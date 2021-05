Charles Sobhraji oli poikkeuksellinen sarjamurhaaja. Netflixin suosikkisarja on nyt tehnyt hänen tarinansa tutuksi myös monelle suomalaiselle.

Vuonna 1997 amerikkalainen uutisryhmä löysi Charles Sobhrajin Pariisista, jossa hän eleli vapaana miehenä.

Näillä sanoilla alkaa Netflixin suosittu rikosdraamasarja The Serpent. Huhtikuun alussa julkaistussa sarjassa katsoja kohtaa yhden lähihistorian poikkeuksellisimmista sarjamurhaajista: Hatchand Bhaonani Gurumukh Charles Sobhrajin.

Vietnamilaisintialainen herrasmies sai lisänimen ”bikinimurhaaja”, kun nuoret naiset löytyivät hukkuneina samankaltaiset uima-asut yllään. Toisen lisänimen ”käärme” (englanniksi serpent) hän sai vasta paljon myöhemmin paettuaan vankilasta 1986.

Sarjan alussa mainittua haastattelun pätkää ei netistä löydy, mutta kiitos erään toimittajan, Sobhrajin vapaa elämä päättyi Katmandussa 2000-luvun alkupuolella.

Tällainen on hänen tarinansa.

Charles Sobhraj Pariisissa vuonna 1997.

Elettiin lokakuuta vuonna 1975, kun Seattlesta kotoisin oleva Teresa Knowlton saapui Bangkokiin. 21-vuotias oli läpikulkumatkalla: hänen oli määrä asettua Kopanin luostariin Kathmandussa etsimään valaistumista.

Yksi yö Thaimaassa muutti kaiken. Teresa ei koskaan päässyt Nepaliin asti. Hänen kohtalostaan on kerrottu kaksi eri versiota.

Richard Nevillen ja Julie Clarken 1980 ilmestyneen teoksen mukaan Sobhraji tiesi Knowltonin hotellin ja lähetti apurinsa Ajay Chowdhuryn houkuttelemaan naisen Pattayalle viikonlopuksi ”kuuluisan jalokivikauppiaan” Alain Gautierin vieraaksi.

Gautier oli Sobhrajin alter-ego, jota hän käytti esiintyessään isäntänä allasjuhlissa ja järjestäessään edulllisia ”timatiikauppoja” tuleville uhreilleen.

Pattayalla kaksikko murhasi Knowltonin ja poltti hänen ruumiinsa rannalla.

Toisen version mukaan Teresa päätyi Bangkokin Kanit House -majataloon, jota Sobhraji ja Ajay pitivät tukikohtanaan. Sobhraji kuuli Teresan suunnitelmista ja sai naisen ylipuhuttua viettämään ”elämänsä viimeisen villin illan” ennen nunnaksi kääntymistä. Sobhraji ja Chowdhury ujuttivat myrkkyä naisen drinkkiin ja kuljettivat hänet autolla yön pimeydessä rannalle. Siellä he työnsivät tajuttoman uhrinsa mereen.

Illasta tuli joka tapauksessa Knowltonin elämän viimeinen. The Serpent -sarjassa edetään jälkimmäisen tapahtumaketjun mukaan.

Knowltonista tulee sarjamurhaajan ensimmäinen tiedetty uhri, kun maanviljelijä löytää hänet elottomana vedestä kukalliset bikinit yllään.

Tv-sarjassa näyttelevät Jenna Coleman ja Tahar Rahim.

Sobhrajin sulava käytös ja suuret puheet tekivät vaikutuksen moniin naisiin. Murhamies haali verkkoonsa sellaisiakin kaunottaria, joista oli enemmän hyötyä elävänä. Keskeisin heistä oli kanadalainen Marie-Andrée Leclerc, jota The Serpent -sarjassa näyttelee Jenna Coleman.

Sobhraji oli tavannut Leclercin Kashmirissa 1975 ja tarjoutunut oppaaksi esittelemään nähtävyyksiä eri puolilla Intiaa. Loman lopuksi hän ylipuhui Marie-Andréen lupaamaan, että tämä palaa vielä hänen luokseen.

Sobhraji pommitti Leclerciä rakkauskirjeillä seuraavat kolme kuukautta, ja lopulta nainen lensi hänen luokseen Bangkokiin. Marie-Andrée nähtiin tämän jälkeen usein Kanit Housen uima-altaalla valtavissa aurinkolaseissa pieni koira kainalossaan – uskottavana timanttikauppiaan vaimona.

