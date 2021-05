Laboratoriota pidetään enenevissä määrin mahdollisena alkupisteenä koronaviruspandemialle. Länsimaat vaativat asian läpinäkyvää tutkimista.

Britannian tiedustelupalvelut pitävät mahdollisena, että koronavirus lähti leviämään Kiinan Wuhanissa sijaitsevasta tutkimuslaboratoriosta, kertoo brittilehti The Times.

Viruksen alkuperästä ei ole missään vaiheessa ollut tarjolla aukotonta tietoa. Tähän asti vallitseva ja laajalti hyväksytty teoria on ollut, että pandemia sai alkunsa lepakosta ihmiseen siirtyneestä viruksesta. Tartunnan on epäilty tapahtuneen wuhanilaisella eläintorilla, ja laboratoriotartunnan mahdollisuutta on pidetty ”kaukaisena”.

Laboratoriotartunnan mahdollisuutta on väläytelty aika ajoin, mutta teoria on usein torpattu salaliittoteoriana ja hölynpölynä. Yksi syy tähän ovat Washington Postin mukaan Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin puheet, joissa hän liitti väitteisiin mukaan propagandaa jopa bioaseesta sekä kiinalaisvastaista retoriikkaa. Useiden tutkijoiden oli helppo tyrmätä Trumpin populistiset väitteet.

Viime viikkoina keskustelu pandemian todellisesta syttymispisteestä on kuitenkin käynnistynyt uudelleen. Wall Street Journal kertoi 23. maaliskuuta julkaisemassaan artikkelissa, että aiemmin salassa pidetyn Yhdysvaltain tiedusteluraportin mukaan kolme Kiinan Wuhanin virologian instituutin tutkijaa hakeutui sairaalahoitoon marraskuussa 2019. Tutkijoilla oli raportin mukaan samanlaisia oireita kuin koronaviruksen aiheuttamassa taudissa sekä yleisessä kausiflunssassa.

Monet asiantuntijat uskovat, että sars-cov-2-virus alkoi levitä marraskuussa 2019 Wuhanin kaupungissa. Kiinan mukaan ensimmäinen vahvistettu koronatapaus havaittiin joulukuussa 2019.

Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo kommentoi asiaa IS:lle viime viikolla. Hän ei ottanut kantaa WSJ:n saamiin tietoihin, mutta nosti sen sijaan esille Science -lehden mielipidejulkaisun, jossa epidemiologian ja mikrobiologian alojen huippunimet vaativat lisätutkimuksia koronapandemian alkuperän määrittämiseksi.

Mielipidekirjoituksessa ilmaistaan, että teoria koronaviruksen lähtemisestä laboratoriosta on mahdollinen.

– Kun viruksen geneettistä sormenjälkeä on tutkittu, niin on epätodennäköistä, että se (virus) olisi syntynyt tietoisesti tehdysti, Aivelo sanoi.

– Voi kuitenkin olla mahdollista, että virusta on laboratoriossa tutkittu ja se on lähtenyt sieltä sitten leviämään.

Loppuviikosta kerrottiin, että Yhdysvaltain nykyinen presidentti Joe Biden on määrännyt maan turvallisuuspalvelut selvittämään, siirtyikö koronavirus ihmiseen Kiinassa eläinlähteestä vai laboratorio-onnettomuuden seurauksena. Selvityksen tulee olla valmis kolmessa kuukaudessa.

Yhdysvallat ja eräät muut maat ovat vaatineet tarkempia selvityksiä koronan synnystä sen jälkeen, kun maailman terveysjärjestö WHO:n aiemmin tänä vuonna Kiinaan lähettämä kansainvälinen tutkijaryhmä ei saanut selville mitään varmaa.

Raportin mukaan virus oli todennäköisesti siirtynyt ihmisiin eläimistä, mutta WHO:n johtajan mukaan kaikki vaihtoehdot olivat edelleen mahdollisia.

Kiina rajoitti WHO:n ryhmän toimintaa maassa, ja tiistaina Valkoinen talo vaati uutta, läpinäkyvämpää tutkintaa. Myös johtavat yhdysvaltalaistutkijat ovat vaatineet asian selvittämistä perin pohjin.