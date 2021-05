Venäläismedia: Valkovenäläisen oppositioaktivistin naisystävä joutuu oikeuteen Valko-Venäjällä

Sapegaa vastaan on nostettu useita syytteitä.

Vankilaviranomaisten kuvaamalla lyhyellä videopätkällä Sofia Sapega tunnusti monotonisella äänellä, että hän on Valko-Venäjän sisäministeriön työntekijöiden henkilökohtaisia tietoja julkaisevan nettikanavan toimittaja.

Runsas viikko sitten Ryanairin koneesta kiinniotetun valkovenäläisen oppositioaktivistin Raman Pratasevitshin venäläinen naisystävä Sofija Sapega joutuu oikeuteen Valko-Venäjällä, kertoi venäläismedia maanantaina.

Valko-Venäjän ulkoministeri Vladimir Makei kertoi Kommersant-lehden haastattelussa, että Sapega voidaan myös armahtaa tai karkottaa Venäjälle, mutta tämä riippuu Valko-Venäjää johtavan Aljaksandr Lukashenkan päätöksestä.

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Sapegaa vastaan on nostettu kolme rikossyytettä, joihin kuuluvat muun muassa levottomuuksien lietsominen ja yhteiskuntarauhan rikkominen. Jokaisesta syytteestä voi maksimissaan saada jopa 15 vuoden tuomion, kertoi Moscow Times.

Sapega on tunnustanut videolla pitäneensä yllä sivustoa, jossa turvallisuuspalveluihin kuuluvien henkilötietoja on levitetty sosiaalisessa mediassa. Opposition mukaan tunnustus on saatu pakottamalla.