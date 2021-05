Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka väitti määränneensä Astravetsin ydinvoimalan ilmapuolustuksen täyteen valmiuteen Ryanairin lentokonetta varten, sillä hänen mukaansa ”koneessa oli terroristi” ja kone oli uhka ydinvoimalalle.

Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka piti keskiviikkona maansa parlamentille puheen, jossa hän selitti ensi kertaa julkisuuteen oman näkemyksensä Ryanairin lentokoneen käännyttämisestä Minskiin sunnuntaina.

Valko-Venäjä on aiemmin selittänyt koneen käännyttämistä Minskiin sillä, että pommiviestin lähettäjäksi ilmoittautuneet Hamasin terroristit olisivat uhanneet räjäyttää koneen Vilnan yllä, mikäli tämä yrittäisi laskeutua sinne.

Keskiviikon puheessa Lukashenkan terroriselitykset saivat kuitenkin lisää kirjavia sävyjä. Toisaalta oli väitetysti Hamasin tekemä pommiuhkaus ja toisaalta Lukashenkan mukaan oli yleisesti jo muutenkin tiedossa, että ”koneessa oli terroristi”.

– Lentokoneessa oli terroristi, ja se oli tiedossa kaukana Valko-Venäjän rajojen ulkopuolella, Lukashenka sanoi viitaten tällä oppositiomieliseen toimittaja-aktivistiin Raman Pratasevitshiin.

Lukashenkan puhe on julkaistu venäjäksi Valko-Venäjän presidentinhallinnon virallisilla sivuilla osin suorina sitaatteina ja osin selittävien tekstien avulla referoituna.

Läheiset epäilevät, että Raman Pratasevitshia on pahoinpidelty ennen tämän ”tunnustusvideon” kuvaamista.

Lukashenkan mukaan Valko-Venäjän viranomaiset informoivat asianmukaisesti koneen miehistöä pommiuhkauksesta heti, kun se tuli viranomaisten tietoon.

Lukashenkan mukaan ilmoitus koneessa olevasta pommista oli tullut Sveitsistä.

Viesti oli hänen kertomansa mukaan lähetetty yhtä aikaa sekä Ateenan, Vilnan että Minskin lentokentille. Viittaus Sveitsiin selittynee sillä, että väitetyn pommiuhkauksen jättäjän kerrotaan käyttäneen sveitsiläistä suojattua ProtonMail-sähköpostia.

– Hamas tai ei Hamas, sillä ei ole enää mitään väliä tänään... Mutta nyt pääkysymys on, miksi kukaan ei halunnut ottaa vastaan lentokonetta. Ei Vilna, jonne se oli matkalla, ei Varsova, ei Lviv eikä Kiova. Pelästyivätkö he vastuuta? Lukashenka kyseli.

Lukashenkan mukaan koneen kapteeni mietti varttitunnin ja oli yhteydessä sekä Vilnan kentälle että ”isäntiinsä” ennen kuin teki päätöksen laskeutua Minskiin.

Tässä vaiheessa Valko-Venäjä ei Lukashenkan mukaan enää uskonut koneen laskeutuvan Minskiin, vaan hänen mukaansa kapteeni teki itse ratkaisun.

Lukashenkan mukaan kapteenin päätös oli ”epälooginen”. Hän vihjaili myös, että joku Valko-Venäjän naapurimaista halusi ehkä varta vasten lähettää oletettavasti miinoitetun koneen juuri Minskiin.

– Me emme tehneet päätöstä. Kaikkien sääntöjen mukaan päätöksen tekee miehistö, ja me tarjosimme apua. Julkaiskoot he vain tiedot (keskusteluista), se ei ole meidän tehtävämme, hän sanoi.

Lukashenkan uuden selityksen mukaan Ryanairin kone uhkasi myös Valko-Venäjän ydinvoimalaa, joka sijaitsee Liettuan rajan tuntumassa Astravetsissa.

– Valko-Venäjän ydinvoimala sijaitsee lentoreittien alueella. Juuri sen (ydinvoimalan) lähistöllä tapahtui tämän lentokoneen kääntyminen. Vaan entä jos... eikö meille yksi Tshernobyl riitä? Lukashenka maalaili puheessaan mahdollista ydinvoimalaturmaa koneen putoamisen tai räjähtämisen seurauksena.

Lukashenka antoi ymmärtää, että riskinä oli joko se, että ”miinoitettu kone” olisi lentänyt päin ydinvoimalaa tai että lentokone olisi jouduttu ampumaan alas sen lähestyessä ydinvoimalaa oletetun ”pommin” ja koneessa olleen ”terroristin” vuoksi.

