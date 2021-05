Miehen sanotaan avanneen tulen kohti poliiseja, kun nämä olivat tulleet paikalle kotiväkivaltatapauksen takia.

Ranskassa poliisi etsii raskaasti aseistautunutta entistä sotilasta maan lounaisosassa. Miehen sanotaan avanneen tulen kohti poliiseja, kun nämä olivat tulleet paikalle kotiväkivaltatapauksen takia.

Lauantain ja sunnuntain vaihteessa epäilty oli ilmaantunut entisen kumppaninsa kotiin, jossa hän oli käyttäytynyt väkivaltaisesti tämän uutta miesystävää kohtaan, poliisi kertoi.

Viranomaiset ovat kehottaneet asukkaita pysyttelemään sisätiloissa.

Ex-sotilaan etsinnöissä on mukana yli 200 poliisia ja neljä helikopteria Le Lardin-Saint-Lazaren kunnan ympäristössä Dordognen alueella.

– Noin 30-vuotias mies on raskaasti aseistautunut. Hän on urheilullinen ja liikkuu nopeasti, sanoi kunnan pormestari Francine Bourra uutistoimisto AFP:lle.

Mies on pystytty paikantamaan noin viiden kilometrin päähän, mutta Bourran mukaan kyse on metsäisestä alueesta, jonne on vaikea päästä. Miehellä on kotiväkivaltataustaa ja siksi hänellä on elektroninen ranneke, Bourra lisäsi.

Tapausta tuntevan lähteen mukaan mies palveli armeijassa vuosina 2011–2016.