Lehti sai haltuunsa satoja sivuja Anthony Faucin sähkö­posteja pandemian alku­ajoilta – kollegalta tullut viesti ällistytti: ”Yhteis­kuntamme on täysin sekaisin”

Washington Post sai haltuunsa 866 sivua tartuntatautilääkäri Anthony Faucin kirjeenvaihtoa maalis–huhtikuulta 2020. ”Olen aiemmin sanonut, että öisin minua valvottaa hengitystieinfektiopandemian mahdollisuus. Me olemme nyt siinä todellisuudessa”, hän kirjoitti.

Anthony Fauci, 80, toimii Yhdysvaltojen johtavana tartuntatautiasiantuntijana. Pandemian aikana hän on työskennellyt kellon ympäri.

Anthony Fauci on ollut viimeisen vuoden hurrikaanin keskipisteessä neuvomassa Yhdysvaltoja taltuttamaan paikoin hyvin pahaksi yltynyttä koronapandemiaa. Vaikka tauti on raivonnut Yhdysvalloissa ja maailmalla, Fauci on pysynyt rauhallisena suitsissa, käy ilmi Washington Postin perkaamista Faucin sähköposteista.

Washington Post pyysi nähdäkseen Faucin sähköpostikirjeenvaihdon viime vuoden maalis- ja huhtikuulta ja kävi ne läpi. Koronapandemia oli tuolloin aluillaan, eikä tiedetty, millainen tauti todella oli käsillä ja miten pandemiaa kannattaisi hillitä.

Fauci, 80, on johtanut Yhdysvaltojen allergia- ja infektiotautien instituuttia vuodesta 1984 lähtien. Hän on toiminut Yhdysvaltojen johtavana tartuntatauti­asiantuntijana tukien presidenttiä ja hallitusta koronapandemian selättämisessä. Hän on neuvonut yhteensä seitsemää presidenttejä aiemmin aidsin ja muiden tautien leviämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Anthony Fauci on ollut paljon tv-kameroiden edessä.

Pandemian alussa Fauci esiintyi säännöllisesti hallituksen tiedotustilaisuuksissa silloisen presidentti Donald Trumpin ja varapresidentti Mike Pencen kanssa. Fauci oikaisi usein tiedotustilaisuuksissa presidentin puheita, mikä ilahdutti ja vihastutti kansaa ja nosti Faucin lähes kulttimaineeseen.

Fauci sai monia sähköposteja, joissa kommentoitiin hänen uutta asemaansa julkisuudessa.

Kun kollega lähetti Faucille sähköpostilla linkin artikkeliin, jossa kerrottiin Fauci-sukista ja Fauci-donitseista, Fauci vastasi näin:

– Todella surrealistista. Toivottavasti tämä kaikki loppuu pian.

– Tämä ei ole lainkaan mieluisaa, se on varmaa.

Fauci sai sähköpostilla myös Googlen uutishälytysviestin, jossa kerrottiin siitä, miten New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomoa ja häntä seksualisoidaan internetissä. Fauci lähetti sähköpostin eteenpäin jollekulle, jonka nimi on salattu WP:n saamissa sähköposteissa.

– Se räjäyttää tajuntasi, Fauci kirjoitti.

– Yhteiskuntamme on täysin sekaisin.

Fanittavien viestien seassa oli myös paljon asiattomia yhteydenottoja. Faucille määrättiin huhtikuussa täysiaikainen suojelu hänen saamiensa uhkausten vuoksi.

Anthony Faucista tehdään dokumenttia Disneyn omistamalle National Geographicille.

Kaikkiaan Fauci on kertonut saavansa päivittäin noin tuhat viestiä. WP:n saamissa sähköpostiviesteissä Faucia tavoittelivat niin NFL:n pelaajayhdistys kuin Disneyn väki, joka tekee Faucista elokuvaa.

