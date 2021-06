Valko-Venäjä tilkitsi rajansa lähes täysin tukkoon – ulkomaille pääsy erittäin vaikeaa

Opposition mukaan Valko-Venäjän viranomaiset pitävät kansalaisia vankeina näiden omassa maassa.

Valkovenäläisnuorukainen tärisee kylmästä seisoessaan rajavartijoiden edessä. Hän on kävellyt metsässä vain runsaat kolme varttia, mutta matkasta on tehnyt entistä piinaavamman se, että nuorukaisen kompassi on rikki, ja hän on kauhukseen huomannut olevansa palaamassa takaisin sinne, mistä on pakenemassa.

– Mistä olet tulossa, toinen Liettuan rajavartijoista kysyy nuorukaiselta venäjäksi.

– Valko-Venäjältä. Haen poliittista turvapaikkaa, nuorukainen sopertaa vastaukseksi.

Rajan ylittäminen Valko-Venäjältä Liettuaan ei sinänsä ole vaikeaa. Itse raja ei paikoin ole kuin leveähkö oja, jonka yli pääsee helposti hyppäämällä, jos vain onnistuu välttämään rajavartijat.

– Olen todella helpottunut, kauhut ovat viimein jäämässä taakseni, mies sanoo pannessaan koronamääräysten mukaista maskia kasvoilleen rajalinjalla. Oman turvallisuutensa vuoksi hän ei halua kertoa nimeään.

"Vankeina omassa maassaan"

Valko-Venäjä ilmoitti alkuviikosta rajoittavansa entisestään maasta poispääsyä. Jo joulukuussa voimaan tulleiden edellisten rajoitusten jälkeen maasta lähteminen oli erittäin vaikeaa, sillä maasta saivat poistua vain ne, joilla on toisen valtion myöntämä pitkäaikainen oleskelulupa.

Uudet tiukennukset sulkevat käytännössä rajat kokonaan, koska nyt edes oleskelulupa ei kelpaa lähdön syyksi. Sääntöön on kuitenkin joitakin poikkeuksia, ja muun muassa virallisille matkoille lähtevät valtion virkamiehet voivat poistua maasta.

Lentomatkustaminen on seisahtunut lähes täysin sen jälkeen, kun Euroopan unioni kielsi valkovenäläisiä koneita käyttämästä EU:n ilmatilaa ja kehotti jäsenmaidensa lentokoneita välttämään puolestaan Valko-Venäjän ilmatilaa.

Valko-Venäjän valtiollinen lentoyhtiö Belavia perui EU:n päätöksen jälkeen kaikki lennot EU-maihin, mikä kavensi entisestään Valko-Venäjältä pois halajavien vaihtoehtoja.

Valko-Venäjän oppositio on huomauttanut, että maan perustuslaki takaa valkovenäläisille oikeuden poistua maasta. Liettuassa maanpaossa elävän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan mukaan valkovenäläiset ovat vankeina omassa maassaan.

Liettuasta on tullut tärkein pakopaikka

Valko-Venäjän oppositiolle Liettuasta on tullut tärkein paikka, johon Valko-Venäjää hallitsevan Aljaksandr Lukashenkan hallintokoneiston kovakätistä sortoa paetaan. Liettuan viranomaiset ovat tähän mennessä saaneet liki 150 pyyntöä poliittisesta turvapaikasta Valko-Venäjältä tulleilta. Turvapaikkoja on ehditty myöntää toistakymmentä.

Liettuaan on lisäksi tullut sadoittain valkovenäläisiä niin sanotun humanitaarisen käytävän kautta. Siinä Liettua myöntää puolen vuoden viisumin maahan tuleville, jotta he pystyvät heti vakiinnuttamaan asemansa.

Liettualaiset rajavartijat tarkistavat 19-vuotiaan nuorukaisen passin ja tekevät hänelle ruumiintarkastuksen. Toinen vartijoista antaa miehelle kertakäyttöhanskat ja kehottaa panemaan ne käteen koronarajoitusten vuoksi.

Hermostunut nuorukainen ei tahdo millään saada käsineitä käsiinsä.

– Ota rauhallisesti. Kaikki järjestyy kyllä, vartija rauhoittelee.