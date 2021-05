Kommentti: Korona­pandemian alkuperään liittyy paljon suurvalta­politiikkaa – kiistan häviäjänä on tiede

Tutkimus ei etene ilman Kiinan yhteistyötä, mutta avoimuutta on turha odottaa, arvioi erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Koronaviruspandemian alkuperää pohdittiin kiihkeästi koko maailmassa kevättalvella 2020.

Tutkijat olivat jo varhain yksimielisiä siitä, että Kiinasta maailmanturneelle lähtenyt uusi koronavirus sars-cov-2 on luonnollista alkuperää. Viruksen genomista ei löytynyt merkkejä siitä, että sitä olisi keinotekoisesti manipuloitu.

Se oli hyvä tieto. Sars-cov-2 ei ole ihmisen luoma biologinen ase, joka olisi vahingossa päässyt karkuun.

Juuri muuta lähes varmaa sars-cov-2:n alkuperästä ei tiedetä. Sataprosenttisesti samanlaista koronavirusta ei ole löytynyt mistään, läheisiä sukulaisia on tavattu lepakoissa.

Keskustelussa kiinnittyi nopeasti huomio siihen, että pandemian alkulähteillä Wuhanissa on Kiinan tiedeakatemiaan kytköksissä oleva virologinen instituutti. Siellä on suojataso 4:n laboratorio, jossa tutkitaan muun muassa eläinperäisiä taudinaiheuttajia. Juuri niihin koronavirus sars-cov-2 kuuluu.

Koronaviruspandemia ei ota laantuakseen. Kuvassa sotilaat desinfioivat koulua Thaimaassa 21. toukokuuta.

Epäilyt sars-cov-2:n karkaamisesta Wuhanin viruslaboratoriosta alkoivat levitä.

Kiinan kommunistipuolueen yksinvaltainen hallinto ryhtyi heti vastaiskuun. Virallinen Kiina piti epäilyjä ”täysin mielipuolisina”. Yhdysvaltain tunnetuin tartuntatautien asiantuntija Anthony Fauci piti hänkin epäilyjä ”salaliittoteorioina”. Faucin näkemyksen tieteellinen tausta on vahva. Koronavirusten tiedetään kykenevän tarttumaan eläimistä ihmiseen – 2000-luvun sars- ja mers-epidemiat ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Virologisen instituutin tunnetuin asiantuntija on ”Lepakkonaiseksi” kutsuttu Shi Zhengli. Astuttuaan julkisuuteen Shi vannoi, ettei sars-cov-2:lla ole mitään tekemistä hänen laboratorionsa kanssa. Shi kertoi myös, etteivät hänen työryhmässään tutkitut lepakkovirukset olleet geeniperimältään yhteneväisiä ensimmäisistä covid-19-potilaista löydettyjen virusten kanssa.

– Se pudotti taakan harteiltani. En ollut nukkunut silmänräpäystäkään päiväkausiin, Shi sanoi Scientific American -lehdelle.

Selvitystyö jatkui, eikä se ole vieläkään valmis. Kiina on salaillut tietoja virustaudin kulusta ja jarruttanut kansainvälistä tutkintaa pandemian alkuperästä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n kansainväliset asiantuntijat pääsivät Wuhaniin vasta tammikuussa 2021, yli vuoden kuluttua ensimmäisten tautitapausten paljastumisesta. WHO:n tutkijat eivät päässeet tekemään työtään täysin vapaasti.

Maailman terveysjärjestön WHO:n tutkijaryhmä saapui virologiseen instituuttiin 3. helmikuuta 2021.

Pandemian alkuperästä syntyi raportti, jonka WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus myönsi puutteelliseksi. Raportin mukaan on ”erittäin epätodennäköistä”, että sars-cov-2 olisi karannut laboratoriosta. Raportti ei kuitenkaan sulkenut pois tätä mahdollisuutta. Todennäköisempää on raportin mukaan se, että virus on hypännyt eläimestä ihmiseen mahdollisesti jollakin villieläinten kasvattamiseen erikoistuneella farmilla.

Presidentti Joe Biden on nyt määrännyt hallintonsa tekemään uuden selvityksen pandemian alkuperästä. Työmääräys poiki Yhdysvaltain tiedustelutiedoista, joiden mukaan kolme Wuhanin tutkimusinstituutin työntekijää olisi joutunut sairaalahoitoon koronavirustautiin sopivien oireiden vuoksi marraskuussa 2019.

Tiedustelutieto on hätkähdyttävä. Se vei Bidenin joutui noloon tilanteeseen: hän perui aiemman päätöksen sulkea pandemian alkuperää selvittänyt tutkimusosasto Yhdysvaltain ulkoministeriössä.

Yhdysvaltain tiedusteluelimillä ja kansallisilla tutkimuslaboratorioilla on nyt kolme kuukautta aikaa tuottaa uusi raportti.

Mutta mitä Yhdysvallat voi tehdä?

Bidenin ohjeistuksen mukaan selvitysryhmä laatii Kiinalle joukon tarkennettuja kysymyksiä. Samaan aikaan Yhdysvallat aikoo painostaa Kiinaa yhteistyöhön ja tukea hanketta WHO:n uuden, kansainvälisen tutkinnan järjestämiseksi. Yhdysvallat pyytää myös liittolaisiaan painostamaan Kiinaa avaamaan ovet riippumattomille tutkimuksille ja luopumaan salailusta.

WHO:n asiantuntijat kertoivat tutkimuksistaan 9. helmikuuta Wuhanissa.

Terve ja onnea.

Vastassa on betonimuuri, joka tuskin aukeaa. Kiinan kivikova kommunistihallinto, itsevaltaisen presidentin Xi Jinpingin johdolla, ei taatusti kerro koskaan avoimesti kaikkia tietojaan pandemian alkuvaiheista. Kiina ei kerta kaikkiaan hyväksy mitään sellaista tietoa, jonka perusteella Wuhanin virustutkimusinstituuttia voitaisiin syyttää pandemian alkulähteeksi.

Vastaisku Yhdysvaltain toimille alkoi heti. Kiina pitää Bidenin toimeksiantoa puhtaasti poliittisena manööverinä. Englanninkielisen Global Times -kiinalaislehden mukaan tutkinta pitäisi olla maailmanlaajuinen ja se pitäisi ulottaa myös Yhdysvaltoihin.

”On onnetonta, että maailman mahtavin valtio Yhdysvallat ei välitä globaalista oikeudenmukaisuudesta eikä äärimmäisen polttavasta tarpeesta taistella yhdessä pandemiaa vastaan”, kirjoittaa Global Times.

”Yhdysvalloille tärkeintä on ainoastaan käyttää kaikki mahdolliset tilaisuudet lyödä sen strategista kilpailijaa”, lehti jatkoi.

Historiaa ei voi muuksi muuttaa eikä pandemiaa voi perua.

Häviäjänä tässä maailmanpoliittisessa kiistassa on tiede, joka ei saa selvittää vapaasti elintärkeää tietoa pandemian alkulähteestä. Maailma tarvitsisi tätä tietoa, jotta seuraavaan pandemiaan voitaisiin vastata paremmin kuin tähän nykyiseen vastattiin.