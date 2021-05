Myanmarissa on helmikuisen vallankaappauksen jälkeen pidätetty yhteensä 82 toimittajaa, joista 48 on edelleen vangittuina.

Amerikkalainen toimittaja Danny Fenster, 37, on pidätetty Myanmarissa maanantaina, kertoo CNN. Uutissivusto Frontier Myanmarissa toimituspäällikkönä työskentelevä Fenster on kotoisin Detroitista.

Fensterin veli Bryan Fenster kertoo CNN:lle, että tämän oli tarkoitus lentää pois maasta. Frontier Myanmarin tiedotteen mukaan Fenster pysäytettiin Myanmarin pääkaupungin Yangonin lentokentällä, kun hän oli nousemassa Malesiaan matkaavaan koneeseen.

– Emme tiedä, miksi hänet pidätettiin, emmekä ole saaneet häneen yhteyttä maanantaiaamun jälkeen. Olemme huolissamme hänen hyvinvoinnistaan ja vaadimme hänen välitöntä vapauttamista. Tällä hetkellä meille on tärkeintä varmistaa hänen turvallisuutensa ja tarjota hänelle kaikki hänen tarvitsemansa apu, Frontier Myanmarin tiedotteessa kerrotaan.

Inseinin vankila on yksi Myanmarin pahamaineisimmista. Kuva on otettu huhtikuussa, kun sotilasjuntta vapautti yli 20 000 vankia. Sukulaiset ja ystävät odottivat porttien ulkopuolella.

Uutissivuston tietojen mukaan Fensteriä pidetään Inseinin vankilassa lähellä Yangonia. Inseinin vankila on yksi Myanmarin pahamaineisimmista vankiloista, joka tunnetaan huonoista oloistaan.

Veli kertoo CNN:lle, ettei perheellä ole juurikaan tietoa Fensterin tilanteesta. Hänellä oli veljen mukaan pätevät ja voimassaolevat työlupa, viisumi ja passi. Fenster oli vapaaehtoisesti poistumassa maasta tapaamaan perhettään. Perhe on tapahtuneesta ymmällään.

– Voin vain kuvitella, millaista on olla toimittajana maassa, jota johtaa armeija, joka haluaa kontrolloida kaikkea. Hänet tunnistettiin toimittajaksi lentokentällä, Bryan Fenster sanoo.

Yhdysvaltain ulkoministeriöstä kerrotaan CNN:lle, että he ovat tietoisia tilanteesta ja tarkkailevat sitä.

Sotilasjuntta suoritti Myanmarissa helmikuun alussa vallankaappauksen, jossa valtiokansleri Aung San Suu Kyi ja maan muut poliittiset johtajat pidätettiin, ja valta siirtyi asevoimien komentajalle Min Aung Hlaingille. Hlaing on perustellut vallankaappausta vaalivilpillä, jota hänen mukaansa tapahtui marraskuussa järjestetyissä vaaleissa.

Juntta on hajottanut väkivaltaisesti lähes päivittäisiä protesteja Myanmarissa. Poliittisten vankien avustusjärjestön (AAPP) mukaan yhteenotoissa on kuollut yli 820 henkilöä ja yli 5 000 on vangittu.

Armeija on hajottanut väkivaltaisesti lähes päivittäin järjestettäviä mielenosoituksia sotilasjunttaa vastaan.

Juntta on järjestelmällisesti pyrkinyt hiljentämään paikallista mediaa kumoamalla toimilupia, ratsaamalla toimituksia ja pidättämällä toimittajia. Reporting Asean -uutissivuston mukaan maassa on pidätetty yhteensä 82 toimittajaa, joista 48 on edelleen vangittuina.

Useimpia toimittajia syytetään sotilasjuntan säätämän lain rikkomisesta. Sen mukaan on kiellettyä julkaista tai kommentteja, jotka aiheuttavat pelkoa tai levittävät ”väärää tietoa”.

Toistaiseksi on epäselvää, onko Fensteriä vastaan nostettu syytteitä. Thaimaan ulkomaisten kirjeenvaihtajien yhdistys (FCCT) tuomitsee jyrkästi toimittajien pidättämisen ja heidän väkivaltaisen kohtelun.

– Tämä on erikoislaatuinen loukkaus sananvapautta kohtaan, ja tulisi tuomita laajasti, FCCT sanoo tiedotteessaan.

Huhtikuussa vangittu japanilainen toimittaja Yuki Kitazumi vapautettiin 14. toukokuuta osana diplomaattista sopimusta.

Huhtikuussa japanilainen toimittaja Yuki Kitazumi pidätettiin väärän tiedon levittämisestä. Häntä pidettiin vangittuna samassa Inseinin vankilassa, missä Fensterin uskotaan nyt olevan. Sotilasjuntta vapautti Kitazumin kaksi viikkoa sitten osana diplomaattista sopimusta, ja hän pääsi palaamaan Tokioon.

Kitazumi kertoi uutistoimisto AFP:lle, että olot vankilassa olivat karmeat. Hänen mukaansa vankeja saatettiin estää syömästä kahteen päivään, heitä kuulusteltiin aseilla uhaten ja heitä pahoinpideltiin, jos he yrittivät kiistää syyllisyytensä.