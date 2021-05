Kongressi tilasi selvityksen turvallisuusuhan takia. Kyse on videoista, joilla liikkuvia kohteita ei osata selittää.

Roswell vuonna 1947. Alue 51. Lentävät lautaset. Maan ulkopuolisen elämän vuosikymmeniä jatkunut piilottelu ihmiskunnalta Yhdysvaltain armeijan salaisimmissa tutkimuslaitoksissa.

Jopa näitä legendaarisimpia, nykyisin lähinnä naurunpyrskähdyksiä herättäviä ufointoilijoiden uskomuksia on muisteltu viime päivinä Yhdysvalloissa, kun maan tiedusteluelimet viimeistelevät kongressille raporttia oudoista havainnoista ilmakehässä.

Nyt ketään ei naurata. Kyse on huolenaiheesta, johon halutaan jonkinlainen selvyys.

–Se pyörii, huudahti toinen hävittäjälentäjistä, kun tunnistamaton kohde tallentui koneen kameraan Yhdysvaltain itärannikolla vuonna 2015

Huoli kiteytyy jo aiemmin julkaistuihin, tämän jutun ohessa oleviin videoihin, joita amerikkalaiset hävittäjälentäjät ovat tallentaneet. Niillä mystiset kohteet näyttävät suorittavan lähes yliluonnollisia liikkeitä lähellä sotilaskohteita.

Myös IS on kertonut suurta huomiota herättäneistä videoista viime vuosina.

Vastaavia havaintoja on tiettävästi tehty vuosikymmeniä, eivätkä ne lopu. Toissa viikolla tuli julki taas yksi video, jonka aitouden puolustusministeriö Pentagon on vahvistanut.

Ohjaaja Jeremy Corbellille vuodetulla videolla pallomainen kohde leijuu ja heiluu meren yläpuolella San Diegon edustalla Kaliforniassa heinäkuussa 2019, kunnes se yhtäkkiä näyttää ”sukeltavan” veteen. Video on kuvattu taistelulaiva USS Omahalta.

Kukaan ei varsinaisesti väitä, että videot ovat todiste jostain ulkoavaruudesta tulleesta. Mutta siitä ufoissa ei tarkkaan ottaen olekaan kyse. Ufo, eli unidentified flying object, tarkoittaa pelkistetyimmässä merkityksessään vain tunnistamatonta lentävää esinettä.

Ja se niissä juuri onkin huolestuttavinta.

Hyssyttely vaihtui hermostukseen

Aluksi kukaan ei oikein tiennyt miten armeijan ja tiedustelun selittämättömiin havaintoihin pitäisi suhtautua, ja sekä sotilaat että tiedusteluraportteja lukeneet poliitikot hyssyttelivät niitä.

Nevadan autiomaassa sijaitsevan aiemmin salaisen sotilastukikohdan, Alue 51:n, vartijat valmistautuivat amerikkalaisten ufointoilijoiden mielenilmaukseen syyskuussa 2019.

Vauhtia tuli siinä vaiheessa, kun asia vuoti julki ja tajuttiin, että kyseessä voi olla tuntematon turvallisuusuhka.

– Ihan sama, onko kyseessä säähavaintopallo, pienet vihreät miehet tai jotain täysin muuta – me emme voi pyytää lentäjiämme riskeeraamaan henkeään tarpeettomasti, kommentoi demokraattisenaattori Mark Warnerin edustaja vuonna 2019, kun senaatille annettiin laivaston tiedusteluraportti havainnoista.

– Jos ilmatilaan saapuu jotain, minkä ei pitäisi olla siellä, se on uhka. Ja yleisöllä on oikeus tietää siitä niin paljon kuin mahdollista, sanoi republikaanisenaattori Marco Rubio vastikään 60 Minutes -ohjelman haastattelussa.

Lentäjät onnistuivat lukitsemaan kovaa vauhtia lähellä merenpintaa liikkuneen kohteen tähtäimiinsä. Myös tämä havainto tehtiin Yhdysvaltain itärannikolla vuonna 2015.

Viime kesänä Yhdysvaltain puolustusministeriön yhteyteen perustettiin uusi tutkintaryhmä selvittämään havaintoja. Loppuvuodesta maan ensimmäiseen koronaelvytyspakettiin ujutettiin lisäys, jonka mukaan tutkintaryhmän on yhteistyössä tiedusteluyhteisön ja liittovaltion poliisin FBI:n kanssa laadittava kongressille julkinen raportti havainnoista.

Raportin määräaika kuluu umpeen 25. kesäkuuta, suomalaisittain juhannusaattona.