Todellisuudessa Kanit House oli kauhujen talo. Sobhraji ja Chowdhury tarjosivat yhä uudestaan nuorille matkalaisille yösijoja – ja myrkyllä terästetyn tervetuliaisdrinkin. He varastivat sairastuneiden matkashekit, rahat ja passit.

Jäätyään kiinni Marie-Andrée kiisti tienneensä rikoksista mitään. Hänen osoitettiin kuitenkin tarjoilleen myrkkyä yhdelle uhreista, Dominique Veylaulle, ja käyttäneen erään murhatun naisen passia.

– Hänen täytyi tietää. Jokaiselle jolla on silmät ja korvat, oli selvää, mitä siinä huoneistossa tapahtui, eräs todistaja kuvaili.

Kanit Houseen saapui loppuvuodesta 1975 sefardijuutalainen nuorukainen Vitali Hakim, joka monen muun hipin tavoin kierteli Aasiaa.

Dokumentin mukaan Hakim liehitteli Marie-Andréeta allasjuhlissa. Sobhraji ei pitänyt näkemästään ja ohjasi juopuneen nuorukaisen Kanit Housen sisätiloihin. Hakimin palanut ruumis löydettiin myöhemmin rannalta Pattayalla.

Sobhrajin ”vieraina” oli samaan aikaan hollantilainen nuoripari Henricus ”Henk” Bintanja ja Cornelia ”Cocky” Hemker. Hän oli tarjonnut heillekin myrkkyjuomia, ja pari makasi heikossa kunnossa Kanit Housen huoneessaan. Sobhraji vakuutteli, että laseissa on lääkettä ja jatkoi myrkyttämistä.

Sobhraji kuitenkin säikähti, kun ranskalainen Charmayne Carrou ilmestyi Kanit Houseen. Nainen alkoi tivata poikaystävänsä Vitali Hakimin olinpaikkaa. Sobhraji ja Chowdhury pelkäsivät, että Hakimin murha paljastuu ja päättivät hankkiutua eroon naisesta sekä hollantilaisista ”vieraistaan”.

Carrou löydettiin myöhemmin vedestä kuolleena kukalliset bikinit yllään. Henkin, 29, ja Cockyn, 25, ruumiit löytyivät poltettuina 16. joulukuuta 1975. Ruumiinavauksen perusteella nuoret olivat olleet elossa, kun heidät sytytettiin tuleen.

Nuorten raaka murha oli käännekohta. Hollantilainen diplomaatti Herman Knippenberg ja hänen vaimonsa Angela alkoivat kerätä todisteita ”Gautieria” vastaan. Lopulta murhaaja päätyi Interpolin kiikariin.

Charles Sobhraj (Tahar Rahim) Netflixin sarjassa.

Murhattujen hollantilaisten henkilöllisyys varmistui 18. joulukuuta eli samana päivänä, kun ”Bintanja” ja ”Hemker” saapuivat Nepaliin: Sobhraij ja Leclerc olivat paenneet Thaimaasta käyttäen murhattujen nuorten passeja.

Verijälki pysyi tuoreena; seuraavat uhrit olivat kanadalainen Laurent Carrière, 26, ja amerikkalainen Connie Jo Bronzich, 29. Palatessaan Thaimaahan Sobhraij ja Leclerc käyttivät vaihteeksi Carrièren ja Bronzichin passeja.

1970-luvulla rajavalvonta oli toista kuin tämän päivän lentokentillä. Pariskunta livahti helposti takaisin Thaimaan maaperälle.

Pian kuitenkin selvisi, että maaperä olikin alkanut polttaa. Kanit Houseen oli jäänyt sekalainen joukko Sobhraijn ”avustajia” ja uskollisina pidettyjä klaanin jäseniä. Nyt kolme heistä oli löytänyt murhattujen turistien passeja rakennuksesta ja alkanut epäillä, että jalokivikauppias olikin sarjamurhaaja. He olivat ennen pakoaan antaneet vihjeen Thaimaan poliisille.

Sobhraij pakotti Marie-Andréen uudelle pakomatkalle, tällä kertaa takaisin Intiaan. Siellä hän vielä tappoi israelilaisen Avoni Jacobin käyttääkseen tämän passia. Intiasta Sobhraij, Chowdhury ja Leclerc jatkoivat Singaporeen.

Knippenbergin puheille oli tällä välin saapunut kaksi Kanit Housen naapurissa asunutta turistia, Nadine ja Remi Gires. Nuoret toivat diplomaatille löytämiään uhrien passeja, myrkkyä ja neuloja. Knippenberg sai poliisilta luvan tutkia ”Gautierin” asunnon Kanit Housessa.

