Ex-presidentti aikoo ottaa jälleen käyttöön vuoden 2016 vaalikampanjan aikaisen Boeing 757 -lentokoneensa. Uudesta vaalikampanjasta hän ei vielä puhu.

Ex-presidentti Donald Trump aikoo kunnostuttaa ja ottaa uudelleen käyttöön vuoden 2016 vaalikampanjan aikaisen lentokoneensa. Hanketta pidetään jälleen yhtenä mahdollisena viitteenä siitä, että Trump suunnittelee uutta vaalikampanjaa.

Trumpin nimikkokone, 30 vuotta vanha Boeing 757-200 on seissyt toimettomana Stewartin kansainvälisellä lentokentällä New Yorkin osavaltiossa noin sata kilometriä Manhattanilta pohjoiseen. Trump ei ole käyttänyt sitten tammikuun 2017, jolloin Trump siirtyi matkustamaan Air Force One -tunnusta kantavalla presidentin virkalentokoneella.

Trump poistui kampanjakoneestaan valkoinen MAGA-lippis päässään syyskuussa 2016.

Jo vaalikampanjan aikana Trumpin yksityiskonetta tituleerattiin leikillisesti Trump Force Oneksi. Kone kantaa luonnollisesti Trumpin nimeä ja esimerkiksi sen pyrstöön on tyylitelty iso T-kirjain.

Trump ilmoitti konesuunnitelmista kannattajilleen lähettämässään viestissä jo toissa viikolla:

– Se kunnostetaan ja palautetaan toimintaan jossain vaiheessa ennen vuoden loppua. Kone viedään pian Louisianaan, jossa se viimeistellään, tarkastetaan ja päivitetään Rolls Roycen moottoreilla ja se saa uuden maalipinnan. Valmiina se on parempi kuin koskaan ja käytössä tuleviin tilaisuuksiin!

Koneen pyrstöä koristaa iso T.

Trump on toistaiseksi julkisesti vain leikitellyt ajatuksella vuoden 2024 presidentinvaalikampanjasta. Joka tapauksessa hän aikoo käynnistää jälleen suositut yleisötilaisuutensa tänä kesänä.

Viestissään mainitsemillaan tilaisuuksilla hän saattoi viitata myös ensi vuonna pidettävien kongressivaalien kampanjointiin. Trumpin odotetaan antavan merkittävää taustatukea suosimilleen republikaaniehdokkaille ennen marraskuun 2022 vaaleja.

Säilytyspaikka kummeksuttaa

Trump hankki Boeing-koneensa yritykselleen vuonna 2011 Microsoftilta, jonka perustajan Paul Allenin käytössä se oli ollut. Trump teetti koneelle tyylilleen uskollisesti kasvojenkohotuksen, ja siihen lisättiin päämatkustajan makuuhuone.

Koneen mahongilla, vaalealla nahalla ja kullatuilla yksityiskohdilla viimeisteltyä sisustusta esiteltiin vuonna 2016 Trumpin yrityksen Youtube-kanavalla julkaistulla videolla.

Uutiskanava CNN kertoi maaliskuussa koneen rapistuneen huonoon kuntoon pitkän seisonnan aikana. Toisesta moottorista puuttuu osia ja toinen oli suojattu muovilla lentokentällä.

Asiantuntijat myös ihmettelivät, miksei konetta ollut alun perin lennetty säilytykseen etelämmäksi kuivempiin ja lämpimämpiin olosuhteisiin, kuten Yhdysvalloissa on vastaavissa tapauksissa tapana. Kosteassa ja talvisin kylmässä pohjoisessa konetta on vaaninut ruoste. Sillä on lennetty tiettävästi viimeksi vuonna 2019.

Forbesin mukaan koneen täysremontin arvioidaan maksavan jopa viisi miljoonaa euroa. Aikataulu koneen saamiseksi jälleen käyttöön tänä vuonna voi myös olla haasteellinen, sillä vastaavat kunnostustyöt vievät usein jopa vuoden.

Trump on presidenttikautensa jälkeen lennellyt omistamallaan Cessna Citation X -liikesuihkarilla, joka on kuitenkin isoon matkustajakoneeseen verrattuna ahdas. Vanhan koneen kunnostus saattaakin kieliä siitä, että Trump haluaa matkustaa isomman avustajakunnan kanssa jatkossa.

Kannattajat hurrasivat, kun ”Trump Force One” saapui Floridan Lakelandiin kampanjatilaisuuteen lokakuussa 2016.

N757AF-tunnusta käyttävään ”Trump Force Oneen” kerrotaan mahtuvan nykysisustuksella 43 ihmistä. Normaalisti Boeing 757-200 -koneeseen mahtuu yli 220 matkustajaa.

Toiminta aktivoituu

Trump on presidenttikautensa jälkeen matkustellut toistaiseksi suhteellisen vähän, sillä hän on oleskellut Floridassa Mar-a-Lagon kartanollaan ja vastaanottanut siellä vieraita, joiden kanssa hänen on kerrottu suunnitelleen tulevaa.

Tilanteen uumoillaan muuttuvan. Trump paljasti haastattelussa toissa viikolla, että hän kaavailee suosittujen yleisötilaisuuksiensa käynnistämistä. Koronarajoitukset ovat poistuneet tai poistumassa monissa osavaltioissa, ja tarvittavin turvatoimin organisoidut ulkoilmatilaisuudet ovat mahdollisia viime kesän vaalikampanjan tapaan.

Yleisötilaisuuksia suunnitellaan ainakin Floridaan, Ohioon ja Pohjois-Carolinaan. Sattumoisin kaksi jälkimmäistä ovat osavaltioita, joissa käydään ensi vuonna kiihkeät kamppailut senaattorinvaaleissa. Omista aikeistaan asettua ehdolle vuonna 2024 Trump ei hiiskunut, kun häneltä OAN-kanavan haastattelussa sitä kysyttiin.

– Teen päätöksen oikealla hetkellä ja ilmoitan siitä sitten, hän sanoi.

Melania Trump kampanjoi miehensä rinnalla Pohjois-Carolinan Wilmingtonissa juuri ennen vuoden 2016 vaaleja.

Trump on viime ajat keskittynyt myös uusiin keinoihin saada viestejään läpi kannattajilleen sen jälkeen, kun hänet häädettiin Twitteristä ja Facebookista Capitolin valtauksen jälkeen tammikuussa. Hän on perustanut nettisivun, jossa viestejä julkaistaan ja niitä pystyy myös tilaamaan sähköpostiin.

Aluksi viestejä ilmestyi harvakseltaan, mutta nyt niitä julkaistaan jo useita päivässä. Viestien sisältö ei ole muuttunut aiemmasta, sillä ex-presidentti keskittyy pääasiassa toistamaan, kuinka viime vaalit olivat hänen mielestään epärehelliset. Trump myös sättii säännöllisesti presidentti Joe Bidenin politiikkaa.

Omiin kannattajiin Trumpin vaalivalheet purevat yhä. Reutersin viime viikolla julkaiseman mittauksen mukaan peräti 53 prosenttia republikaaniäänestäjistä pitää Trumpia yhä maan todellisena presidenttinä, koska vaalit ”varastettiin” häneltä.

Republikaanipuolue on myös asettunut Trumpin taakse yhä vahvemmin, kun vaalivalheita kiistäneitä poliitikkoja on syrjäytetty. Viime viikolla senaatin republikaanit myös torppasivat aloitteen puolueiden yhteisestä komissiosta, joka olisi tutkinut Capitolin valtauksen tapahtumia.

Trump poistui lentokoneestaan tuulisessa säässä joulukuussa 2016.