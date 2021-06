Teneriffalla viisi viikkoa sitten kadonneiden pikkulasten ja heidän isänsä etsinnät ovat jatkuneet merellä jo neljättä päivää mutta ilman tuloksia.

Kaikuluotaimella varustettu laiva on tutkinut Teneriffan merialuetta, mutta kadonneita ei ole löydetty. Toistaiseksi luotaimen signaalin avulla on löydetty vain kiviä tai merenpohjassa makaavia roskia, kertoi espanjalainen uutistoimisto Efe keskiviikkona illalla.

Anna, 1, Olivia, 6, ja heidän isänsä Tomas Gimeno, 37, katosivat 27. huhtikuuta. Gimeno oli ensin hakenut tytöt sovitusti ex-kumppaninsa luota ja sen jälkeen kadonnut lasten kanssa. Hän oli kertonut puhelimessa tyttöjen äidille, ettei tämä tule enää näkemään lapsia, ja sanonut lähtevänsä ”jonnekin kauas”.

Etsinnät ovat tällä hetkellä keskittyneet merelle, josta Gimenon hylkäämä vene löytyi katoamista seuraavana päivänä.

Espanjalainen La Razón -lehti kertoi, että Gimenon kotoa on löydetty ”häiritseviä” todisteita. Poliisilla on useita teorioita siitä, mitä lapsille on tapahtunut, ja yhden, päivä päivältä vahvistuvan teorian mukaan isä olisi tappanut lapset kotonaan ja lähtenyt sen jälkeen veneellään merelle. Jo aiemmin hänen kotoaan on löydetty Annan ja Olivian verta.

Kaikuluotainetsinnät ovat olleet vaikeita, koska alueen merenpohjassa on paljon kiviä ja syvänteitä. Etsintäalue on toistaiseksi rajattu noin kymmenen meripeninkulmaa Santa Cruz de Teneriffan edustalle.

Alue on valittu tyttöjen isällä katoamispäivänä olleen kännykän paikannustietojen perusteella.

Efen tietojen mukaan etsintöjä jatketaan toistaiseksi vuorokauden ympäri 8–9 päivän ajan.