Päivämäärästä on tullut myös avaruus-ufoihin fanaattisesti uskovien hartaasti odottama hetki, jolloin kaikkien salaisuuksien toivotaan paljastuvan.

Toiset toppuuttelevat, että hörhöilyyn ei ole aihetta, eikä se saa vesittää tehtävää.

– Emme saa antaa ufoihin liittyvän leiman estää meitä tutkimasta tätä vakavasti. Tuleva raportti on prosessin alku, mutta ei loppu, Rubio sanoi.

Senaattori Marco Rubio on yksi aloitteen tekijöistä tutkinnassa.

Tutkinnasta odotetaan ainakin kattavaa listaa havainnoista. Kongressissa on käynnistymässä myös muita tutkintoja siitä, miten viranomaiset ovat outoja havaintoja vuosikymmenten aikana käsitelleet. Myös näistä salaliittoteoreetikot odottavat uusia paljastuksia.

Tutkintaa salattiin vuosia

Yhdysvaltain vakavissaan otettavan ufotutkimuksen synty ajoitetaan vuoteen 2007, jolloin senaatin demokraattien enemmistöjohtaja Harry Reid, yksi maan vaikutusvaltaisimmista poliitikoista, kutsui koolle salaisen palaverin.

Senaatin enemmistöjohtaja, demokraatti Harry Reid laittoi alulle ensimmäisen vakavan ufotutkimuksen vuonna 2007. Projekti paljastui vasta vuonna 2017.

Siinä vaiheessa esimerkiksi laivaston lentotukialuksilta oli tullut hälyttäviä tietoja. Myöhemmin julki tulleista tapauksista kuuluisimpia ovat vuonna 2004 USS Nimitzin tutkiin ja hävittäjien tähtäimiin osuneet lentävät kohteet.

– Tic Tac -karkki, sellaiseksi kutsuimme sitä. Se hyppi pisteestä toiseen, ja syöksähteli ennustamattomasti. Radiokeskustelumme meni epäuskoiseksi huutamiseksi, vasta nyt ensi kertaa tapahtumista suunsa avannut hävittäjälentäjä Alex Dietrich kertoi 60 Minutes -ohjelmassa.

Reid otti havainnot vakavasti, jopa maineensa menettämisen uhalla.

– Kaikki sanoivat, että hankin itselleni vain harmia, Reid muisteli Washington Postille.

USS Nimitzin hävittäjien Kalifornian edustalla Yhdysvaltain länsirannikolla kuvaamalla videolla näkyi tunnistamaton kohde vuonna 2004.

Puolustusministeriöön perustettiin salainen tutkintaryhmä, jonka työ kuitenkin hiipui vuonna 2012 kiinnostuksen ja rahoituksen puutteeseen. Tutkinnan johtaja, tiedustelu-upseeri Luis Elizondo oli pettynyt, ja vuosia myöhemmin irtisanouduttuaan hän alkoi puhua.

Elizondo on kertonut nähneensä todisteita 20 000 kilometriä tunnissa lentävistä, tutkia välttelevistä ja hurjia syöksyjä tekevistä kohteista ja vaati tutkinnan jatkamista.

– Voimme tukeutua koko sotilaallisen tiedustelun keinovalikoimaan kerätäksemme dataa ja tulkitaksemme sitä. Tässä ei puhuta mistään mummon takapihallaan näkemistä valoista ja ihmisistä, jotka raapivat päätään miettiessään mikä se oli, Elizondo sanoi Washington Postille.

New York Timesille vuonna 2017 vuotaneiden ja myöhemmin virallisesti julkaistujen videoiden myötä Reidin aloittama salainen tutkinta tuli julki, ja uusi tutkinta sai tulta alleen.

UFO on nyt UAP

Hävittäjälentäjien havaitsemat kohteet eivät ulkomuodoltaan periaatteessa ole kaukana myyttisistä ”lentävistä lautasista”. Virallisessa tutkinnassa kaihdetaan kuitenkin visusti nimitystä ufo mielleyhtymien välttämiseksi.

Ufotutkimukseen ja parapsykologiaan keskittynyt vaihtoehtotieteellinen Journal of Scientific Exploration -lehti julkaisi vuonna 1998 kuvan mahdollisesta ”ufohavainnosta”.

Pentagonin uusi määritelmä on UAP, unindentified aerial phenomena, joka kääntyy suomeksi esimerkiksi tunnistamaton ilmiö ilmassa.

Tuoreet arvostettujen amerikkalaisten tiedusteluviranomaisten ja poliitikkojen lausunnot ovat antaneet pontta hurjillekin spekulaatioille.

