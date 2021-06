”Koka on kaapannut itselleen kaiken” – tällaista on elämä Kolumbian huume­bisneksen karuissa kulisseissa

Toimittaja Toby Musen uutuuskirja antaa julman realistisen kuvan siitä, mitä kansainvälisen huumekaupan alkulähteillä tapahtuu.

Kun henkilö ostaa kadulta gramman tai pari huumausainetta, hän tuskin tulee ajatelleeksi sitä matkaa, jonka tuo huumausaine on kulkenut tullakseen hänen käytettäväkseen. Matka on jotain aivan muuta kuin juhlaa ja glamouria, jota käyttäjä aineellaan ehkä tavoittelee. Se on täydellinen vastakohta.

Britannialaisamerikkalaisen toimittajan Toby Musen esikoiskirja Kilo – Kokaiinin tappava tie Kolumbian viidakosta maailmalle seuraa kokaiinikilon julmaa ja veristä matkaa kokapensaan lehdistä aina ulkomaille salakuljetettavaksi kauppatavaraksi. Se on realistinen ja kaunistelematon läpileikkaus siihen, mistä kokaiinibisneksessä on pohjimmiltaan kyse. Rahasta ja väkivallasta, enimmäkseen väkivallasta.

Toimittaja Toby Muse asui Kolumbiassa 15 vuoden ajan, ja seurasi läheltä huumekartellien toimintaa. Lisäksi hän on työskennellyt kirjeenvaihtajana muun muassa Lähi-Idässä.

Muse vierailee kirjassaan Kolumbian viidakon kokapelloilla, huumelaboratorioissa sekä huumekauppiaiden päiviä kestävissä juhlissa, joissa on kutsuvieraina malleja ja näyttelijöitä.

Hän on mukana, kun paikallinen poliisi tuhoaa hengenvaarallisella tehtävällään kokapensaita yksi kerrallaan. Hän seuraa paraatipaikalta, kun rannikkovartiosto takavarikoi Tyynestämerestä kymmeniä tuhansia kiloja kokaiinia.

Hän haastattelee kaikkia huumebisneksen välillisiä ja välittömiä osapuolia: niin köyhiä kokanpoimijoita, epätoivoisia prostituoituja, työkseen tappavia palkkamurhaajia kuin yltäkylläisyydessä eläviä huumeparonejakin.

Poliisit ovat raskaasti aseistautuneita, sillä aseellisen konfliktin riski on jatkuvasti läsnä.

Kaikkia huumebisneksen portaita yhdistää jatkuva väkivallan uhka ja epätoivo. Heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä sitä mitä he tekevät. He eivät tiedä, jatkuuko heidän elämänsä vielä ensi viikolla vai loppuuko se tänään. Kyse on selviytymisestä. Kun houkutukselle on kerran antanut periksi, on siitä vaikeaa – jopa mahdotonta – päästä enää irti. Ainoa pakoreitti on kuolema.

Viidakossa pätevät viidakon lait, ja alueita hallitsevat puolisotilaalliset joukot, narcomilitiat. Syrjäseuduille on syntynyt lukuisia kaupunkeja, joita pyörittää kokaiinibisnes. Raspachínit, kokanpoimijat, saapuvat kaupunkeihin viikonloppuisin juhlimaan. Moni lähettää osan rahoistaan perheelleen, loput parinkymmenen dollarin päiväpalkasta tuhlataan baareihin ja bordelleihin. Mitään ei jätetä säästöön, sillä koskaan ei voi tietää, milloin elämä päättyy.

Joka puolella Kolumbiaa kaikki kuvaavat puhelimillaan koko ajan, selfieitä, kuvia ystävien kanssa. Täällä en näe kenenkään ottavan kuvia. Miksi? Koska ikinä ei voi tietää, kuka sattuu selfien taustalle, ja sellaisen kuvan takia voi päästä hengestään.

Rannikkovartiosto takavarikoi Tyyneltämereltä vuosittain satojatuhansia kiloja kokaiinia. Jokaisella huumetuottajalla on oma tunnus, joka painetaan pakkauksiin kertomaan, keneltä se on peräisin.

Maanviljelijät ansaitsevat tuhannesta kilosta kokapensaiden lehtiä noin 200 dollaria. Se ei ole paljon, mutta huomattavasti enemmän kuin laillisilla viljelykasveilla tienaisi. Tuhannesta kilosta syntyy kilo kokatahnaa, joka jatkojalostetaan lopulliseen muotoonsa huumausaineeksi.

Kilo kokatahnaa on helppo heittää reppuun ja viedä kaupunkiin. Paljon helpompaa kuin olisi laillisen sadon kuljettaminen myytäväksi syrjäseutujen olemattomia teitä pitkin.

Kun muutama viljelijä alkaa istuttaa kokapensaita, ruoan hinta nousee, koska se on tuotava muualta. Se taas ajaa yhä useamman viljelijän kasvattamaan kokaa. Pian kaikki kaupungin viljelijät kasvattavat sitä. Koka on kaapannut itselleen kaiken.

Viidakosta kokaiini jatkaa matkaansa suuriin kaupunkeihin, joissa kartellit toimivat. Muse seuraa kirjassaan kokaiinin matkaa Kolumbian toiseksi suurimpaan kaupunkiin, yli kahden miljoonan asukkaan Medellíniin. Siellä kokaiini varastoidaan vientiä varten, ja osa siitä myydään paikallisille jengeille, comboille. Comboja on Medellínissä satoja, ja ne ovat pilkkoneet kaupungin omiksi läänityksikseen. Jos astuu rajan väärälle puolelle, kuolee.

