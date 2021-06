Näkökulma: Helmikuun pidätykset Euroopassa osoittavat, että Isis on yhä merkittävä uhka

Helmikuussa 2021 pidätettiin 14 henkilöä Tanskassa ja Saksassa mahdollisten terrori-iskujen valmistelusta. Pidätykset osoittavat jihadismin ja Isisin olevan yhä merkittävä ja yhä vaikeammin ennalta estettävä turvallisuusuhka Euroopalle, kirjoittaa tutkija Juha Saarinen.

Isisin – ja laajemmin jihadismin – uhka on Euroopassa edelleen merkittävä. Kuva Münchenissä maaliskuussa 2020 pidetystä, radikaaleja ääriliikkeitä käsittelevästä seminaarista.

Kun Isisin kalifaatin viimeinen pesäke Baghuz vapautettiin maaliskuussa 2019, monet juhlistivat sitä viimeisenä naulana Isisin arkkuun. Ryhmää ei kuitenkaan voitettu, vaan se mukautui olosuhteisiin.

Viimeisen kahden vuoden aikana Isis onkin osoittanut elpymisen merkkejä ydinalueillaan. Vaikka ryhmä on yhä kaukana vuosien 2014–2017 välisestä huipustaan, on se kyennyt kasvattamaan iskutahtiaan niin Syyriassa kuin Irakissa.

Isis on myös yhä sitoutunut globaaliin terrorikampanjaansa. Takaiskut ovat eittämättä vähentäneet ryhmän vetovoimaa Euroopassa, mutta ryhmän – ja laajemmin jihadismin – uhka on säilynyt merkittävänä.

Isisin vetovoiman hiipuminen alkoi jo sen huippuvuosina. Vuoteen 2016 mennessä ryhmän riveihin kohdistunut vierastaistelijaliikkuvuus Euroopasta kuihtui lähes olemattomiin.

Vuotta myöhemmin Isisiin kytkeytyneiden – ja laajemmin jihadististen terrori-iskujen määrä alueella kääntyi laskuun. Toistaiseksi viimeisin tuhovoimainen Isisiin kytkeytynyt isku tapahtui niin ikään vuonna 2017 – vain vuorokausi ennen Turun puukkoiskua – Espanjan Barcelonassa.

Näiden pohjalta muodostuu helposti mielikuva jihadismin ja Isisin edustaman uhkan hiipumisesta Euroopassa. Jihadismin uhka alueella on eittämättä laskenut huipustaan, mutta se on yhä korkeammalla kuin koskaan ennen Syyrian sisällissodan syttymistä 2011.

Jihadismin muodostaman uhkan säilyvyys näkyy muun muassa keskeytettyjen iskusuunnitelmien määrässä ja laadussa. Vaikka terrori-iskujen määrä kääntyi laskuun jo 2017, vielä 2018 iskusuunnitelmien määrä oli korkeampi kuin esimerkiksi 2015, jolloin Isisin terrorikampanja alueella alkoi olla kiivaimmillaan.

Baghuz oli Isisin kalifaatin viimeinen pesäke. Kuvankaappaus videolta 2019.

” Terrori-iskut ovat kehittyneet aiempaa vaikeammaksi havaita ennalta.

Laadullisesti on huomionarvoista, että Euroopassa on keskeytetty viime vuosina muutamia potentiaalisesti tuhovoimaisia iskusuunnitelmia. Näin on tapahtunut esimerkiksi Alankomaissa 2018, Saksassa 2020 ja 2021 sekä Tanskassa 2021.

Tuhovoimaisten iskusuunnitelmien torjuminen heijastaa terrorismintorjunnan kehittymistä alueella viime vuosina. Vastatakseen korkeampaan uhkatasoon, viranomaiset ovat saaneet suurempia resursseja ja laajempia oikeuksia.

Aiempaa tiukempi linja terrorismintorjunnassa on eittämättä vaikuttanut jihadististen toimijoiden kykyyn toteuttaa iskuja onnistuneesti, mutta turvallisuusviranomaisten kohtaamat haasteet ovat yhä merkittäviä.

Terrori-iskut ovat kehittyneet aiempaa vaikeammaksi havaita ennalta. Iskuja toteuttavat hyökkäävät nykyään yleisemmin yksin. Vaikka monet heistä kytkeytyvät paikallisiin jihadistisiin verkostoihin tai jihadistiryhmiin konfliktialueilla, heidän iskuaikeitaan on huomattavasti vaikeampi havaita ennalta kuin iskusolujen.