– Minulla on maine, että vastaan ihmisille, kun he haluavat apua, myös silloin kun siinä kestää kauan. Ja se vie paljon aikaa, Fauci on sanonut.

Viesteistä käy ilmi, että sähköposteja lähti usein vielä yön pikkutunteinakin. Fauci vastasi monille tavan kansalaisille, jotka ottivat häneen yhteyttä.

Erään kansalaispalautteen Fauci välitti vaimolleen Christine Gradylle hymiöiden kera, sillä pitkässä viestissä paitsi kiiteltiin ja kehuttiin Faucia myös kirjoitettiin, että hänen vaimonsa kuulostaa upealta ja että he muodostavat loistavan tiimin.

Anthony Fauci vaihtoi viestejä säännöllisesti pitkäaikaisen ystävänsä, Kiinan tärkeän terveysviranomaisen George Gaon kanssa. Kun Science-lehti kertoi Gayn sanoneen, että länsimaat tekevät ”suuren virheen”, kun ne eivät ohjanneet ihmisiä käyttämään maskeja, Gao huolestui suututtaneensa ystävänsä.

– Näin Sciencen haastattelun, miten voisin käyttää niin suurta sanaa kuin ’iso virhe’ toisista? Se oli toimittajan muotoilu. Toivottavasti ymmärrät, Gao kirjoitti Faucille.

– Työskennellään yhdessä saadaksemme virus pois maapallolta, Gao päätti viestinsä.

– Ymmärrän täysin. Ei ongelmaa, Fauci vastasi ja jatkoi: Yhdessä pääsemme tämän läpi.

Yhdysvaltojen armeijan lääkintäjoukoista kysyttiin huhtikuun 2020 puolivälissä neuvoja koronatilanteeseen sekä myös sitä, mikä Faucia valvottaa koronavirukseen liittyen. Fauci vastasi pyöritelleensä vastaavan pandemian mahdollisuutta mielessään jo pitkään.

– Olen aiemmin sanonut, että öisin minua valvottaa hengitystieinfektiopandemian mahdollisuus. Me olemme nyt siinä todellisuudessa, ja öisin minua valvottaa vastatoimien miettiminen, minkä merkittävä osa liittyy tehokkaan rokottamisen ja covid-19:n hoitotoimien kehittämiseen, hän kirjoitti.

Donald Trumpin suhtautuminen koronaan on puhuttanut paljon.

Maaliskuussa 2020 Donald Trump pyrki vähättelemään koronan vakavuutta julkisuudessa ja Anthony Fauci yritti saada presidenttiä ymmärtämään tilanteen vakavuus ja pitämään tiukat rajoitukset voimassa talousvaikutuksista huolimatta.

Washington Postin varapäätoimittaja Bob Woodwardin kirjasta Rage (2020) on tosin käynyt ilmi, että Trump vähätteli koronaviruksen vaarallisuutta julkisuudessa tietoisesti, vaikka hän oli ymmärtänyt sen olevan tappava ja johtavan pandemiaan.

– Ollakseni rehellinen kanssasi, vähättelin asiaa tarkoituksella koko ajan. Vähättelen sitä edelleen, koska en halua aiheuttaa paniikkia, Trump sanoi Woodwardille nauhoitetussa haastattelussa.

Tähän mennessä Yhdysvalloissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on John Hopkins yliopiston mukaan kuollut lähes 600 000 ihmistä.

Fauci sai monia sähköpostiviestejä, joissa häntä kiiteltiin silloisen presidentti Donald Trumpin koronalinjausten haastamisesta. Fauci itse ei vastannut sähköposteihin kritisoiden presidentti Trumpia suoraan.

Sen sijaan viestien mukaan Fauci on ollut läheisissä väleissä Valkoisen talon kanssa.

Monet republikaanit ovat sitä mieltä, että Fauci on merkittävä syy siihen, ettei Donald Trumpia valittu toiselle kaudelle presidentiksi.

