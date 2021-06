Belgiassa koronarajoitustoimia puretaan huomattavasti 9. kesäkuuta alkaen.

Suomessa koronatilanne on yksi Euroopan parhaimmista, mutta monilla alueilla tiukat rajoitustoimet ovat yhä käytössä.

Torstaina kulttuuriala kokoontui mielenilmaukseen ilmaistakseen turhautuneisuuttaan tapahtumarajoituksiin, jotka se on kokenut epäoikeudenmukaisiksi. Alalla koetaan, ettei sitä ole kohdeltu yhdenvertaisesti muihin aloihin nähden koronarajoituksia asetettaessa ja niitä purettaessa.

Myös muun muassa matkailu- ja ravintola-ala ovat olleet tyytymättömiä tiukkoihin rajoitustoimiin.

Tällä hetkellä Suomessa tiukimmat rajoitukset ovat Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Keski-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä, joissa ruokaravintolat saavat tällä hetkellä olla auki kello 5–20. Anniskelu tulee niissä lopettaa kello 19. Sisätiloissa käytössä saa olla 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Anniskeluravintolat saavat olla auki kello 5–19, ja niissä anniskelu tulee lopettaa kello 18.

Koko Suomessa koronan ilmaantuvuus on keskimäärin 35 tartuntaa per satatuhatta asukasta. Uudellamaalla ilmaantuvuusluku on noin 61, Kanta-Hämeessä 92, Päijät-Hämeessä noin 54 ja Keski-Pohjanmaalla 83.

Esimerkiksi Belgiaan verrattuna Suomen rajoitustoimet ovat kesäkuussa tiukat.

Belgiassa kahden viikon ilmaantuvuusluku oli kesäkuun alussa noin 218. Maa on silti suunnittelemassa rajoitusten löysäämistä merkittävästi 9. kesäkuuta alkaen, mikäli tehohoitopotilaiden määrä pysyy alle 500:ssä ja koronarokotukset ovat edenneet suunnitellusti.

Tällä hetkellä Belgiassa koronan tehohoitopotilaita on Euroopan tautiviraston mukaan noin 400. Maan väestöstä vähintään yhden rokoteannoksen on saanut noin 42 prosenttia. Täysin rokotettuja on noin 20 prosenttia väestöstä.

Brysselissä osoitettiin mieltä koronarajoituksa vastaan toukokuun lopulla.

9. kesäkuuta alkaen Belgiassa ravintolarajoituksia aiotaan löysätä niin, että niiden sisätilat voivat olla auki kello 8–22. Tällä hetkellä vain terassit voivat olla auki kello 22 asti. 9. kesäkuuta alkaen terassien aukiolo pidennetään kello 23.30 asti.

Urheilu- ja kulttuuritapahtumien osalta rajoituksia löysätään Belgiassa 9. kesäkuuta alkaen niin, että sisätiloissa saa olla korkeintaan 200 ihmistä tai 75 prosenttia tilan kapasiteetista, ja ulkotiloissa korkeintaan 400 ihmistä. Ehtona on, että turvaväleistä voidaan huolehtia ja ihmiset käyttävät kasvomaskeja.

Tällä hetkellä yleisötilaisuuksia ja kulttuuritapahtumia saa Belgiassa järjestää vain ulkotiloissa, ja osanottajia saa olla korkeintaan 50.

Seremonioissa, kuten hautajaisissa ja häissä saa 9.6. alkaen sisätiloissa olla 100 ihmistä, ulkotiloissa 200. Seremonian jälkeiseen vastaanottoon saa tulla korkeintaan 50 ihmistä.

Belgiassa myös elokuvateatterit, kasinot, kuntosalit, keilahallit ja muut paikat voivat jälleen avata ovensa 9. kesäkuuta.

Kahviloiden ja ravintoloiden terassit avattiin Brysselissä toukokuun alussa pitkän lockdownin jälkeen.

Suomessa leviämisvaiheen alueilla, eli esimerkiksi Uudellamaalla, yleisötilaisuuksiin voi osallistua enintään 10 henkilöä sisätiloissa ja 50 henkilöä rajatuissa ulkotiloissa. Ulkotiloissa voidaan järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia, jos yleisötilat voidaan jakaa lohkoihin. Samat rajoitukset koskevat myös yksityistilaisuuksia.

Kokoontumisrajoitukset ovat voimassa Hus-alueella pääkaupunkiseudulla sekä Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa sekä Tuusulassa 2.–22.6. ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella 2.–30. kesäkuuta asti.

Kanta-Hämeessa kokoontumisrajoitukset ovat voimassa 15.6. asti.

Belgiassa noin 25 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Lähteenä myös Reuters.