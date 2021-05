Tällainen on Britannian laivaston ylpeys HMS Queen Elizabeth – lähtee neitsyt­matkalle kiistellylle Etelä-Kiinan merelle

HMS Queen Elizabeth aikoo pysähtyä matkalla useissa satamissa.

Britannian laivaston ylpeys, lentotukialuksen HMS Queen Elizabeth johtaa taisteluryhmänsä neitsytmatkalle.

Eleellä Britannia haluaa osoittaa liittolaisille, että vielä brexitin jälkeenkin maa on valmis puolustamaan länsimaiden etua ja pitämään Kiinan ruodussa.

HMS Queen Elizabeth on Britannian Kuninkaallisen laivaston voimakkain alus. Kuningatar Elisabet kastoi sen 4. heinäkuuta 2014, ja palveluskäyttöön alus otettiin vuonna 2017.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että HMS Queen Elizabeth osallistui tällä viikolla sotilasliitto Naton harjoituksiin Välimerellä. Nyt se suuntaa kahdeksan kuukauden matkalle Etelä-Kiinan merelle.

Laivan kapteenin, lippueamiraali Steve Moorhousen mukaan matka on ”erittäin voimakas puheenvuoro” Britannialta.

– Tavoitteenamme on, että tämä joukkojen siirto on osa Yhdistyneen kuningaskunnan pysyvämpää läsnäoloa alueella, hän sanoi viitaten Aasian ja Tyynenmeren alueeseen.

Britannia on aiemmin ollut Yhdysvaltain tärkein liittolainen Irakissa ja Afganistanissa ja EU:n merkittävin sotilaallinen voima Ranskan rinnalla. Brexitin jälkeen on kuitenkin herännyt kysymyksiä Britannian globaalista roolista.

Ihmiset kerääntyivät katsomaan, kun HMS Queen Elizabeth lähti Portsmouthista 1. toukokuuta.

Britannian pääministeri Boris Johnson pääsi istumaan F-35 Lightning II -hävittäjän kyytiin 21. toukokuuta.

Myös kuningatar Elisabet vieraili Portsmouthissa HMS Queen Elizabethillä 22. toukokuuta.

Kiina on jo vuosien ajan levittänyt vaikutusvaltaansa Filippiinien rannikon tuntumaan Etelä-Kiinan merelle militarisoimalla pieniä riuttoja ja atolleja Filippiinien talousvyöhykkeellä.

Kiinan pelätään pyrkivän muun muassa kontrolloimaan maailmanlaajuisen rahtiliikenteen kannalta strategisia laivareittejä. Kiina käyttää merialueiden hallintaan laivaston ja merivartioston lisäksi puolisotilaallisia, kalastajiksi tekeytyviä joukkoja. Yhdysvallat on vastannut Kiinan haasteeseen lähettämällä Etelä-Kiinan merelle omia aluksiaan ja lentokoneita.

Kiinan mukaan monet kaukana Etelä-Kiinan merellä sijaitsevat riutat, matalikot, luodot ja asumattomat saaret kuuluvat sen aluevesiin. Jos näin olisi, maa pystyisi esimerkiksi hyödyntämään alueen luonnonvaroja. Etelä-Kiinan meren pohjassa uskotaan olevan runsaasti kaasua ja öljyä.

Vuonna 2019 muun muassa Sky News kertoi, että Kiina on varoittanut mahdollisista sotilaallisista vastatoimista, jos Britannia lähettää laivastoaan valvomaan Etelä-Kiinan merelle.

Lippueamiraali Steve Moorhouse.

Kuninkaallisen laivaston Merlin Mk2-helikopterereita HMS Queen Elizabethin kannella.

HMS Queen Elizabeth on 280-metrinen ja 65 000-tonninen järkäle, joka on rakennettu Rosythin telakalla Itä-Skotlannissa. Se kuljettaa muun muassa F-35B-monitoimihävittäjiä ja helikoptereita. Suomalaisyritys Wärtsilä on toimittanut alukseen dieseltekniikkaa.

The Times -lehti kertoo, että kuukausia kestävällä matkallaan HMS Queen Elizabeth tekee harjoituksia ja operaatioita yhdessä kaikkiaan 3 700 sotilaan kanssa noin 40 eri maasta. Tähän joukkoon kuuluu myös 500 sotilasta Yhdysvalloista.

HMS Queen Elizabethin mukana on kaksi Kuninkaallisen laivaston fregattia, kaksi hävittäjää ja astute-luokan sukellusvene, kertoo BBC. Taisteluryhmään kuuluvat myös Yhdysvaltain laivaston hävittäjä ja hollantilainen fregatti.

HMS Queen Elizabeth aikoo pysähtyä matkalla useissa satamissa, muun muassa Intiassa, Japanissa, Etelä-Koreassa ja Singaporessa vahvistaakseen taloudellisia suhteita ja turvallisuussuhteita. Puolustusministeriön mukaan matkan tarkoituksena on myös vahvistaa Britannian vientiä ja kansainvälistä kauppaa.