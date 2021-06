Kolumni: Kun lohtuna on maineenpalautus sitten joskus – Venäjällä puolustusasianajajan on tähdättävä jo Putinin jälkeiseen aikaan

Karjalassa vangitun Juri Dmitrijevin puolustusasianajaja uskoo, että jonain päivänä Venäjällä alkavat samanlaiset syyttömien rehabilitoinnit kuin alkoivat aikanaan Josif Stalinin jälkeen, Arja Paananen kirjoittaa Petroskoista.

Miltä tuntuisi olla asianajaja, jonka tehtävänä on puolustaa päämiestään niin hyvin, että tämän maine ja kunnia voidaan palauttaa sitten joskus?

Eli ehkä sitten, kun päämies itse saattaa olla jo kuollut. Tai vasta sitten, jos ja kun valtion vallanpitäjät ovat vaihtuneet toisenlaisiin.

Tällaista työtä joutuu tekemään nyt asianajaja Viktor Anufrijev, joka puolustaa Venäjän Karjalassa vuonna 2016 vangittua historianharrastajaa ja Josif Stalinin vainouhrien tutkijaa Juri Dmitrijeviä, 65.

Anufrijevin mukaan Dmitrijevin jutusta on tullut niin suuri valtakunnallinen arvovaltakysymys, että Venäjän nykyoloissa tuomion purkaminen tuskin onnistuu.

– Tässä jutussa on mukana niin isoja ihmisiä ja niin isoja rakenteita. Heillä ei ole tapana myöntää virheitään, hän perusteli pessimistisyyttään toukokuussa, kun jälleen yksi istunto oli ohi.

Petroskoin kaupunginoikeudessa on meneillään peräti kolmas salainen oikeudenkäynti, jossa käsitellään Dmitrijevin ottotyttärestään ottamia terveysseurantavalokuvia. Huhtikuussa 2018 ja heinäkuussa 2020 päättyneissä oikeudenkäynneissä Dmitrijev sai jo vapauttavat tuomiot ”pornografisiksi” väitetyistä valokuvista, mutta nyt prosessi on aloitettu alusta vielä kerran kuvien osalta.

Oikeusjuttua on paisutettu vuosien varrella myös uusilla syytteillä ja juttu on pilkottu kahteen osaan, joista yhdestä on voimassa jo 13 vuoden vankeustuomio. Tuomio tuli ”muunlaisista seksuaalisista teoista”, jollaisiksi tulkittiin se, että Dmitrijev oli tarkistanut virtsankarkailusta kärsineen kasvattityttärensä pöksyjen kuivuutta käsin ennen kuin oli vienyt tämän pesulle.

Anufrijev luottaa nyt siihen, että Venäjällä alkaa jonain päivänä samanlainen prosessi kuin alkoi Neuvostoliitossa Stalinin kuoltua 1953.

Tuolloin käynnistyivät rehabilitoinnit – eli syyttöminä vangittujen tai teloitettujen ihmisten maineenpalautukset.

Joidenkin kunnia palautettiin nopeasti, mutta monet joutuivat odottamaan 1990-luvun alkuun asti eli Neuvostoliiton romahtamiseen. Kaikkien mainetta ei ole ehditty puhdistaa vieläkään.

Dmitrijev itse on auttanut palauttamaan tuhansien Stalinin vainoissa teloitettujen ihmisten muistoa Karjalassa. Hän on etsinyt heidän nimiään ja tuomioitaan arkistoista ja dokumentoinut Sandarmohin joukkohautoja.

Tällä hetkellä Dmitrijev istuu Petroskoin keskustassa sijaitsevassa tutkintavankilassa jo viidettä vuottaan. Norjan Helsinki-komitea myönsi hänelle vastikään Saharov-palkinnon, sillä ihmisoikeusjärjestöt pitävät hänen syytteitään poliittisena vainona.

Anufrijevin mukaan Dmitrijev tietää, että Venäjän nykyoloissa puolustuksen tähtäin ei voi olla ainoastaan tässä ajassa, vaan jopa vuosikymmenien päässä.

– Valtarakennelma muuttuu aina jossain vaiheessa, syystä tai toisesta. Siksi meidän on todistettava hänen syyttömyytensä nyt niin tarkasti, että kaikki tulee olemaan selvää sitten joskus, Anufrijev sanoi viitaten Dmitrijevin oikeusjutun kansioiden myöhempään avaamiseen.

Kylmäävä ajatus.

Puistattavinta on silti se, että Dmitrijev ei ole ainoa. Venäjän vankiloihin päätyy kiihtyvällä vauhdilla ihmisiä, joiden on niin ikään pakko panna toivonsa Putinin jälkeisen ajan rehabilitointeihin.

Kirjoittaja on Venäjään erikoistunut Ilta-Sanomien erikoistoimittaja.