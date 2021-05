Ympäristöaktivistien mukaan Yanomamin alkuperäiskansan alueella on jopa 20 000 itsenäistä kullankaivajaa.

Brasiliassa Yanomamin alkuperäiskansan alueella tehdyt ylilennot ovat paljastaneet useita laittomia kultakaivoksia Amazonin alueen metsissä. Kuviin tallentuivat myös esimerkiksi luvaton kiitorata ja pienkoneita, kullankaivajien asumuksia ja tarvikkeita. Suurimmissa leireissä on jopa baareja, ravintoloita ja kauppoja.

Kuvat otti Amazonin alueella työskentelevä kuvaaja Christian Braga, joka oli Greenpeacen lentokoneen kyydissä viime kuussa. Braga kertoi The Guardianille järkyttyneensä kullankaivuun seurauksista.

Yksi laittomista kultakaivoksista Uraricoera-joen alueella Yanomamien mailla.

– Me tiesimme, että nämä kaivokset olivat olemassa. Koko Brasilia tietää, että Yanomamien mailla on kultakaivoksia. Mutta emme ymmärtäneet tämän laajuutta ja sitä, kuinka taloudellisesti merkittäviä nämä kaivokset ovat. Nämä kaivokset ovat kukoistavia. Näiden kaivosten arvo on miljoonia... Se on todella pelottavaa. Ne ovat valtavia.

Aktivistit uskovat, että Yanomamien alueella työskentelee jopa 20 000 itsenäistä kullankaivajaa. Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on aiemmin luvannut laillistaa kullankaivajien toiminnan. Ympäristöjärjestöt ovatkin syyttäneet Bolsonaroa metsäkadon kiihdyttämisestä.

Kuva laittomasta kultakaivoksesta. Presidentti Jair Bolsonaroa on syytetty kullankaivajien tukemisesta.

Yanomamien maat sijaitsevat Roraiman ja Amazonasin osavaltioiden alueella. Alkuperäiskansan maat ovat Portugalin kokoluokkaa. Bragan kuvia on käytetty Hutukara Yanomami Association -järjestön raportissa.

Järjestön mukaan Brasilian talouskriisi ja kullan korkea hinta ovat ajaneet kullankaivajia tunkeutumaan Yanomamien maille. Seurauksena on ollut metsäkatoa, jokien saastumista elohopealla ja väkivaltaa paikallisia yhteisöjä vastaan sekä koronaviruksen leviämistä. Järjestön mukaan alkuperäiskansoja edustaviin yhteisöihin kohdistunut väkivalta saavutti uuden huipun toukokuun aikana.

Kullankaivajien tuhoamaa metsää Apiaun alueella.

Viime maaliskuussa satelliittikuvien pohjalta tehdyn analyysin mukaan Yanomamin mailla oli tuhoutunut historialliset 2 430 hehtaaria kaivostoiminnan takia. Jos tahti jatkuu metsäkadon odotetaan kiihtyvän uuteen ennätykseen 2021.