Tulsan mustien joukkomurhaa vuonna 1921 pidetään yhtenä maan pahimmista vaietuista katastrofeista.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden matkustaa tiistaina Oklahoman Tulsaan, jossa on viime päivät muisteltu sadan vuoden takaisen mustien joukkomurhan uhreja.

Joidenkin mielestä huomionosoitus tulee sata vuotta liian myöhään. Tulsan joukkomurha on yksi maan pahimmista vaietuista katastrofeista ja rotujen välisten ristiriitojen karmeimmista ilmentymistä.

Ketään ei koskaan tuomittu teoista, kukaan uhrien omaisista ei koskaan ole saanut hyvitystä.

Eivät edes ne kolme ihmistä, jotka yhä ovat elossa kertomassa kokemastaan.

Hughes Van Ellis, 100, Lessie Benningfield Randle, 106, ja Viola Fletcher, 107, ovat viimeiset Tulsan joukkomurhan eloon jääneet aikalaiset.

– Olin aika pieni lapsi, mutta muistan juosseeni, ja sotilaat olivat tulossa, 106-vuotias Lessie Benningfield Randle kuvaili Reutersin haastattelussa vastikään.

Hän muistaa yhä palavat rakennukset ja ruumiskasat, ilmassa kajahdelleet äänet. Samat muistikuvat ovat piirtyneet myös 107-vuotiaan Viola Fletcherin mieleen.

Yhdysvaltain kongressin kirjastossa säilytetty valokuva Tulsan hävityksestä vuodelta 1921.

– Ja sitten kuulimme jonkun kulkevan läpi naapuruston kertomassa, että kaikkien pitäisi lähteä kaupungista ... että kaikki mustat tapetaan. Se oli pelottavaa, Fletcher kertoi NBC:lle.

Kolmas yhä elossa oleva eloonjäänyt on hänen veljensä Hughes Van Ellis, 100, joka oli tuolloin vastasyntynyt.

Sotilaita ja mustia miehiä kuljetettiin kuorma-auton lavalla kun tuhansia vangittiin tapahtumien jälkeen.

Jonkinlainen symbolinen hyvitys saattaa olla tulossa, sillä koko kolmikko on nyt osapuolena oikeudenkäynnissä, jossa vaaditaan vihdoin korvauksia tapahtumista.

Tulsan Greenwoodin kaupunginosan hävityksen on selvitetty alkaneen perättömästä valkoisen naisen raiskausyrityksestä, josta syytettiin nuorta mustaa poikaa. Yhdysvaltain eteläosissa elettiin yhä aikaa, jota hallitsivat rotuerottelu ja Ku Klux Klan.

Kotinsa menettäneitä Tulsan mustia on laskettu olleen noin kymmenentuhatta, ja heitä asutettiin aluksi pakolaiskeskuksiin.

Greenwood oli poikkeuksellisen vauras mustien lähiö, jota kutsuttiin jopa Black Wall Streetiksi. 31.5.1921 se hävitettiin käytännössä lähes maan tasalle raivoisan valkoisen väkijoukon hyökkäyksessä, jota virkavallan on syytetty tukeneen. Alueen väestö yritti puolustautua, mutta jäi heti alakynteen kun jopa yksityisten omistamia tuon ajan lentokoneita käytettiin hyökkäyksessä.

Tulsan historiallisen yhdistyksen ja museon mukaan uhreja uskotaan olleen jopa 300. Tuhansia pidätettiin, kun tapahtumaa kutsuttiin ”mellakaksi” ja vastuu sälytettiin uhrien kontolle. Varsinaisten tekijöiden osuutta alettiin piilotella.

Syntyi erikoinen vaikenemisen kulttuuri, jossa mustat eivät uskaltaneet puhua tapahtumista edes lapsilleen. Paikalliset valkoiset joko peittelivät totuutta tietoisesti tai häpesivät sitä niin, että eivät penkoneet tietoja omien vanhempiensa teoista.

