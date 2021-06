Kirjeenvaihtajan kommentti: Suomalaiset peittoavat rokotusinnossa amerikkalaiset – puoskareita ei uskota

Yhdysvalloissa pitää jo houkutella ihmisiä rahalla rokotettavaksi. Suomalaiset ovat fiksumpia, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Kulkutautimyönteiset kansalaiset uhkailivat väkivallalla lastennäytelmää, jossa Uppo-Nallen piti saada rokotus. Näytelmän juonta vaihdettiin.

Helsinkiläinen ”ekokampaamo” ei ota asiakkaikseen ihmisiä, jotka ovat saaneet edeltävän 30 päivän aikana koronavirusrokotuksen. Se perustelee asiaa salaliittoteorioilla.

Internetin ansiosta huuhaasta on tullut globaalia. Monet Suomessa leviävät koronarokotuksiin liittyvät harhaluulot ovat lähtöisin Yhdysvalloista. Kiina ja Venäjä osallistuvat aktiivisesti disinformaation levittämiseen.

Suomalaiset ovat kuitenkin koulutettuja ja älykkäitä. Väärä tieto uppoa vain pieneen osaan kansasta. Tämä käy ilmi, kun vertailee koronavirusrokotuskattavuutta Suomen ja Yhdysvaltain välillä.

Vaikka Yhdysvalloissa rokotusten saatavuus on Suomea paljon parempi, Suomen vanhimpien ikäluokkien rokotuskattavuus on jo selvästi Yhdysvaltoja korkeampi.

THL:n Ilta-Sanomille toimittamien tietojen mukaan yli 74-vuotiaista suomalaisista peräti 91 prosenttia on saanut vähintään yhden rokotusannoksen. Yhdysvalloissa samasta ikäluokasta vain 84 prosenttia on ottanut koronarokotuksen maan tautikeskuksen CDC:n mukaan.

Yhdysvalloissa kyse ei ole saatavuus- tai jakeluongelmista. Rokotuksen voi käydä ottamassa kuka tahansa ilman ajanvarausta, ja rokotuspisteitä on kaikkialla apteekeista ruokakauppoihin.

Jos riskiryhmään kuuluva amerikkalainen ei ole tähän mennessä saanut koronapiikkiä, kyse on mitä todennäköisimmin tietoisesta valinnasta.

Sitä mukaa kun rokotteiden saatavuus Suomessa paranee, nousevat myös nuoremmat ikäluokat amerikkalaisten ohi rokotusmaaottelussa.

Suomalaisista 65-74-vuotiaista vähintään yhden annoksen on saanut 87 prosenttia. Luku on sama samanikäisillä amerikkalaisilla, vaikka Yhdysvalloissa tähän ikäryhmään kuuluvilla on ollut oikeus rokotukseen kuukausikaupalla pidempään.

Yhdysvalloissa rokotusvastaisuus on iso ilmiö erityisesti keski-ikäisten keskuudessa. Maan 50-64-vuotiaista koronarokotuksen on ottanut vain 69 prosenttia, samanikäisistä suomalaisista jo 76 prosenttia.

Monet asiantuntijat ovat jo epäilleet, että Yhdysvalloissa ei koskaan muodostu laumasuojaa koronavirusta vastaan, koska rokotevastaisuus on niin suurta.

Jotkut osavaltiot yrittävät ratkaista asian rahalla. Ohiossa rokotetahti kiihtyi, kun osavaltio lupasi arpoa viisi miljoonan dollarin rahapottia rokotettujen kesken. Kalifornia pani esimerkin innostamana jakoon yli 100 miljoonaa taalaa.

Näyttää siltä, että suomalaiset ymmärtävät oman ja lähimmäistensä edun ilman rahan voimaakin. Puoskareita ja vieraiden valtojen agentteja ei moni kuuntele.

Tämä on vahvuus, josta suomalaisen yhteiskunnan kannattaa pitää kaikin voimin kiinni. Yhdysvallat on varoittava esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun valheet ja väärä tieto ohjaavat merkittävää osaa kansasta.