyyttäjän Manitoban vetoomustuomioistuimelle toimitetuissa asiakirjoissa puhutaan useista salaliitossa mukana olleista henkilöistä, joiden kerrotaan olevan muun muassa Nygårdin yrityksen johtoportaassa ollut henkilö, mallitoimiston edustaja ja läheinen yhteistyökumppani.

Syytekirjelmässä väitetään, että Peter Nygård käytti yrityksiään, niiden työntekijöitä ja varoja rikolliseen toimintaan.

Syytteiden mukaan Nygårdin yritysten varoja käytettiin muun muassa pahamaineisten hemmottelujuhlien järjestämisessä ja Nygårdin seksikumppaneille maksamisessa. Syytteiden mukaan Nygård käytti yritystensä työntekijöitä muun muassa väitettyjen uhriensa ja ”tyttöystäviensä” matkojen järjestämiseen.

Syytteiden mukaan Nygårdin työntekijöiden oli muun muassa kuvattava ”hemmottelujuhlien” osallistujia varmistaakseen, että nämä täyttivät Nygårdin vaatimukset ja oli luotava rekisteri hyväksytyistä vieraista tulevaisuutta varten. Syytteissä myös väitetään, että työntekijöiden oli varmistettava, että Nygårdilla oli riittävästi esimerkiksi kondomeja, liukastetta ja käteistä. Vetoomustuomioistuimelle toimitetussa asiakirjassa väitetään, että työntekijät myös esimerkiksi estivät uhrien poistumisen paikalta ellei näillä ollut Nygårdin lupaa lähteä.

Syytteissä myös väitetään, että Nygård kontrolloi myös työntekijöitään: esimerkiksi vuonna 2005 Nygårdille lähetetyssä sähköpostissa eräs naistyöntekijä väittää Nygårdin painostaneen hänet aborttiin ja sanoi hakevansa korvauksia raskaudenkeskeytyksen aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä.

Syytteiden mukaan myös Nygårdin tuttavat hankkivat suomalaismiljonäärille tyttöjä ja naisia. Syyttäjän asiakirjassa väitetään muun muassa, että Nygård sai naisia tuntemansa mallitoimiston edustajan kautta.

Vetoomustuomioistuimelle toimitetusta asiakirjasta käy ilmi, että jotkut väitetyistä uhreista tapasivat Nygårdin vain kerran. Väitettyjen uhrien joukossa kerrotaan olleen myös Nygårdin työntekijöitä ja sellaisia, joille oli luvattu töitä.

Joistain väitetyistä uhreista tuli niin sanottuja tyttöystäviä.

Syytteiden mukaan Nygård ja hänen rikoskumppaninsa nojasivat Nygårdin ”tyttöystäviin” uusien mahdollisten uhrien löytämisessä. ”Tyttöystävät” ottivat säännöllisesti yhteyttä muihin naisiin, mukaan lukien heidän omiin ystäviinsä, ja kutsuivat heitä matkoille tai Nygårdin kiinteistöille, syytteissä sanotaan. Lisäksi joidenkin väitetään lähestyneen naisia ja alaikäisiä tyttöjä julkisilla paikoilla kuten New Yorkin Times Squaren ja Los Angelesin liikkeissä ja kutsuneen heidät hotellihuoneeseen tai Nygårdin asuntoon. Syytteiden mukaan Nygård palkitsi tyttöystävät ja muut avustajat uusien seksikumppanien hankkimisesta.

Syytteiden mukaan useille ”tyttöystäville” maksettiin suoraan Nygårdin yrityksen varoista. Monet olivat myöhemmin palkkalistoilla esimerkiksi malleina tai assistentteina, syytteissä sanotaan.

Syytekirjelmässä ”tyttöystävistä” puhutaan lainausmerkeissä. Asiakirjoista käy ilmi, että monessa tapauksessa tyttöystävällä ei ole tarkoitettu sitä, mitä perinteisesti tyttöystävän ajatellaan olevan. Syytteiden mukaan Nygård esimerkiksi käski ja painosti manipuloimalla, pelottelemalla tai voimakeinoin ”tyttöystäviä” seksuaalisiin tekoihin sekä itsensä että muiden miesten ja naisten kanssa. Syytteiden mukaan Nygård myös esimerkiksi saneli, miltä ”tyttöystävien” oli näytettävä eivätkä he saaneet poistua Nygårdin luota ilman lupaa.

Peter Nygård oli julkkis, joka kuvattiin usein muiden tunnettujen henkilöiden kanssa. Kanadassa kotikaupungissaan Winnipegissä Nygårdin nimi oli kaikille tuttu. Kuva Nygårdin entisestä lippulaivamyymälästä Winnipegissä.