Comboja pyörittävät nuoret miehet, joista kukaan tuskin elää yli kolmikymppiseksi. Köyhistä oloista ponnistavia nuoria houkuttelee helppo raha. He eivät tiedä muusta.

”Helppo raha” nauraa niille, jotka käyvät töissä joka päivä, kun kerran jonkun ryöstämällä voi tienata kaksi kertaa niin paljon. Kokaiinikulttuuri on luonut ajattelutavan, joka on osin sairastuttanut Kolumbiaa: ”Fiksut elävät tyhmien kustannuksella.”

Ravintoketjun yläpäässä ovat huumekauppiaat, capot, jotka toimivat viljelijöiden ja ulkomaisten kuluttajien välillä. He huolehtivat kokaiinin maailmalle hinnalla millä hyvänsä – esteet poistetaan lahjomalla tai murhaamalla.

Capojen puolesta esteitä raivaavat palkkamurhaajat, sicariot. Osa heistä tappaa muutamasta dollarista, osa laskuttaa tuhansia. Kirjassaan Muse haastattelee Cachotea, joka pyytää jokaiselle murhalleen siunausta Neitsyt Marialta, salamurhaajien suojeluspyhimykseltä.

Kokaiinia salakuljetetaan meriteitse puolisukellusveneillä, jotka on lastattu täyteen kokaiinia ja polttoainetta.

Cachote tuhlaa murhista tienaamansa rahat bilettämiseen, sillä hän tietää, ettei elä vanhaksi. Hän haluaisi lopettaa, mutta ei voi. Hänen on jatkettava tehtävässään kuolemaansa saakka, joka voi odottaa jo seuraavan nurkan takana.

Hän on jumittunut helvetilliseen kierteeseen: murha, sitten kolme päivää huumeita, juhlia ja seksiä, jotta aistit turtuvat. Tappaako hän siksi, että hän on ansassa kartellijärjestelmässä? Vai tappaako hän, jotta hänellä on varaa juhlia kolme päivää putkeen? Vaikea enää sanoa.

Cachoten pomo on Alex, entinen poliisi ja nykyinen huumekauppias. Alex haluaisi lopettaa huipulla ja perustaa perheen tyttöystävänsä Dianan kanssa. Haave on tuhoon tuomittu, sillä Medellínissä toimii satoja Alexin kaltaisia kartellien ulkopuolisia kauppiaita, ja lopettaminen onnistuisi vain kaikkien yksimielisellä sopimuksella.

Mies ylittää katua vain korttelin päässä murhapaikalta Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa. Palkkamurhaajia eli sicarioita operoi kaikissa Kolumbian suurissa kaupungeissa.

Medellínissä vallitsee jatkuva kylmän sodan ja patoutuneen väkivallan ilmapiiri. Pax Mafiosaksi kutsuttu aselepoihin perustuva rauha on jatkunut pitkään, mutta Alex haluaa sotaa. Kunnon sotaa, joka puhdistaisi kaupungin hallitsemattomasta tilanteesta. Hän uskoo, että se palauttaisi järjestyksen ja tuhoaisi huumekauppiaat – häntä itseään lukuun ottamatta tietenkin. Eloonjääneet voisivat jäädä viettämään eläkepäiviään.

Kysyn, miksi huumekauppiaat eivät vain lopeta, kun ovat tienanneet niin paljon rahaa, ettei heidän lastenlastensakaan tarvitse tehdä töitä. Miksei voisi vain lopettaa huumekauppaa ja jäädä eläkkeelle? ”Ei lähteminen ole mahdollista”, Alex sanoo. ”Kukaan ei luota siihen, ettei lähtijä tekisi diiliä viranomaisten tai gringojen kanssa”.

Kaupungeista kokaiini jatkaa matkaansa meriteitse. Tyynenmeren pinnalla, tutkan huomaamattomissa, liitävät puolisukellusveneet, joiden miehistöllä on yksi tehtävä: saada huumeet ulos maasta. Lastina on useita tonneja kokaiinia, jäljelle jäävä tila on täytetty bensiinillä.

Salakuljettajat ovat usein syystä tai toisesta velkaantuneita. Heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä hengenvaaralliselle merimatkalle, muuten heidän perheensä ja läheisensä kokevat kauhean kohtalon. Onnistujia odottaa muhkea palkkio, epäonnistujia joko kuolema tai vuosien vankeusrangaistus.

Tyyneltämereltä kiinni otetut salakuljetusalukset tuhotaan polttamalla. Rannikkovartiostolla ei ole mahdollisuutta hinata aluksia, ja niiden jättäminen kellumaan vaarantaisi laivaliikenteen.

Tyyneltämereltä otetaan vuosittain kiinni satoja salakuljettajia ja satojatuhansia kiloja kokaiinia. Se on vain jäävuoren huippu, sillä kokaiinia tuotetaan Kolumbiassa tällä hetkellä enemmän kuin koskaan, ja sitä käytetään maailmalla enemmän kuin koskaan.

Mitä enemmän kokaiinia tuhotaan, sitä enemmän huumekauppa häiriintyy ja sitä enemmän huumeen arvo nousee. Niin sen tuottamisesta ja salakuljettamisesta tulee sitä houkuttelevampaa. Kysynnän ja tarjonnan rautainen laki.

Kirjan lopputulema on lohduton. Aina, kun yksi huumekauppias, palkkamurhaaja tai salakuljettaja kuolee, tulee hänen tilalleen toinen. Kolumbian kokaiinibisnes toimii ikiliikkujan tavoin, ja koneistoa pyörittävät huumeiden käyttäjät ympäri maailman. Niin kauan kuin maailmalla on kysyntää, on Kolumbialla myös tarjontaa – ja niin kauan kuin kokaiinin tuotanto jatkuu, jättää se jälkeensä valtavan verivanan.