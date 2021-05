Biden tunnusti tarjonneensa George Floydin 6-vuotiaalle tyttärelle herkkuja Valkoisessa talossa – vitsaili vaimonsa reaktiolla

Poliisin käsissä kuolleen George Floydin perhe vieraili Valkoisessa talossa tämän kuoleman vuosipäivänä.

Tiistaina tuli kuluneeksi tasan vuosi George Floydin kuolemasta, joka herätti laajoja rasismin ja poliisiväkivallan vastaisia protesteja Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa. Pidätystilanteessa Minneapolisissa surmansa saanutta Floydia muistettiin Yhdysvalloissa muun muassa viettämällä hiljaisia hetkiä ympäri maata.

Floydin perhe myös vieraili valkoisessa talossa presidentti Joe Bidenin kutsumana. Myöhemmin tiistaina Biden kertoi toimittajille tapaamisen sisällöstä.

George Floydin perheenjäsenet kuvattiin heidän poistuessaan Valkoisesta talosta tiistaina järjestetyn tapaamisen jälkeen.

Presidentti kertoi vierailun sujuneen ”uskomattoman hyvin”.

– Sain mahdollisuuden viettää pitkän aikaa Giannan ja perheen kanssa, Biden kertoi viitaten seurueessa mukana olleeseen Floydin 6-vuotiaaseen tyttäreen.

Toimittajia kiinnostivat erityisesti Gianna Floydin touhut Valkoisessa talossa. Bidenin mukaan Gianna juoksi heti ensimmäisenä halaamaan häntä ja halusi myös istua hänen sylissään.

Biden paljasti myös, että Gianna kertoi hänelle olevansa nälkäinen sekä kysyi, olisiko presidentillä tarjottavanaan jotakin naposteltavaa. Toimittajat tiedustelivat Bideniltä, mitä tämä oli tarjonnut Giannalle.

– No, annoin hänelle.... vaimoni saattaa tappaa minut. Annoimme hänelle hieman jäätelöä. Hän sai jonkin verran Cheetos-juustonaksuja. Ja luulen, että hän sai myös kaakaota, Biden kertoi.

Hän kertoi myös esitelleensä Floydin perheelle Valkoista taloa sekä antaneensa heille ja erityisesti Giannalle pieniä muistoesineitä. Floydin pieni tytär sai muistoksi muun muassa valokuvan, jossa presidentti oli mukana hänen isänsä hautajaisissa.

Sosiaalisessa mediassa herätti myöhemmin huomiota uutistoimisto AP:n kuvaajan Evan Vuccin ottama kuva, jossa monet ovat nähneet suurta symboliikkaa. Kuvassa Gianna Floyd kävelee sisään Valkoiseen taloon merijalkaväen sotilaan pitäessä hänelle ovea auki.

– En voi kuvailla tarpeeksi sitä, kuinka ihmeellinen kuva tämä on. Siihen sisältyy niin paljon katkeruutta, niin paljon lupauksia, niin paljon kunnioitusta, niin paljon valtaa. Tämä on ikoninen kuva. Syy hänen siellä olemiseensa on kauhea, mutta mitä arvokuutta hän osoittaakaan, ja merijalkaväen sotilas osoittaa hänelle kunnioitusta. Tulen muistamaan tämän kuvan, sanottiin esimerkiksi yhdessä Vuccin kuvan alle ilmestyneistä kommenteista.

– Minusta tuntuu, että hän tulee kulkemaan tuosta ovesta vielä monta kertaa elämänsä aikana, kommentoi puolestaan toinen Twitter-käyttäjä.

Kuvaan taltioituneesta vahvasta symboliikasta huolimatta samasta tilanteesta kuvattu video paljasti, että kyse oli kuitenkin loppujen lopuksi 6-vuotiaasta lapsesta, joka toimi niin kuin sen ikäiset tapaavat toimia. Videon perusteella merijalkaväen sotilas avasi oven Giannalle, joka harhaili ajatuksissaan ulos jäätelökippo käsissään.

Pian yksi aikuisista kutsui tytön takaisin sisälle ja tämä palasi sinne sotilaan edelleen avoimena pitämästä ovesta.

Bidenin mukaan keskustelut perheen kanssa olivat sellaisia, joita henkilökohtaisen menetyksen kokeneiden ihmisten kanssa usein käydään vuosipäivinä.

– Iloa tuo se, että ihmiset muistavat, mutta vuosipäivä palauttaa myös välittömästi mieleen kaiken sinä päivänä tapahtuneen. Vaatii paljon rohkeutta käydä se kaikki läpi.

Perhe vetosi tiistain tapaamisissa päättäjiin, jotta maassa saataisiin ajettua läpi Floydin nimeä kantava mittava poliisiuudistuslakipaketti. Sen myötä poliisilainsäädäntöön lisättäisiin aktivistien jo pitkään vaatimia uudistuksia.

Ihmiset polvistuivat viettämään hiljaista hetkeä George Floydin kuolinpaikalla Minneapolisissa tiistaina.

Uudistuksen olisi määrä torjua poliisin väärinkäytöksiä, liiallista voimankäyttöä sekä virkavallan ennakkoasenteita etnisyyteen liittyen sekä lisätä poliisien vastuuvelvollisuutta.

Biden kertoi toimittajille keskustelleensa neuvottelijoiden kanssa ja olevansa toiveikas ja optimistinen sen suhteen, että lakipaketista päästäisiin sopuun pian tämän kuun lopussa vietettävän kaatuneiden muistopäivän jälkeen.