Media: Valko-Venäjä sai uhkausviestin vasta sen jälkeen, kun Ryanairin konetta oli jo varoitettu pommista

Mediatietojen mukaan Ryanairin Ateenasta Vilnaan matkalla ollutta konetta varoitettiin pommiuhkasta heti, kun se saapui Valko-Venäjän ilmatilaan. Itse viesti saapui kuitenkin Minskin lentokentälle 27 minuuttia myöhemmin.

Viime sunnuntaina kello 12.30 paikallista aikaa Valko-Venäjän ilmatilaan lentänyt Ryanairin kone sai huolestuttavan viestin: lennonjohto Minskissä ilmoitti, että koneessa oli pommi ja se räjäytettäisiin koneen määränpäänä olleen Liettuan pääkaupungin Vilnan yllä.

Mutta uhkauksen sisältänyt sähköposti saapui Minskin lentokentälle vasta kello 12.57, Spiegel uutisoi. Ryanairin kone oli kääntynyt kohti Minskiä jo kymmenen minuuttia aiemmin, saksalaislehti kertoo.

Koneen saavuttua Minskiin sen kyydissä ollut valkovenäläinen oppositioaktivisti Raman Pratasevitsh ja hänen naisystävänsä pidätettiin. He ovat tällä hetkellä vangittuina.

Sähköposti saapui Protonmail-sähköpostipalvelusta. Yhtiön Reutersille antaman lausunnon mukaan Protonmail ei käytössä olevan salauksen takia voi vahvistaa sähköpostin sisältöä. Yhtiö kuitenkin vahvistaa, että sähköposti Valko-Venäjälle lähetettiin sen jälkeen, kun Ryanairin kone oli jo kääntynyt kohti Minskiä.

Spiegel on tehnyt yhteistyöstä amerikkalaisen Daily Beastin ja maanpaossa olevan venäläismiljardöörin Mihail Hodorkovskin rahoittaman Dossier-keskuksen kanssa.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka väitti keskiviikkona pitämässään puheessa, että pommiuhkauskirje oli lähetetty yhtä aikaa sekä Ateenan, Vilnan että Minskin lentokentille.

Tutkivien toimittajat olivat selvittäneet, että ennen lentokoneen käännyttämistä uhkaussähköposti oli ehtinyt saapua ainoastaan Liettuaan. Siellä viesti oli mennyt kuitenkin maan lentokenttien yleisjohtoon eikä Vilnan lentokentälle kello 12.25. Julkisuuteen ei ole ainakaan toistaiseksi kerrottu, että Liettuasta olisi kuitenkaan otettu yhteyttä valkovenäläisiin viranomaisiin sähköpostiin liittyen.

Ryanairin lennon lähtömaan Kreikan viranomaisten mukaan Ateenan lentokenttäviranomaisille uhkaussähköpostia ei ole tullut lainkaan.

Dossier on julkaissut ruutukaappauksen viestistä, jonka väitetään olevan valkovenäläisille lähetetty uhkaus.

– Me, Hamasin sotilaat, vaadimme Israelin tulitaukoa Gazassa. Vaadimme, että Euroopan unioni hylkää tukensa Israelille tässä sodassa. Tiedämme, että Delphi Economic Forum -tilaisuuden osallistujat ovat palaamassa kotiin 23. toukokuuta lennolla FR4978. Tähän koneeseen on asetettu pommi. Jos ette vastaa vaatimuksiimme, pommi räjähtää 23. toukokuuta Vilnan yllä. Jumala on suurin, viestissä lukee Dossierin mukaan.