Medialähteet: Donald Trump uskoo palaavansa virkaan tänä vuonna

Donald Trumpin kannattajat ovat alkaneet levittää teoriaa vaalituloksen kumoamisesta muun muassa Arizonassa käynnissä olevan epävirallisen tutkinnan takia.

Ex-presidentti Donald Trump on yksityisesti kertonut lähipiirilleen uskovansa, että hän voi palata valtaan vielä tänä vuonna.

Trumpin näkemyksen kerrotaan perustuvan siihen, että viime vuoden vaalien tulos voitaisiin vielä osoittaa vääräksi ja Trump asetettaisiin sen jälkeen uudelleen presidentin virkaan.

Trumpin mietteistä kertoi ensimmäisenä New York Timesin toimittaja Maggie Haberman Twitterissä tiistaina lähteisiinsä perustuen. Nyt myös Washington Post on saanut useista lähteistä vahvistuksen, että Trump on puhunut aiheesta monessa yhteydessä. Jotkut lähteet pitivät kommentteja kuitenkin vain Trumpin pohdiskeluna.

Trump on presidenttikautensa jälkeen jatkanut kiihtyvään tahtiin väitteitään varastetuista vaaleista, vaikka sellaisesta ei ole esitetty mitään todisteita.

– Massiivinen rikos vuoden 2020 vaaleissa käy koko ajan selvemmäksi ja ilmeisemmäksi, Trump viestitti viime viikolla.

Myös Trumpin kannattajien keskuudessa on levitetty viime päivinä viestejä, että Joe Bidenin presidenttikausi saattaa päättyä lyhyeen, kun meneillään olevat ”uudelleenlaskennat” ja ”vaalitutkinnat” saadaan päätökseen.

Amerikkalaisasiantuntijat ovat huomauttaneet, että maan poliittisessa järjestelmässä ei ole käytännössä vaihtoehtoa perua vaalitulosta ja nostaa valtaan edellinen presidentti. Joe Bidenin vaalivoitto vahvistettiin kongressissa 6. tammikuuta sen jälkeen, kun Trumpin vaalivalheista provosoituneet kannattajat olivat yrittäneet väkivalloin keskeyttää prosessin.

Jos presidentti ja varapresidentti pantaisiin kesken kauden viralta Yhdysvalloissa, seuraaja määräytyisi tietyn käytännön mukaan eikä edellinen presidentti kuulu listalle. Ex-presidentin palauttamisesta virkaan pitäisi käytännössä tehdä erillinen perustuslain lisäys, mikä ei nykyisillä kongressin voimasuhteilla ole millään lailla realistinen vaihtoehto.

Trumpin näkemyksen vaalituloksen kumoamisesta uskotaan perustuvan erityisesti Arizonassa käynnissä olevaan tapahtumaan, jossa osavaltion senaatin republikaanit ovat tutkituttaneet uudelleen Maricopan piirikunnan noin kaksi miljoonaa ääntä. Biden voitti vaa’ankielenä pidetyn piirikunnan noin 45 000 äänellä.

Republikaanit saivat oikeudelta luvan äänten käsittelyyn ja perustivat sitä varten valtaisan toimipaikan paikalliseen urheiluhalliin. Toimittajien ja tarkkailijoiden pääsyä paikalle on rajoitettu, ja yksinoikeus siitä raportoimiseen on annettu Trump-myönteiselle OAN-kanavalle.

Kyseessä ei ole virallinen äänten uudelleenlaskenta, sillä äänet on laskettu uudelleen pistokokeilla on aiemmin. Arizonan vaaliviranomaiset, myös republikaanit, ovat tuominneet hankkeen vaalilakien vastaiseksi showtempuksi.

– Emme voi antaa periksi näille järjettömille valheille enää yhtään, osavaltion vaalijärjestelmiä tarkastava viranomainen, republikaani Stephen Richer twiittasi viime kuussa kun Trump oli perusteetta väittänyt vaalirekisterien kadonneen.

Arizonan ”laskentaa” suorittaa Cyber Ninjas -niminen floridalaisyritys, jolla ei ole vastaavasta aiempaa kokemusta ja jonka johtaja on levittänyt Trumpin salaliittoteorioita vaaleista. ”Laskentaa” on tukenut niinikään salaliittoteorioita kehitellyt My Pillow -tyyny-yrityksen johtaja Mike Lindell. Arizonassa ääniä on tutkittu ultraviolettilampuilla salaisten vesileimojen löytämiseksi ja niistä on etsitty bambukuituja, koska erään teorian mukaan ääniä olisi tuotettu paikalle Kiinasta.

Mike Lindell kuvattiin vierailulla Trumpin luona Valkoisessa talossa tammikuussa hieman ennen kuin talon isäntä vaihtui.