– On eri tapoja vastata historialliseen traumaan. Vaikenemisen kulttuuri on yksi niistä, kommentoi Tulsan yliopiston antropologian apulaisprofessori Alicia Odewale CNN:lle.

Tulsaan on pystytetty muistomerkki uhreille ja pian valmistuu museo, joka kertoo tapahtumista.

– Hiljaisuus lähti siitä, että oikeus ei koskaan tapahtunut eikä kukaan joutunut vastuuseen. Siksi mustat pelkäsivät pitkään, että kaikki voi tapahtua koska tahansa uudestaan.

– Tulsan mustat eivät tienneet, miten käsitellä asiaa, miten purkaa ja puhua siitä traumatisoimatta itseään prosessissa. Joten vaikeneminen oli myös itsensä suojelua, Odewale selitti.

Kun tapahtumia lopulta 1990-luvun lopulla alettiin tutkia ja siitä valmistui vuonna 2001 Oklahoman osavaltioparlamentin tilaama raportti, myös Tulsan valkoisten suhtautumista asiaan yritettiin selittää.

– Valkoiset kaupunginisät tajusivat, että heillä on suuri pr-ongelma, aiheesta kirjan tehnyt historioitsija Scott Ellworth selitti CNN:n mukaan.

– Joten he totesivat, että Tulsa on saatettu häpeään ja he oikaisevat asian. Mutta todellisuudessa tapahtui niin, että 50 tai 75 vuotta oli vallalla, jos ei nyt vaikenemisen salaliitto niin ainakin vaikenemisen kulttuuri, joka pyrki kätkemään syyllisyyden.

Joukkomurhan vuosipäivää vietettiin maanantaina Tulsassa kynttiläkulkueessa.

Vuoden 2001 raportti totesi myös, että paikalliset sanomalehdet eivät kertoneet tapahtumista vuosikymmeniin, historioitsijat eivät sitä tutkineet eikä siitä opetettu kouluissa mitään. Vasta viime vuosina tapahtumista käytetty nimi on muutettu mellakasta joukkomurhaksi.

Tulsan tapahtumien muistelujen muutos johtuu paitsi satavuotispäivästä myös laajemmasta roturistiriitojen käsittelystä Yhdysvalloissa. Lähtösykäyksenä katsotaan olleen mustan George Floydin kuolema poliisin käsittelyssä reilu vuosi sitten ja sitä seurannut liikehdintä.

Tulsan Greenwoodin lähiönäkymää nykyisin.

Presidentti Donald Trumpia kritisoitiin vuosi sitten rajusti siitä, että hän järjesti vaalitilaisuutensa Tulsassa lähellä vuosipäivää. Nyt hänen seuraajansa Joe Biden julisti vuosipäivän 31.5.2021 kansalliseksi muistopäiväksi. Bidenin vierailu Tulsassa ajoittuu kuitenkin vasta vuosipäivän jälkeiseen päivään, koska tänä vuonna se sattui osumaan päällekkäin Yhdysvaltain kaatuneiden sotilaiden muistopäivän kanssa.

Valkoinen talo lainasi muistopäiväjulistuksessaan myös Viola Fletcherin sanoja, jotka tämä lausui kongressin kuulemisessa toissa viikolla.

Viola Fletcher kukitettiin muistotilaisuudessa Tulsassa maanantaina.

– En koskaan unohda valkoisen väkijoukon väkivaltaa, kun lähdimme kodistamme. Näen yhä mustia miehiä ammuttavan, mustien ruumiita makaamassa kadulla. Haistan yhä savun ja näen tulipalot. Näen mustien liikehuoneistoja poltettavan. Kuulen lentokoneiden lentävän yläpuolella. Kuulen kirkumista. Olen elänyt joukkomurhan joka päivä uudestaan. Maamme voi unohtaa, mutta minä en.