Sobhraij, Chowdhury ja Leclerc häipyivät Malesiaan. Tämän jälkeen Chowdhurysta ei ole havaintoja. Yleisesti uskotaan, että Sobhraij vaiensi apurinsa lopullisesti. Hän hankki rinnalleen kaksi naista, Barbara Smithin ja Mary Ellen Eatherin. Kolmikko huumasi ja ryösti ranskalaisen Jean-Luc Solomonin Bombayssa (nyk. Mumbai), mutta myrkky surmasi uhrin.

Heinäkuussa 1976 Sobhraij, Leclerc, Smith ja Eather tekeytyivät turistioppaiksi New Delhissä ja tarjosivat ranskalaisille opiskelijoille ”punatautilääkettä”. Pillerit tainnuttivat muutaman nuoren, mutta loput hyökkäsivät Sobhraijn kimppuun ja hälyttivät poliisin. Nelikko pidätettiin, ja vyyhti alkoi purkautua.

Smith ja Eather tunnustivat, ja Sobhraij sai syytteen Jean-Luc Solomonin murhasta. Kaikki neljä heitettiin Tiharin vankilaan odottamaan oikeudenkäyntiä.

Sobhraij tuomittiin 12 vuodeksi vankeuteen Solomonin murhasta, ranskalaisten myrkyttämisestä ja passien väärentämisestä.

Lisänimen ”käärme” (englanniksi serpent) hän sai paettuaan Tiharin vankilasta 1986.

Hän huumasi vartijat hieman ennen vapautumistaan – jäädäkseen tahallaan kiinni uudestaan. Syynä oli Thaimaassa voimassa oleva etsintäkuulutus. Mikäli hän olisi vapautunut 1986, häntä olisi odottanut Thaimaassa kuolemantuomio.

Paon takia Sobhraij pääsi vapaaksi vasta 1997, jolloin Thaimaan viranomaiset eivät enää etsineet häntä. Hän palasi Ranskaan, jossa oli asunut lapsena, ja kertoi lehdille korvausta vastaan murhista mitään kuitenkaan tunnustamatta.

Marie-Andree Leclercin vankeustuomio Intiassa päättyi armahdukseen. Hänen terveydentilansa romahti, ja oikeus vapautti hänet ilman lupaa poistua maasta. Leclercillä todettiin kolmen vuoden kuluttua munasarjasyöpä, ja Intian korkein oikeus antoi hänelle luvan matkustaa kotiin viimeisiksi kuukausikseen.

Leclerc kuoli 38-vuotiaana 20. huhtikuuta 1984.

Hatchand Bhaonani Gurumukh Charles Sobhraji matkusti Nepaliin 2003. Siellä menneisyyden haamut lopulta saivat hänet kiinni. Eräs toimittaja tunnisti hänet Katmandussa, ja Sobhraji pidätettiin Connie Jo Bronzichin ja Laurent Carrièren vuoden 1975 murhista. Hän sai elinkautisen tuomion ensiksi mainitusta.

Sobhraj joutui oikeuden eteen uudelleen Nepalissa vuonna 2008.

Tämän jälkeen alkoi mediasirkus. Sobhraji kiisti syyllisyytensä ja kihlautui asianajajansa tyttären Nihita Biswasin kanssa vankilassa. Hän haki tuomionsa kumoamista aina kun se oli mahdollista.

Joulukuussa 2007 paikallisen Times Now -uutiskanavan reportteri sai lennosta Sobhrajilta haastattelun, kun tätä vietiin käsiraudoissa kuulemaan Nepalin korkeimman oikeuden tuomiota.

Sarjamurhaaja esiintyi rauhallisesti ja sanoi uskovansa, että korkein oikeus ”antaa oikeuden toteutua”.

– Mitkä ovat suunnitelmasi, jos vapaudut? Mitä aiot tehdä?

– Palaan Ranskaan, tottakai. Välittömästi, hellehattupäinen Sobhraji vastasi ja naurahti.

Oikeus kuitenkin hylkäsi anomuksen. 18. syyskuuta 2014 Sobhrajin arkkuun lyötiin viimeiset naulat, kun Bhaktapurin käräjäoikeus totesi hänet syylliseksi myös Carrièren murhaan. 77-vuotias istuu yhä elinkautista tuomiota Nepalissa. Hänen terveydentilansa kerrotaan olevan heikko.

”Käärmeen” uhreista tunnetaan kahdeksan tai yhdeksän – riippuen siitä, lasketaanko Ajay Chowdhury mukaan. Eri lähteiden mukaan hänen epäillään murhanneen jopa kymmeniä ihmisiä.

Lähteet: BBC, Daily Star, India Times, Times Now News, Crime and Investigation UK, The Sun