15 aasiannorsun lauma on syönyt viljasadot tiellään ja lähestyy miljoonakaupunkia.

Kiinan Yunnanin maakunnassa on seurattu jo huhtikuusta lähtien outoa aasiannorsujen vaellusta, kun 15 yksilön lauma karkasi kansallispuistosta Xishuangbannasta ja lähti vaeltamaan kohti pohjoista.

Norsulauma kuvattiin toukokuun lopussa Eshanissa.

Eläimet ovat aiheuttaneet tuhoa ja päänvaivaa jo noin 500 kilometrin pituiseksi venyneellä marssillaan. Ne ovat syöneet kokonaisia viljapeltoja, kaataneet ladon, tyhjentäneet vesitankin ja pelottaneet ihmisiä.

Kiinalaisarvioiden mukaan tuhoa on aiheutunut jo liki miljoonan euron edestä.

Kaiken lisäksi lauma lähestyy Kunmingin miljoonakaupunkia ja kohtaamiset ihmisten kanssa voivat lisääntyä.

Eläimet ovat tehneet jo yli 500 kilometrin matkan.

Syytä lauman liikehdintään ei tiedetä. Xinhua-uutistoimisto on kuitenkin kertonut, että syötävien kasvien määrä on vähentynyt maakunnan metsäalueilla samaan aikaan kun eläinten määrä on kasvanut. 1980-luvulla norsupopulaation kooksi arvioitiin parisataa yksilöä, kun niitä nyt on arviolta 300.

Norsuja on yritetty ohjata pois asutuilta alueilta muun muassa tiesuluilla.

South China Morning Postin haastattelema professori Zhang Li uskoi vaelluksen johtuvan uuden asuinalueen etsinnästä. Hän arveli norsujen joutuneen väistymään, kun metsiä on hakattu kumi- ja teeplantaasien tieltä.

Vaeltavaan laumaan kuuluu kuusi naarasta ja kolme urosta, kolme nuorempaa norsua sekä kolme poikasta.

Norsuja on tarkkailtu lennokeilla.

Viranomaiset ja paikalliset ovat yrittäneet ohjata laumaa pois teiltä ja asutuilta alueilta muun muassa tiesuluilla ja ruokahoukuttimilla. Norsut ovat kuitenkin vierailleet myös asutuskeskuksissa, joissa ihmisiä on varotoimena evakuoitu niiden tieltä.

Lauma on tutustunut myös kaupunkialueeseen Eshanissa.

Norsujen marssin seuraamisesta on tullut myös kansanhupia Yunnanissa, kun ihmiset ovat jakaneet niiden sijaintitietoja ja yrittäneet nähdä niistä vilauksen. Viranomaiset ovat kuitenkin varoitelleet, että ahdistettuna norsu voi olla vaarallinen.