Valkovenäläinen oppositioaktivisti Raman Pratasevitsh, 26, esiintyi torstaina Valko-Venäjän valtiollisen television haastattelussa.

Videolla itkuisen ja hermostuneen oloinen Pratasevitsh tunnustaa olleensa organisoimassa valtion vastaisia mielenosoituksia viime vuonna ja ylistää maata itsevaltaisesti johtavaa Aljaksandr Lukashenkaa.

Radio Free Europen Moskovan-kirjeenvaihtajan Matthew Luxmooren mukaan Pratasevitsh muun muassa kertoo ymmärtäneensä, että monissa tilanteissa, joissa Lukashenkaa kritisoidaan, yritetään todellisuudessa vain painostaa tätä.

– Ja monessa tilanteessa hän on käyttäytynyt kuin... mies, jolla on teräksiset pallit, Pratasevitsh sanoo haastattelussa.

Haastattelussa oppositioaktivisti myös muun muassa sanoo erehtyneensä Lukashenkasta ja kunnioittavansa tätä varauksetta nyt, sekä irtisanoutuu oppositiopoliitikko Svjatlana Tsihanouskajan politiikasta, Business Insider kertoo.

Haastattelijana toimi Valko-Venäjän valtiollisen tv-kanavan ONT:n johtaja Marat Markov. Haastattelu kesti kaikkiaan 1,5 tuntia, ja sen lopulla Pratasevitsh murtui kyyneliin ja peitti kasvonsa käsillään.

Twitterissä moni on huomauttanut, että videolta otetuissa kuvakaappauksissa näkyy ruhjeita Pratasevitshin ranteissa.

Pratasevitshin haastattelu julkaistiin kymmenen päivää sen jälkeen, kun hänet otettiin kiinni Minskiin laskeutumaan pakotetusta Ryanairin koneesta. Samalta lennolta otettiin kiinni myös Pratasevitshin venäläinen naisystävä Sofija Sapega.

Raman Pratasevitshista julkaistiin tunnustusvideo toukokuun lopulla.

Kansalaisjärjestö Viasna varoitti jo ennen haastattelun esittämistä, että Pratasevitsh on pakotettu puhumaan haastattelussa viranomaisten mielen mukaan.

– Kaikki on pelkkää propagandaa, jolla ei ole mitään totuuspohjaa, varoitti Viasnan johtaja Ales Bialiatski.

Jo aiemmin sekä Pratasevitshista että Sapegasta on julkaistu videot, joilla on he tunnustavat rikokset, joista Valko-Venäjän viranomaiset heitä syyttävät. Heitä molempia uhkaa jopa 15 vuoden vankeustuomio.

