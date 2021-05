Oregonilainen Cranen perhe kertoi 13-vuotiaan tytön kohtalosta ABC Newsin haastattelussa, jotta kenellekään muulle ei kävisi samalla tavalla.

Sosiaalisen median videosovellus TikTok on lasten ja nuorten suosiossa ympäri maailmaa.

Yhdysvaltain Portlandissa asuva Destini Crane, 13, on ollut jo kaksi viikkoa sairaalassa tehohoidossa kolmannen asteen palovammojen vuoksi. Edessään hänellä on vielä kuukausien toipuminen ja kuntoutus, eikä hän silti välttämättä toivu täysin ennalleen.

Destini ei toistaiseksi ole pystynyt itse kertomaan, mikä sytytti kohtalokkaan tulipalon perheen kotitalon kylpyhuoneessa 13. toukokuuta, mutta hänen perheellään on siitä melko varma käsitys. Cranen perhe kertoi asiasta haastattelussa ABC Newsille, jotta kenellekään muulle ei kävisi samoin kuin Destinille.

Perheen mukaan kylpyhuoneesta löytyneet tavarat ja Destinin ystäviltä saadut tiedot viittaavat siihen, että tyttö yritti toistaa suositussa sosiaalisen median sovelluksessa TikTokissa näkemäänsä temppua. Kylpyhuoneeseen Destini oli vienyt mukanaan kynttilän, tupakansytyttimen sekä spriitä.

TikTok-käyttäjien keskuudessa leviävässä niin sanotussa tulihaasteessa kylpyhuoneen peiliin piirretään hiuslakalla tai jollakin muulla herkästi palavalla nesteellä jonkinlainen kuvio. Sen jälkeen tarkoituksena on sytyttää kuvio palamaan ja ihailla näkyä valot sammutettuina.

Cranen perhe uskoo, että sprii höyrystyi huonosti tuulettuvassa kylpyhuoneessa ja syttyi tuleen räjähdysmäisesti. Destinin äiti Kimberly Crane kertoi, että tytön puhelin kuvasi edelleen videota TikTokiin, kun se löytyi turman jälkeen.

– Olin olohuoneessa puhumassa äitini kanssa, kun kuulin hänen huutavan nimeäni. Joten menin sinne ja avasin kylpyhuoneen oven. Kaikki oli tulessa. Destini oli tulessa. Kylpyhuoneen tavarat olivat tulessa, Kimberly Crane muisteli kauhunhetkeä haastattelussa.

Hän sai vedettyä tyttärensä ulos kylpyhuoneesta ja palavan paidan pois tämän päältä. Naapuri soitti hätänumeroon.

Destini sai vakavia palovammoja kaulaansa ja oikeaan käteensä, ja hänelle on jouduttu tekemään jo kolme ihonsiirtoleikkausta. Kuntoutusta tarvitaan pitkään, jotta hän kykenee käyttämään kättään ja liikuttamaan niskaansa, olkapäitään ja sormiaan.

Perhe uskoo, että vahvan kipulääkityksen alaisena oleva Destini tietää olevansa sairaalassa, mutta ei ehkä täysin käsitä, miksi hän on sinne päätynyt. Hänen toivotaan pääsevän pian teho-osastolta tavalliselle palovammaosastolle.

– Tiedän, että hän todennäköisesti sekoaa, kun hän herää ja ymmärtää asian täysin. Mutta rehellisesti sanottuna, uskon hänen olevan tarpeeksi vahva selvitäkseen tästä, Kimberly Crane sanoi.

Hän muistutti haastattelussa myös siitä, kuinka tärkeää vanhempien on olla läsnä ja seurata lastensa tekemisiä sosiaalisessa mediassa.

Suurin osa TikTokissa leviävistä haasteista on harmittomia, mutta vaaralliset haasteet ovat herättäneet huolta ja keskustelua myös Suomessa, kun sovelluksen suosio on kasvanut viime vuosina. Viimeksi perjantaina Lounais-Suomen poliisi varoitti vanhempia niin sanotusta ”rekkaspottaamisesta”, joka sekin on levinnyt TikTokissa haasteena.

Isoja riskejä sisältävässä haasteessa kuvataan videolle ohi ajavaa raskasta liikennettä ja yritetään saada kuljettajan huomio. Lasten ja nuorten keskuudessa esiintyvästä ilmiöstä ovat varoitelleet aiemmin muutkin poliisilaitokset Suomessa.

Alkuviikosta puolestaan uutisoitiin tapauksesta, jossa kolme noin 15-vuotiasta poikaa käyttäytyi uhkaavasti ja myös käytti väkivaltaa 24-vuotiasta naista kohtaan. Pojat olivat naisen mukaan kuvanneet tapahtumat, ja myös tässä tapauksessa heidän epäillään ottaneen esimerkkiä TikTokista.