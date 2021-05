Jättimäinen konttialus Ever Given tukki Suezin kanavan maaliskuussa ja aiheutti mittavia häiriöitä kansainväliseen tavaraliikenteeseen.

Maaliskuussa Suezin kanavaan kuudeksi päiväksi jumiin jäänyt rahtialus Ever Given aiheutti laivaliikenteeseen tulpan, jonka vaikutukset kertautuivat toimitusketjuihin ympäri maailman.

400 metrisen konttialuksen irrottamiseksi tarvittiin toistakymmentä hinaajaa. Lisäksi hiekkaa ruopattiin arviolta 30 000 kuutiometrin verran. Alus tukki koko Suezin kanavan, jonka seurauksena sekä sen Välimeren että ja Punaisenmeren puoleisiin päätyihin kerääntyi yhteensä yli 400 muuta alusta.

Nyt kanavaa aiotaan laajentaa, jotta vastaavalta tapauksella vältyttäisiin tulevaisuudessa. CNN:n mukaan kanavaa hallinnoiva viranomainen (SCA) tiedottaa, että työt kanavan leventämiseksi ja syventämiseksi on aloitettu. Kanavaa ei levennetä koko 160 kilometrin pituudeltaan, vaan vain noin 30 kilometrin alueelta siinä kohdassa, johon Ever Given jumiutui.

Kanaalia aiotaan leventää 40 metrillä idän suuntaan sekä lisätä sen syvyyttä noin 20 metristä 22 metriin. Suunnitelmissa on myös pidentää vuonna 2015 rakennettua toista kaistaa Ison Katkerajärven kohdalla, mikä mahdollistaisi kaksisuuntaisen liikenteen kanavassa yhteensä 82 kilometrin matkalla.

Hankkeen tavoitteena on maksimoida kanavan tehokkuus, nopeuttaa alusten matka-aikoja ja lisätä merenkulun turvallisuutta. CNN:n haastattelema asiantuntija Sal Mercogliano pitää kanavan leventämistä hyvänä ideana, mutta näkee siinä yhden piilevän riskin. Mercogliano on merenkulun historioitsija Campbellin yliopistosta Pohjois-Carolinasta.

– Kysymys kuuluu: johtaako kanavan leventäminen siihen, että laivayhtiöt siirtyvät käyttämään vain entistä suurempia aluksia? Mercogliano pohtii.

CNN:n mukaan laivojen koko on kasvanut viimeisten 50 vuoden aikana 1 500 prosenttia ja tuplaantunut pelkästään kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

Suurimmat alukset ovat leveimmiltä kohdiltaan yli 60 metrisiä, ja ne voivat kantaa kyydissään jopa 24 000 merikonttia. Ever Givenin kyytiin mahtuu 20 000 konttia, mutta onnettomuushetkellä mukana oli vain 18 000 konttia. Ever Given kuuluu maailman alusten suurimaan prosenttiin, se on noin 400 metriä pitkä ja 59 metriä leveä.

Laivayhtiöiden mukaan suuremmat alukset tehostaisivat tavaraliikennettä maailmanlaajuisesti, ja normaalioloissa niillä ei olisi mitään ongelmaa päästä Suezin kanavan läpi.

Mercoglianon mukaan virheille ei tuossa tapauksessa jäisi juurikaan varaa. Kovassa tuulessa tai huonossa näkyvyydessä ultrasuurien alusten jumiin jäämisen riski kasvaa merkittävästi.

Kreikkalaisen Piraeusin yliopiston merenkulun professori Ioannis Theotokas pitää epätodennäköisenä, että laivojen koko kasvaisi enää nykyisestä.

– Laivojen koon kasvattaminen edellyttäisi myös satamilta mittavia investointeja, joihin ei ole välittömiä valmiuksia, Theotokas perustelee.

Theotokasin mukaan Suezin kanavan laajentaminen vähentää laivojen jumiutumisriskiä, mutta ei poista sitä kokonaan. Hänen mukaansa riski poistuu vasta, kun koko kanavasta tehdään kaksikaistainen.