Terapeutti Shannon Moroney hoitaa useita Nygårdin väitettyjä uhreja ja hänellä on kokemusta seksuaalirikosten uhrien ja omaisten hoidosta. Hän kertoo puhuvansa Nygårdin tapauksesta julkisuudessa, sillä hän haluaa oikoa seksuaalirikosten uhreihin liitettyjä harhaluuloja ja väärinkäsityksiä ja myös kertoa, miten seksikauppa tapahtuu.

Moroneyn mukaan seksikaupassa on tyypillistä, että joitain uhreja houkutellaan ja painostetaan ottamaan osaa seksikaupan pyörittäjien toimintaan, yleensä hankkimalla lisää uhreja. Hän kuvailee seksikaupan uhrien joutuvan yleensä nelivaiheisen prosessin kohteeksi.

Ensimmäistä vaihetta kutsutaan Moroneyn mukaan houkutteluksi ja siinä käytetään hyväksi henkilön haavoittuvaisuutta ja luvataan esimerkiksi kiintymystä, rahaa, suojaa ja töitä. Toisesta vaiheesta käytetään termiä grooming ja siinä luodaan tunnepitoinen side uhriin ja vaivihkaa kokeillaan uhrin rajoja, aivopestään häntä ja kontrolloidaan häntä rajoittamalla ruoansaantia ja unta ja eristämällä perheestä ja ystävistä, Moroney kuvailee. Kolmas vaihe on painostus, jossa uhri painostetaan tai manipuloidaan seksuaalisiin tekoihin.

– Kun henkilö on kokenut jo ensimmäiset kaksi vaihetta, he eivät aina edes tunnista, että kyse on seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai raiskauksesta. Heidät on voitu saada uskomaan, että he ovat olleet halukkaita tai, että seksi ”pomon” kanssa on odotettua. Toisinaan heitä manipuloidaan uskottelemalla, että heitä rakastetaan. Tämä pätee myös neljännen vaiheen uhreihin, Moroney kuvailee.

Neljännessä vaiheessa uhri myydään, vaihdetaan tai kuljetetaan muualle. Seksikauppaa pyörittävä voi joskus käyttää hyväksi valtaansa ja hallintaansa uhriin nähden ja tekee uhrista rikoksen tekijän esimerkiksi siten, että uhri houkuttelee uusia uhreja ja jopa ottaa osaa seksuaaliseen väkivaltaan.

Moroneyn mukaan näin on käynyt monille Nygårdin ”tyttöystävistä”.

– En ole valamies enkä tuomari, onneksi. Heidän tehtävänsä on lopulta päättää, oliko joku henkilö enemmän tekijä vai uhri. On joitain sellaisia, jotka esimerkiksi Nygårdin tapauksessa ovat hyötyneet siitä, että he ovat pysyneet hänen lähellään. Heillä on ollut omia autoja, rahaa, he ovat voineet vapaasti liikkua ja heihin ei ole kohdistunut juurikaan vaatimuksia.

Piirroskuva Peter Nygårdista oikeudessa Winnipegissä. Hän odottaa Kanadassa mahdollista luovutusta Yhdysvaltoihin.

Moroneyn tietojen mukaan Nygårdilla olisi ollut eritasoisia ”tyttöystäviä,” joista osa oli huipulla ja muita kohdeltiin kuin orjia tai pakkotyöläisiä.

– Näitä naisia hyväksikäytettiin säännöllisesti, heille maksettiin vain vähän ja monet tekivät eri töitä kuten seksityötä. Heillä ei ollut vapautta, Moroney väittää.

Moroneyn mukaan ei ole poikkeuksellista, että monet naiset eivät ole aiemmin syyttäneet Nygårdia. Hänen mukaan on monia syitä, miksi naiset ovat pysyneet hiljaa eivätkä välttämättä ole kertoneet kokemuksistaan viranomaisille.

– Seksuaalirikoksiin liittyy häpeää, surua, halua vain työntää tapahtunut syrjään. Monilla uhreilla on pelko siitä, että heitä lopulta syytettäisiin tapahtuneesta: miksi osallistuit niihin juhliin, miksi oli pukeutunut niin ja niin edelleen. Moni koki, ettei heitä uskottaisi tai heillä ei ollut henkisiä, taloudellisia tai muita resursseja asiansa ajamiseksi. He näkivät Nygårdin Oprahissa ja Lifestyles of the Rich and Famous -ohjelmassa. Hänet oli palkittu Kanadassa ja kuvattu usein poliitikoiden ja muiden julkkisten kanssa. Kuvittele 16-vuotias tyttö ilman vanhempia tai kaltoin kohdeltu 19-vuotias. Aikoisiko hän haastaa hänet? Kun ensimmäiset kymmenen naista lopulta tuli esiin viime vuonna joukkokanteessa, monet halusivat tukea naisia kertomalla omista kokemuksistaan, Moroney kertoo.