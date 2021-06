Jo 32 Kongon kansan­edustajaa on kuollut koronaan

Koronavirus on vaatinut Kongon tasavallassa 32 parlamentaarikon hengen.

Viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut jopa 5 prosenttia Kongon tasavallan parlamentin jäsenistä.

– Pandemia raivoaa yhä – se vaatii tuhansia ihmishenkiä ja räjäyttää kuolinluvut nousuun, varoitti Kongon tasavallan varapresidentti Jean-Marc Kabund parlamentin alahuoneelle viime viikolla, kertoo New York Times.

Kongo on pinta-alaltaan Afrikan mantereen toiseksi suurin valtio ja siellä on yli 86 miljoonaa asukasta. Kongosta on ilmoitettu vasta 31 000 koronatartuntaa ja 786 koronakuolemaa, jotka ovat jopa vähemmän kuin esimerkiksi Suomessa.

Lisäksi Kongon koronarokotukset ovat viivästyneet pahoin. Toukokuussa rokotteita oli jakamatta niin paljon, että niiden käyttöajan umpeutumisen lähestyessä lahjoitti Kongo 1,3 miljoonaa annosta viidelle muulle Afrikan valtiolle.

Viime viikon perjantaihin mennessä vasta 23 000 ihmistä Kongon pääkaupungissa Kinshasassa oli saanut rokotuksen, kertoi terveysministeriö.

Koronapandemian puhkeamisen jälkeen on useita Afrikan poliittisia vaikuttajia menehtynyt covidiin. Yksi heistä oli Kongon presidentinvaalien oppositioehdokas Guy-Brice Parfait Kolelas, joka kuoli maaliskuussa vain muutamia tunteja ennen kuin äänestyspaikat sulkeutuivat.