Yksittäiset hyökkääjät käyttävät myös yhä useammin välineitä, joiden saatavuutta on vaikea rajoittaa. Näitä ovat muun muassa ajoneuvot ja teräaseet. Sarjatuliaseiden tai räjähdekomponenttien hankkiminen on huomattavasti haastavampaa, ja tällaiset yritykset paljastuvat helpommin.

Yksinkertaisemmat iskusuunnitelmat eivät myöskään vaadi merkittävää varainkeruuta, vaan ne voidaan toteuttaa rajallisilla resursseilla.

Terrori-iskun toteuttaminen – etenkin räjähteellä mutta myös sarjatuliaseella – vaatii kurinalaisuutta ja taitoja, joita iskijöillä ei välttämättä ole, kasvattaen epäonnistumisen tai paljastumisen mahdollisuutta.

Osittain näistä syistä johtuen Isis on pyrkinyt järjestelmällisesti ohjeistamaan, suljettujen ja salattujen viestintäsovelluksien kautta, potentiaalisia iskijöitä käyttämään halpoja, yksinkertaisia ja vaikeasti havaittavia toteutustapoja.

Tällaisia iskuja on tapahtunut Euroopassa viime vuosina siinä määrin, että poliisiviranomaiset ovat joutuneet usein tiedottamaan esimerkiksi auto-onnettomuuksien ja puukotusten yhteydessä, ettei tapausten epäillä liittyvän terrorismiin.

” Jihadististen verkostojen kasvu sekä terrorismin luonteen kehitys asettaa merkittävän haasteen turvallisuusviranomaisille.

Kuvankaappaus Isisin propagandavideolta vuodelta 2017.

Jihadistiset verkostot ja yhteisöt ovat myös kehittyneet lähes kaikkialla Euroopassa. Esimerkiksi Suomessa ilmiöön kytkeytyneiden henkilöiden määrä on lähes kaksikertaistunut vuosien 2012 ja 2020 välillä. Samanaikaisesti Ruotsissa ilmiön kasvu on ollut kymmenkertaista.

Sekä Ruotsi että Suomi ovat jihadistisen liikehdinnän syrjäseutua, mutta kehitykset keskeisimmillä alueilla ovat olleet samansuuntaisia, joskin vaatimattomampia. Esimerkiksi ilmiön keskeisissä maissa Euroopassa – Saksassa, Ranskassa ja Britanniassa – ilmiöön kytkeytyneitä ekstremistejä on arveltu jo viime vuosina olevan kaikkiaan yli 20 000.

Tämän kehityksen takana on kolme keskeistä tekijää: Ensimmäiset kaksi ovat Syyrian konfliktin sekä Isisin ja sen kalifaattiprojektin poikkeuksellinen vetovoima.

Nämä heijastuvat muun muassa historiallisen laajassa vierastaistelijaliikkuvuudessa Euroopasta Syyriaan ja Irakiin. Vuosien 2012 ja 2016 välillä eri arvioiden mukaan noin 4 000–7 000 henkilöä matkusti Euroopasta ottamaan osaa konfliktiin – enimmäkseen Isisin alaisuudessa.

Kehitykseen on vaikuttanut myös Euroopan alueelle suuntautunut poikkeuksellisen suuri turvapaikanhakijaliikkuvuus vuosina 2015–2016.

Vaikka vain marginaalisen pieni vähemmistö Eurooppaan saapuneista kytkeytyy ilmiöön, ovat tämän vähemmistön edustajat osallistuneet useisiin iskuihin ja iskuyrityksiin alueella.

Jihadististen verkostojen ja yhteisöjen kasvu sekä terrorismin luonteen kehitys asettaa merkittävän haasteen turvallisuusviranomaisille.

Vaarallisten ekstremistien määrän kasvu on johtanut tarpeeseen priorisoida operatiivista toimintaa, etenkin valvontaa – huolimatta lisäresursseista.

Rajallisten resurssien ja priorisoinnin ristipaine on johtanut viime vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla useisiin tragedioihin alueella, joissa viranomaistoiminnan kohteena ollut henkilö onnistui toteuttamaan terrori-iskun.