– Kyse on lisäksi siitä, mistä emme ole (aiemmin) kertoneet, että minun käskystäni kaikki ydinvoimalan turvajärjestelmät, muun muassa ilmapuolustus, oli laitettu hälytystilaan ja asetettu välittömästi täyteen taisteluvalmiuteen, Lukashenka sanoi.

– Minun velvollisuuteni on suojella ihmisiä ja minä ajattelin maani turvallisuutta. En voinut sallia, että lentokone olisi pudonnut meidän ihmistemme päiden päälle.

Lukashenkan mukaan Mig-hävittäjä ei myöskään pakottanut konetta kääntymään Minskiin, vaan sellainen väite on ”täyttä valhetta”.

Hänen mukaansa hävittäjä oli lähetetty ilmaan ”kaikkien sääntöjen mukaan” ja se lähettiin matkustajakonetta vastaan vasta siinä vaiheessa, kun koneen kapteeni oli jo päättänyt laskeutua Minskiin.

Lukashenkan mukaan hävittäjä oli ainoastaan varmistamassa matkustajien turvallisuutta, takaamassa viestiyhteyden ja valmiina ohjaamaan paikalle pelastajia, jos kone olisi pudonnut tai räjähtänyt.

Lukashenkan puheen kritiikki kohdistui länsimaihin, jotka hänen mukaansa käyttävät Valko-Venäjää ”harjoitusalueena” valmistellessaan hyökkäystä Venäjää vastaan.

– Me olemme heille harjoitusalue, koealue ennen heittäytymistä Itään. Kun he ovat testanneet ensin meillä, he menevät sinne, Lukashenka sanoi.

– Yksi Valko-Venäjän asioiden ympärille synnytetty äärikanava työskentelee jo täysillä Venäjää vastaan, mikä osoittaa länsimaisten strategien todellisen päämäärän, Lukashenka julisti.

Lukashenkan mukaan Valko-Venäjälle ja Venäjälle pahaa tahtova länsi on siirtynyt nyt uudenlaisen hyökkäykseen, joka on jo selkeää hybridisodankäyntiä eikä enää mitään informaatiosodankäyntiä.

– Me emme ole enää kylmän sodan partaalla, vaan jäisen sodan, Lukashenka varoitti.

– Kuten olemme jo ennustaneet, meille pahaa tahtovat tahot sekä ulkoa että maan sisältä ovat muuttaneet tapojaan hyökätä valtiotamme kohtaan. He ovat ylittäneet monia punaisia linjoja ja astuneet inhimillisen moraalin ja terveen järjen rajojen yli, hän jatkoi.

Sofia Sapegan esiintyminen ”tunnustusvideolla” on kuin ulkoa opeteltujen lauseiden nopeaa toistamista.

Lukashenkan moninaisista selityksistä huolimatta yleinen oletus on, että koko pommiväite oli Valko-Venäjän turvallisuuspalvelun ja sen kanssa mahdollisesti yhteistyötä tehneen Venäjän turvallisuuspalvelun kehittämä.

Tekaistun pommiuhkauksen avulla kone saatiin ohjattua Minskiin ja oppositiomielinen toimittaja-aktivisti Raman Pratasevitsh pystyttiin pidättämään.

Valko-Venäjä on lisännyt Pratasevitshin jo aikaa sitten omalle ”terrorilistalleen”, sillä hänen syytetään järjestäneen maahan joukkolevottomuuksia ja horjuttaneen törkeästi laillista yhteiskuntarauhaa viime elokuun presidentinvaaleista alkaneiden oppositiomielenosoitusten avulla.

Pratasevitsh on Liettuassa maanpaossa olevan opposition presidenttiehdokkaan Svjatlana Tsihanouskajan tukija.

Valko-Venäjän viranomaiset pidättivät Ryanairin koneesta myös Pratasevitshin tyttöystävän Sofia Sapegan, joka on nyt määrätty kahdeksi kuukaudeksi tutkintavankeuteen.

Sapegasta julkaistun tuoreen ”tunnustusvideon” mukaan hän on kertonut kuulusteluissa toimittaneensa Valko-Venäjän musta kirja -kanavaa. Kyseinen Telegram-kanava on keskittynyt paljastamaan Lukashenkaa palvelevan väkivaltakoneiston naamioituneiden ja kulissien takaisten työntekijöiden henkilötietoja.