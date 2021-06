Yhdysvallat suunnittelee kymmenien miljoonien koronarokoteannosten laittamista maailmanlaajuiseen jakeluun

Rokoteannoksia on tulossa jakoon 80 miljoonaa

San Jose/Washington/Helsinki

Yhdysvaltojen on määrä julkistaa pian suunnitelmansa laittaa kymmeniä miljoonia koronarokoteannoksia maailmanlaajuiseen jakeluun, kertovat muun muassa uutiskanava CNN ja uutistoimisto AFP.

Presidentti Joe Bidenin on määrä kertoa suunnitelmasta lähipäivinä, maan ulkoministeri Antony Blinken sanoi keskiviikkona vieraillessaan Costa Ricassa.

Blinkenin mukaan rokoteannoksia on tulossa jakoon 80 miljoonaa. Niitä on tarkoitus jakaa yhteistyössä Maailman terveysjärjestön WHO:n Covax-ohjelman kanssa. Covaxin tavoitteena on taata rokotteiden jakelu kaikkialla maailmassa, myös köyhissä maissa.

Rokotteita jaetaan ilman velvoitteita esimerkiksi poliittisiin sitoumuksiin, Blinken painotti.

Yhdysvallat ja muut rikkaat maat ovat pandemian jatkuessa saaneet osakseen yhä kovenevaa kritiikkiä siitä, että ne hamstraavat rokotteita jopa yli oman tarpeensa.

CNN:n mukaan Yhdysvaltain hallinto on puntaroinut kansainvälisen rokotejakelun järjestämistä jo kuukausia. Uutiskanavan lähteen mukaan vielä pohditaan, mihin maihin rokotteita lopulta jaetaan ja päättääkö asiasta lopulta Yhdysvallat vai Covax-ohjelma.

CNN:n lähteen mukaan ainakin alkuvaiheessa jakeluun on lähdössä vain Modernan, Pfizerin ja Biontechin sekä Johnson & Johnsonin rokotteita.

Jo aiemmin on kerrottu, että Yhdysvallat on lähettämässä muiden maiden käyttöön 60 miljoonaa annosta Astra Zenecan rokotetta. Kyseistä rokotetta ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty käyttöön Yhdysvalloissa. Rokotetta on määrä jakaa muihin maihin vasta, kun se on saanut hyväksynnän yhdysvaltalaisviranomaisilta.

Maailmassa on runsaan vuoden aikana todettu ainakin 171 miljoonaa koronavirustartuntaa, kertoo yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Ainakin noin 3,7 miljoonan ihmisen on tilastoitu kuolleen virustartuntaan liittyen.

Rokoteannoksia on tähän mennessä jaettu lähes kaksi miljardia, seuranta kertoo. Suurinta osaa maailmalla käytetyistä rokotteista annetaan kaksi annosta.