Mike Lindell myönsi keskiviikkona olevansa yksi henkilöistä, jotka ovat saattaneet istuttaa Trumpiin ajatuksen paluusta valtaan.

– Jos Trump on sanonut (palaavansa valtaan) elokuussa, se johtuu todennäköisesti siitä, että hän kuuli minun sanovan niin, Lindell kertoi Daily Beast -lehdelle.

Washington Postin mukaan vaalivilppiväitteistä on tullut riippakivi Trumpin nykyisille avustajille, jotka ovat yrittäneet ehdottaa, että presidentti pidättyisi niistä ja keskittyisi sen sijaan Bidenin politiikan nuijimiseen.

Erään avustajan mukaan jokainen, joka yrittää kertoa Trumpille tämän hävinneen vaalit, ”pissaa vastatuuleen”.

Trumpin kerrotaan käyvän jatkuvasti keskusteluja esimerkiksi Mike Lindellin sekä OAN-kanavan juontajan Christina Bobbin kanssa. Lisäksi yksi Trumpin lähipiiriin tässä teemassa kuuluvista on Pennsylvanian osavaltioparlamentin republikaanisenaattori Doug Mastriano, joka viime vuoden lopulla yritti estää Bidenin vaalivoiton vahvistamisen Pennsylvaniassa.

Mastrianon on kerrottu olevan kiinnostunut Arizonan kaltaisen ”uudelleenlaskennan” järjestämisestä myös Pennsylvaniassa. Trump puolestaan on viime viikkoina viestittänyt useaan otteeseen salaliittoteorioita Georgian osavaltion Fultonin piirikunnan äänistä ja vaatinut niiden tutkimista. Sellaista ei toistaiseksi ole luvassa.

Lisäksi muun muassa New Hampshiressa on tutkittu äänestyskoneita, joissa havaittiin epäselvyyksiä. Äänten käsinlaskennassa tulos ei kuitenkaan muuttunut. Silti tätäkin tapausta on Trumpin kannattajien keskuudessa pidetty vaalien varastamisena.

Asiantuntijoiden mukaan Trumpin päähänpinttymä vaaleista on asettanut republikaanipuolueen erittäin hankalaan asemaan. Vain harva puolueessa uskaltaa kyseenalaistaa Trumpin väitteet, koska se tarkoittaisi ex-presidentin ja tämän kannattajien vihan kohteeksi joutumista. Seurauksena on vaikeneminen.

Se puolestaan on johtanut siihen, että yli puolet republikaaniäänestäjistä uskoo tutkimusten mukaan, että vaalit olivat vilpilliset ja Trump on yhä tosiasiallinen presidentti. Tällainen puolestaan rapauttaa luottamusta maan demokratiaan.

Lisäksi Trumpin valheellisia väitteitä on käytetty useissa osavaltioissa perusteena, jonka nojalla häntä kannattavat republikaanit ovat ajaneet tai ajamassa läpi muutoksia vaalilakeihin. Esimerkiksi Texasissa runnotaan läpi lakia, jossa vaalituloksen vahvistaminen voitaisiin siirtää osavaltioparlamentille, joka on tukevasti republikaanien hallussa.

Yhdysvalloissa pelätään jopa Capitolin valtauksen kaltaisia väkivaltaisia reaktioita, kun Trumpin kannattajille lopulta selviää, että tämä ei ole palaamassa valtaan.

Viime viikonloppuna herättivät suurta huomiota Trumpin entisen turvallisuus­neuvonantajan, ex-kenraali Michael Flynnin kommentit Dallasissa järjestetyssä QAnon-salaliittoteoreetikkojen tapaamisessa. Trump armahti viranomaisille valehtelusta syytetyn Flynnin viime vuoden lopulla.

Michael Flynn toimi lyhyen aikaa Trumpin turvallisuusneuvonantajana. Hän on tullut tunnetuksi salaliittoteorioiden kannattajana.

Tilaisuudesta julki tulleen nauhoitteen mukaan Flynniltä oli kysytty, voisiko Myanmarin taannoisen vallankaappauksen kaltaista tapahtua myös Yhdysvalloissa.

– Ei ole mitään syytä miksei voisi. Tarkoitan siis, että niin pitäisi tapahtua täällä, Flynn vastasi.

Myöhemmin Flynn kiisti kannattaneensa vallankaappausta ja sanoi sanojaan vääristellyn.

Samassa tilaisuudessa ajatuksen Trumpin palaamisesta uudelleen presidentin virkaan oli esittänyt asianajaja Sidney Powell, joka vaalien jälkeen tuli tunnetuksi erilaisten salaliittoteorioiden levittämisestä. Dominion-äänestyskoneyritys on nostanut Powellia ja Trumpin ex-asianajajaa Rudy Giuliania vastaan yli miljardin euron vahingonkorvauskanteen perättömistä väitteistä, joiden yritys katsoo vahingoittaneen liiketoimintaansa.

