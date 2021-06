Kommentti: Puukottiko Tanska Pohjoismaita selkään? Vakoilun maailmassa ei veljeillä

Tieto Tanskan avusta Yhdysvaltain vakoilulle ei ole niin shokeeraava kuin näyttää, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Valtioiden välillä ei ole ystävyyttä. Pelkkää epäluuloa. Ystävyys on muodollisia korusanoja. Kehenkään ei voi luottaa. Ei edes Tanskaan.

Tanskan ja Ruotsin yleisradiot paljastivat, että Tanskan sotilastiedustelu FE on auttanut Yhdysvaltain kansallista turvallisuusvirastoa NSA:ta vakoilemaan Norjassa, Ruotsissa, Ranskassa ja Saksassa. Kohteena on ollut ainakin poliitikkoja. Apu on ilmeisesti ollut luonteeltaan lähinnä teknistä.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan ”tätä ei voi hyväksyä liittolaisten välillä, ja vielä vähemmän liittolaisten ja eurooppalaisten kumppanien välillä.

Yhdysvaltain vakoilu Euroopassa ei ole yllätys. Jo vuonna 2013 Edward Snowdenin paljastuksissa väitettiin, että se oli salakuunnellut mm. Saksan liittokanslerin Angela Merkelin puhelinta. Tuolloin EU:n johtajat tuomitsivat Yhdysvallat.

Nyt julki tulleet tiedot ovat vuosilta 2012-2014, siis eivät ajallisesti kaukana Snowdenin vuodosta.

Ei ole varma suuttuiko Merkel aikoinaankaan oikeasti Yhdysvalloille. Saksan johto on saattanut olettaakin, että sitä salakuunnellaan. Kuuntelevalle siitä on se hyöty, että viesti menee yhtä aikaa perille moneen osoitteeseen.

Saksassa asiasta käynnistetty oikeusprosessi ei johtanut tuloksiin.

Saksaakin on välillä epäilty vakoilusta. Ranskan tiedustelupalvelujen historia on pitkä ja hämärä. Noin esimerkkeinä.

Mutta se Tanska.

Tanska ja Norja ovat kummatkin Naton jäseniä. Ruotsi ja Tanska ovat kummatkin EU:n jäseniä. Kaikki ovat Pohjoismaita, veljeskansoja.

Nyt Norjan ja Ruotsin ministerit vaativat Tanskalta selvitystä. Vaatimuksissa voi olla enemmän tunnetta mukana kuin kyynisten suurvaltojen johtajilla.

Tanskan tiedustelulle yhteistyö Yhdysvaltain kannalta on epäilemättä hyödyllistä ja välttämätöntäkin. Maassa pelätään jihadistiterroristeja ja Venäjä huolettaa. Kenen muun kuin Yhdysvaltain kanssa niistä olisi paras etsiä tietoja?

Auttaminen Pohjoismaiden valvonnassa on voinut sisältyä hintaa tästä. Mutta kyllä tanskalaisia itseäänkin saattaa kiinnostaa, mitä muiden Pohjoismaiden johdossa ajatellaan ja tehdään. Ainahan kilpaillaan vaikka kaupankäynnistä.

Vakoilu ei välttämättä ole pahantahtoista. Halutaan vain tietää. Tosin vakoilun kohde ei halua, että tiedetään.

Supon mukaan sillä ei ole tietoa, että suomalaisia poliitikkoja olisi tanskalaisten ja amerikkalaisten toimesta vakoiltu. Viime ajoilta on esimerkkejä aggressiivisestakin kybervakoilusta, joka on suuntautunut Suomeen. Aivan varmasti täällä värvätään myös ihan perinteisiä vuotajia ja pettureita.

Lännessä vakoilusta syytetään yleensä Kiinaa ja Venäjää. On silti hyvä muistaa, että iso osa alan taidoista on kehitetty demokraattisissa länsimaissa. Selitys on, että sillä on haluttu suojata demokratiaa. Joskus tämä pitää paikkansakin.

Vakoilu on synkkää peliä, joissa rehellisyydestä ei palkita.

Edward Snowden halusi yleisen käsityksen mukaan aikoinaan vain paljastaa omiensa likaiset pelit. Lopputulos oli, että hän päätyi ikuisen tuntuiseen maanpakoon Venäjälle ja tahtomattaan edistämään Vladimir Putinin tavoitteita.

Suomikin harjoittaa tiedusteluyhteistyötä muiden valtojen kanssa. Joskus tästäkin voi paljastua kuohuttavia asioita. Toistaiseksi ei.

Nyt uutta on, että kilttien pienten pohjoismaiden asukkaille selvisi, että viattoman tuntuiseen naapurinkaan ei voi luottaa. Pohjoismaidenkin valtiojohtajat ovat kyllä voineet tietää sen aina.