Vladimir Putinin ja Aljaksandr Lukashenkan tapaamisessa siirryttiin virallisesta osiosta epävirallisempaan. Presidentit nauttivat päivästään luksusjahdin kyydissä.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on parhaillaan Venäjällä presidentti Vladimir Putinin vieraana. Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan miehet halusivat nauttia hyvästä säästä, ja päättivät lähteä veneajelulle Mustallemerelle.

Yllä olevalla videolla Putin ja Lukashenka viettävät aikaa luksusjahdilla.

Putin ja Lukashenka vaikuttivat hyväntuulisilta, ja heidän kuultiin naureskelevan veneen kannella samalla kun he patsastelivat kuvattavina.

– Eilen oli varattu virallisille keskusteluille, ja nyt vuorossa on epävirallisen osio, Peskov kertoi medialle uutistoimisto AFP:n mukaan.

Aljaksandr Lukashenka ja Vladimir Putin viettivät aikaa luksusjahdin kyydissä hyväntuulisesti naureskellen.

Veneellä huomion varasti kuitenkin Putinin ja Lukashenkan sijaan kolmas osallistuja, Lukashenkan 16-vuotias poika Mikalai Lukashenka. Hän nousi veneen kyytiin yhdessä isänsä kanssa ja nautti lounasta presidenttien kanssa pyöreän pöydän ääressä.

Mikalai on etunimen valkovenäläinen kirjoitusasu. Yleisesti hänet tunnetaan Nikolaina, tai lempinimellä ”Kolja”, sillä Lukashenka itse puhuu aina venäjää ja käyttää siten poikansa etunimestä venäjänkielistä muotoa.

Aljaksandr Lukashenka on tehnyt selväksi, että hän kasvattaa nuorimmasta pojastaan seuraajaansa. Viime elokuussa Mikalai esiintyi isänsä rinnalla täydessä taisteluvarustuksessa, kun tämä asteli ulos helikopterista rynnäkkökivääri kädessään ja marssi kannustamaan opposition väkivaltaisissa pidätyksissä kunnostautuneita Omon-joukkoja.

Sitkeiden huhujen mukaan isä olisi lähettänyt poikansa turvaan Moskovaan, jossa tämä olisi aloittanut opiskelut salanimen turvin. Pakohuhut saivat alkunsa, kun Mikalai ei ilmaantunut syyslukukauden alussa minskiläiseen lyseoon, jonne hänet oli hyväksytty opiskelijaksi ennen mielenosoitusten alkua.

Lokakuussa Lukashenkan perhe näytti kuitenkin tekevän tarkoituksella lopun Nikolain pakohuhuista. Poika teki esiinmarssin isänsä rinnalla Minskin lähellä sijaitsevan uuden kirkon avajaisissa, jossa hän käyttäytyi kuin olisi ollut osa virallista henkivartiokaartia.

Mikalai Lukashenka on valkovenäläisille tuttu näky jo vuodesta 2008, kun hän oli vasta kolmevuotias. Aljaksandr Lukashenka toi salassa pidetyn pikkupoikansa tuolloin julkisuuteen, kun parivaljakko ilmaantui ”talkootöihin” Minskin jäähallin rakennustyömaalle.

Mikalai Lukashenka on nähty pienestä pitäen edustamassa isänsä rinnalla. Kuva on vuodelta 2009, kun 5-vuotias Mikalai tarkasti Valko-Venäjän armeijan harjoituksia yhdessä isänsä kanssa.

Yhä edelleenkään julkisuudessa ei tiedetä varmasti, kuka on Nikolain äiti. Lukashenkan Galina-aviovaimo hän ei ole, sillä pariskunta ei ole asunut yhdessä sitten vuoden 1994, jolloin Lukashenka nousi Valko-Venäjän johtajaksi. Virallisesti pariskunta ei ole kuitenkaan eronnut.

Pieniä johtolankoja Lukashenka on antanut kertomalla, että Nikolain äiti on ammatiltaan lääkäri. On päätelty, että äiti olisi joko Lukahsenkan ensimmäinen henkilääkäri Irina Abelskaja tai nykyinen henkilääkäri Svetlana Konoshenko.

Putinin vieraaksi Lukashenka saapui perjantaina. Lehtitietojen mukaan he ovat keskustelleet muun muassa koronapandemiasta, maiden välisestä taloudellisesta yhteistyöstä sekä viime sunnuntaina kohahduttaneesta lentokoneoperaatiosta, jossa Valko-Venäjän yllä lentänyt Ryanairin lentokone pakotettiin laskeutumaan maan pääkaupunkiin Minskiin määränpäänä olleen Liettuan pääkaupungin Vilnan sijaan.

Myös Valko-Venäjän viimeisin selkkaus länsimaiden kanssa on ollut presidenttien puheenaiheena tänä viikonloppuna.

Lentäjille väitettiin, että lentokoneessa on tiedustelutietojen mukaan pommi, joka aiotaan räjäyttää Vilnan yllä. Operaation todellinen tavoite oli kuitenkin pidättää valkovenäläinen oppositioaktivisti Raman Pratasevitsh ja tämän naisystävä Sofija Sapega.

Lehtitietojen mukaan Lukashenka toi tapaamiseen mukanaan salkullisen dokumentteja, jotka liittyvät maan viimeisimpään kahnaukseen länsimaiden kanssa. Useat EU-maat sekä Yhdysvallat ovat asettaneet Valko-Venäjälle uusia pakotteita lentokoneselkkauksen vuoksi. Venäjä ja Putin ovat ilmaisseet Valko-Venäjälle ja Lukashenkalle tukensa asiassa.