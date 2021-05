Ilmaston lämpeneminen voi saavuttaa 1,5 asteen rajan hetkellisesti jo viiden vuoden sisällä

Pariisin ilmastosopimuksen mukaan maat pyrkivät rajoittamaan lämpenemisen 1,5 asteeseen.

Maailman ilmaston lämpeneminen voi saavuttaa jo viiden vuoden sisällä hetkellisesti 1,5 asteen rajapyykin esiteolliseen aikaan verrattuna. Asiasta kertovat Maailman meteorologinen järjestö WMO ja Britannian ilmatieteen laitos Met Office.

Met Officen mukaan on 90 prosentin mahdollisuus sille, että joku vuosi välillä 2021–2025 on mittaushistorian lämpimin. Vuosien keskilämmön arvioidaan olevan 0,9–1,8 astetta esiteollisten aikojen yläpuolella. Todennäköisyys sille, että joku vuosista ylittää 1,5 asteen lämpenemisen haamurajan, on 40 prosenttia.

– Nousevat lämpötilat merkitsevät jäiden sulamista, merenpinnan nousua, lisää helleaaltoja ja muita äärimmäisiä sääilmiöitä, ja suurempia vaikutuksia ruokaturvaan, terveyteen, ympäristöön ja kestävään kehitykseen, sanoi WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas.

Vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksessa asetettiin tavoitteeksi lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen. Vaikka rajan hetkellinen ylittäminen ei tarkoittaisi sopimuksen tavoitteiden kariutumista, on se joka tapauksessa huono uutinen.

Maailman valtioiden tähän mennessä tekemät ilmastotoimet eivät ole riittäviä, ja nykytahdilla ilmasto on lämpenemässä tämän vuosisadan loppuun mennessä noin kolmella asteella. Yksittäiset kuukaudet mittaushistorian lämpimimpänä vuonna 2016 ylittivät jo 1,5 asteen lämpenemisen rajan.