Isisin vetovoiman hiivuttua paikallisten tapahtumien ja toimijoiden merkitys sekä kyky inspiroida toimintaa vaikuttaa korostuneen.

Esimerkiksi syyskuun ja joulukuun 2020 välisellä ajanjaksolla Euroopassa tapahtui 6 jihadistista terrori-iskua, ja muutamia epäonnistuneita tai keskeytettyjä iskuyrityksiä. Iskuja ja iskuyrityksiä nähtiin ainakin Ranskassa, Belgiassa, Sveitsissä ja Itävallassa. Valtaosa näistä vaikuttaa kytkeytyneen profeetta Muhammedia käsittelevien pilakuvien uudelleenjulkaisuun Charlie Hebdo -lehdessä.

Iskut tarjoavat tarpeellisen muistutuksen ilmiön edustaman uhkan potentiaalisesta laajuudesta ja vakavuudesta.

Suomen – ja muiden Euroopan jihadistisen miljöön syrjäseutujen – kannalta etenkin terrori-isku Itävallan Wienissä toimii tarpeellisena muistutuksena sille, että ilmiö on kehittynyt Euroopan-laajuisesti, ja sen muodostama uhka heijastuu myös aiempaa voimakkaammin ydinalueiden – kuten Ranskan ja Belgian – ulkopuolella.

” Lähivuosina satoja avainaktivisteja on vapautumassa vankiloista eri puolilla Eurooppaa.

Kuvankaappaus Isisin propagandavideolta vuodelta 2016.

Jihadistisen liikehdinnän ja sen aiheuttaman uhkan historia Euroopassa on täynnä nousu- ja laskukausia. Edellinen nousukausi osui vuosille 2012–2018, ja se kytkeytyi voimakkaasti Syyrian ja Irakin konfliktiin sekä Isisiin.

Uhkan aallonharja näyttää taittuneen Isisin asteittaisesta elpymisestä huolimatta, ja Eurooppa elävän laskukautta. Jihadistiset verkostot alueella on ovat kuitenkin kasvaneet merkittävästi, ja niiden muodostama uhka silti yhä korkealla.

Näköpiirissä ole toistaiseksi ole kansainvälisiä Syyrian konfliktin tai Isisin kalifaatin kaltaisia vetovoimatekijöitä, jotka toimisivat sytykkeinä seuraavalle nousukaudelle Euroopassa. Syitä optimismiin on kuitenkin vähäisesti.

Pikemminkin, Euroopan lähitulevaisuudessa on kaksi huolestuttavaa kehityskulkua, jotka johtanevat ilmiön voimistumiseen entisestään.

Ensiksi, alueella on Syyriaan ja Irakiin kohdistuneen vierastaistelijaliikkuvuuden seurauksena aiempaa enemmän taistelukokemusta tai terroristista koulutusta omaavia aktivisteja.

Lähivuosina satoja tällaisia avainaktivisteja on vapautumassa vankiloista eri puolilla Eurooppaa. Osa heistä on sotinut Syyriassa ja Irakissa, ja saanut tuomion palattuaan takaisin. Osa on puolestaan saanut tuomion Euroopassa toteutetuista terroristisista rikoksista.

Toiseksi, konfliktialueella on yhä myös satoja Isisin toimintaa edistäneitä EU-maiden kansalaisia – miehiä ja naisia – jotka haluavat palata alkuperämaihinsa Euroopassa. Etenkin miehille on aseellisen koulutuksen ja taistelijakokemusten kautta kehittynyt tuhovoimaisten terrori-iskujen toteuttamisen kannalta keskeisiä taitoja.

Sekä miehille että naisille on muodostunut konfliktialueella kattavia kontaktiverkostoja, joita he voivat myös käyttää jihadismin edistämiseksi palattuaan alkuperämaihinsa.

Etenkin konfliktialueella yhä oleskelevat muodostavatkin Euroopan maille viheliäisen ongelman, johon ei ole toistaiseksi löytynyt kestävää ratkaisua.

Jihadismin historia alueella kuitenkin osoittaa, että etenkin konfliktialueilla toimineet jihadistiveteraanit ovat olleet keskeisessä roolissa ilmiön kehittymisessä alueella. Heidän merkityksensä jihadismin heijastumisessa ja kehittymisessä alueella tullee näkymään vielä pitkään.

Juha Saarinen on jihadismiin erikoistunut tutkija.