– Olisi röyhkeää ja ylimielistä uskoa, että toisenlaista elämänmuotoa ei voisi olla koko universumissa … Jotkut näkemämme ilmiöt ovat vailla selitystä ja saattavat itse asiassa olla seurausta jostakin, mitä emme vielä ymmärrä ja joka voi sisältää toimintaa, jonka joku voi tulkita muuksi elämänmuodoksi, entinen tiedustelupalvelu CIA:n johtaja John Brennan pyöritteli haastattelussa viime vuonna.

Hän viittasi nimenomaan lentäjien havaintoihin. Samoin teki toinen entinen CIA-johtaja R. James Woolsey, joka totesi viime kuussa, ettei enää ole niin skeptinen kuin ennen.

– Jotain yllättävää on tapahtunut edistyksellisille lentokoneille ja kokeneille piloteille.

John Brennan toimi CIA:n johtajana vuosina 2013–2017.

Myös salaisimpien tiedustelutietojen äärellä aiemmin ollut ex-presidentti Barack Obama kommentoi asiaa viime viikolla, joskin humoristisessa kontekstissa CBS:n James Cordenin myöhäisillan talk show’ssa.

– Olen itse asiassa vakavissani siinä, että on tallenteita ja tietoja kohteista, joista emme tiedä, mitä ne ovat. Emme osaa selittää, kuinka ne liikkuvat, niiden liikerataa … sitä tutkitaan vakavissaan yhä.

Kun presidentti Joe Bidenilta kysyttiin kommenttia Obaman sanoihin viikonloppuna, Biden vain naurahti.

– Teidän täytyy kysyä häneltä uudestaan.

Suuria ei odoteta

Kiinan tai Venäjän ei uskota kyenneen keksimään jotain uutta, edistyksellistä ja huippusalaista ase- tai vakoilutekniikkaa, joka selittäisi havaintoja.

Yksi selitysyrityksistä on ollut kameraharha.

– Jotkin tunnetuimmista videoista on kuvattu F/A-18F-hävittäjien infrapunakameralla. Miten avaruusoliot ovat muka järjestäneet asiat niin, että ne nähdään vain tietyntyyppisen lentokoneen tietyntyyppisellä kameralla? ... Tämä outo tilanne saa epäilemään, että kameroissa on jotain … kuten hallitsematon sisäinen heijastus, kirjoitti älyllistä elämää kartoittavan SETI-instituutin tutkija Seth Shostak vastikään NBC:llä.

Tarkalleen ottaen havaintoja on kuitenkin tehty myös paljaalla silmällä, ja esimerkiksi lentäjä Alex Dietrich oli kyennyt esittämään arvion, että hänen näkemänsä kohde oli iso, yli kymmenmetrinen.

– Havaintoja on ympäri maailmaa … eikä havaintoja ole tehnyt vain lentäjä tai satelliitti tai tiedusteluväline. Useimmiten meillä on sama havainto useista sensoreista, kommentoi Yhdysvaltain entinen ylin tiedustelujohtaja John Ratcliffe viime maaliskuussa.

Saadaanko kesäkuussa tulevasta raportista sitten jotain selvyyttä asiaan? Sitä ei moni usko, vaikka jotain uutta voikin tulla esiin.

– Parhaassa tapauksessa … tulee väliraportti, joka täyttää kongressin asettamat vaatimukset ja lupaa uuden raportin, Luis Elizondo kommentoi viime kuussa CNN:n mukaan.

Luis Elizondo johti aiemmin salaista ufotutkintaryhmää.

Raportin suurimpana saavutuksena voikin olla se, että enää havaintoja ei piilotella, vaan niitä kerätään systemaattisesti ja ne jaetaan avoimesti. Näin maailman tutkijayhteisö saatettaisiin saada mukaan, ja tulosta voisi syntyä.

– Seitsemän vuosikymmenen aikana kiehtovatkaan tapaukset eivät ole saaneet valtavirran akateemista yhteisöä kiinnostumaan asiasta, koska tapaukset ovat sekavia ja perustuvat todistajanlausuntoihin. Ne eivät yksinkertaisesti täytä tieteen vaatimia riippumattomia standardeja. Jos hallitus julkaisisi pitäviä todisteita, se voisi muuttaa koko asetelman, SETI:n Shostak kirjoitti.

Hän kuitenkin uskoi, että havainnot pysyvät mysteerinä – ja maailma pysyy entisellään.

– Niille, jotka kohottelevat kulmiaan avaruusolennoista kuullessaan, raportti on jälleen yksi epäonnistunut yritys todistaa, että niitä on. Ufo-uskoville se taas on nenän edessä roikkuva salaliittoporkkana, että todisteita on, mutta niistä ei vieläkään kerrota meille, Shostak totesi.