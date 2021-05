Valko-Venäjän julkaiseman keskustelun mukaan lentäjille kerrottiin, että koneessa on pommi, joka voidaan räjäyttää Vilnan yllä. Heille ehdotettiin useita kertoja laskeutumista Minskiin.

Valko-Venäjä pakotti sunnuntaina pommiuhkaukseen vedoten Ryanairin Ateenasta lähteneen lennon FR4978 tekemään välilaskun Minskiin määränpäänsä Vilnan sijaan. Koneen saattoi Minskiin Valko-Venäjän hävittäjä.

Koneessa matkustanut oppositioaktivisti Raman Pratasevitsh ja hänen naisystävänsä Sofija Sapega vangittiin laskeutumisen jälkeen. Käskyn laskuun pakottamisesta kerrotaan tulleen suoraan Valko-Venäjän presidentiltä Aljaksandr Lukashenkalta.

Lentokoneesta ei löytynyt merkkejä pommiuhasta, ja lennon muut matkustajat jatkoivat matkaansa Vilnaan useita tunteja aikataulusta myöhässä.

Valko-Venäjän liikenneministeriön ilmailuosasto julkaisi tiistaina tekstimuodossa keskustelua lennonjohdon ja Ryanairin lentäjien välillä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan nyt julkaistu, aidoksi väitetty radiokeskustelu eroaa aiemmin Valko-Venäjän valtiontelevisiossa julkaistuista otteista ja on myös ristiriidassa Minskin lentokenttävirkailijoiden antamien lausuntojen kanssa.

– Meillä on tietoa, että teillä on koneessa pommi, joka voidaan räjäyttää Vilnan yllä, Minskin lennonjohto viestitti liikenneministeriön mukaan.

Lentäjä oli tiedustellut tämän jälkeen uhkauksen alkuperää, johon lennonjohto vastasi sen tulleen sähköpostilla. Tiistaina myös toistettiin väite, jonka mukaan uhkaus olisi esitetty palestiinalaisjärjestö Hamasin nimissä.

Julkaistun radiokeskustelun mukaan lentäjät miettivät yllättävää tilannetta monta minuuttia. Lennonjohto ehdotti heti tilanteen alussa miehistölle laskeutumista Minskiin. Lentäjät kysyivät lennonjohdolta, kuinka vakava uhkakoodi on kyseessä. Lentäjät pyysivät vastausta ilmailussa joskus käytetyllä vihreä-keltainen-punainen-asteikolla. Lennonjohto vastasi radiokeskustelun mukaan noin kymmenen sekunnin kuluttua:

– Sanovat koodin olevan punainen. (They say code is red.)

Tämän jälkeen lentäjät lensivät hetken ympyrää (niin sanottua odotuskuviota) ja pyysivät lupaa päästä ehdotuksen mukaisesti Minskiin.

Maan viranomaiset ovat korostaneet, että päätöksen laskeutua Minskiin teki koneen kapteeni, eikä miehistöä painostettu. Asia on herättänyt ihmetystä, koska koneen määränpää Vilna oli lennon kurssin muuttuessa jo paljon lähempänä.

Valko-Venäjä kertoi aiemmin tiistaina kutsuneensa kansainväliset ilmailujärjestöt tutkimaan Ryanairin lennon poikkeuksellisia vaiheita.

Valko-Venäjän toiminta on tuomittu kansainvälisesti laajalti. EU-maiden johtajat päättivät eilisessä kokouksessa estää valkovenäläisten lentoyhtiöiden pääsyn EU:n ilmatilaan ja samalla kieltää valkovenäläisiä lentoyhtiöitä laskeutumasta EU-kentille.

Lisäksi EU-johtajat sopivat uusista Valko-Venäjän vastaisista pakotteista. EU-maat aikovat lisätä jo olemassa oleville henkilöpakotelistoille nimiä. Samalla aloitetaan kohdennettujen talouspakotteiden valmistelu.

Useat lentoyhtiöt ovat ilmoittaneet, etteivät jatkossa enää lennä lainkaan Valko-Venäjän ilmatilassa. Finnair tiedotti päätöksestään tiistaiaamuna, kun Traficom oli suositellut maan ilmatilan välttämistä.