Yhdysvalloissa 50 prosenttia aikuisväestöstä on nyt rokotettu koronavirusta vastaan, Valkoinen talo tiedotti myöhään tiistai-iltana Suomen aikaan. Asiasta kertoi hallinnon koronatilastoinnista vastaava Cyrus Shahpar Twitter-tilillään.

Yli 18-vuotiaat Yhdysvaltain asukkaat ovat saaneet joko kaksi annosta Modernan tai Pfizerin ja Biontechin rokotetta tai ainoastaan yhden rokoteannoksen vaativaa Johnson & Johnsonin valmistetta.

Yhdysvallat on yhä koronaviruksesta maailman pahiten kärsinyt maa. Yli puoli miljoonaa ihmistä on kuollut koronaviruksen seurauksena ja tartuntapauksia on raportoitu yli 33 miljoonaa. Toisaalta Yhdysvallat on myös yksi maailman johtavia maita kansalaistensa rokottamisessa.

Presidentti Joe Bidenin asettama tavoite on, että 70 prosenttia maan aikuisista olisi täysin rokotettu 4. heinäkuuta mennessä.

Lähde: AFP