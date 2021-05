Monet lentoyhtiöt päättäneet karttaa Valko-Venäjän ilmatilaa – näin se aiheuttaa maalle taloudellisia menetyksiä

Finnair reitittää uudelleen Turkin-lentonsa keskiviikkona. Viimeksi yhtiön kone oli Valko-Venäjän ilmatilassa sunnuntaina.

Monien maiden päätös välttää toistaiseksi Valko-Venäjän ilmatilaa merkitsee taloudellisia menetyksiä Valko-Venäjälle, sanoo ilmailusta vastaava johtaja Jari Pöntinen liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Ylilentomaksu riippuu Pöntisen mukaan valtion ilmatilassa lennetystä matkasta ja käytetystä konetyypistä. Karkeaksi hintahaarukaksi Pöntinen ilmoittaa 100–1 000 euroa.

EU-huippukokouksessa jäsenmaiden johtajat kehottivat maanantaina lentoyhtiöitä välttämään Valko-Venäjän ilmatilaa. Tähän mennessä näin ovat ilmoittaneet tekevänsä muun muassa Finnair, ranskalainen Air France ja Singaporen kansallinen lentoyhtiö Singapore Airlines.

Traficom suositteli tiistaina suomalaisia lentoyhtiöitä välttämään lentämistä Valko-Venäjän ilmatilassa toistaiseksi.

– Ei ole jokapäiväistä, että me ilmailuviranomaisena suosittelisimme lentoyhtiöitä välttämään jotain, mutta Valko-Venäjän tilanne on nyt niin selvittelyvaiheessa ja Eurooppa-neuvoston suositus oli niin vahva, joten totesimme, että suomalaisille operaattoreille on turvallisempaa antaa tällainen suositus, Pöntinen sanoo.

Kaikki suomalaiset operaattorit tulevat hänen mukaansa välttämään Valko-Venäjän ilmatilaa toistaiseksi. Nyt operaattori, esimerkiksi Finnair, suunnittelee lentoreitin niin, että se kiertää Valko-Venäjän ilmatilan.

– Se tuo mukanaan vähän lisää matkaa, matka-aikaa ja polttoainekulutusta. Eli se (lentäminen) ei ole niin taloudellista, mutta yhtiö on vastuullinen ja haluaa toimia suositustemme mukaisesti, Pöntinen sanoo.

Finnairilla on viime aikoina ollut viikossa kolme meno–paluu-lentoa, jotka ovat lentäneet Valko-Venäjän ilmatilassa. Yksi lento suuntautuu Kreetan Haniaan ja kaksi Turkin Gazipasan lentokentälle Alanyan lähelle.

– Uusi reititys (tulee) heti seuraavalle lennolle keskiviikkona. Edellisen kerran lensimme Valko-Venäjän ilmatilassa sunnuntaina, kertoo Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist.

Valko-Venäjän tilanne voi viivästyttää lentorahtia

Valko-Venäjän tilanne vaikuttaa lentoreittien pidentymisiin ja aikataulutuksiin, sanoo logistiikan professori Markku Kuula Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.

– Tässä tapauksessa onneksi on covid-tilanne, mutta muuten tulisi varmaan vaikuttamaan aika paljon lentokenttien kykyyn ottaa lentokoneita alas.

Kuula muistuttaa, että lentokentillä jokaiselle koneelle on kohdennettu paikka, ja kiireisimmillä kentillä paikat ovat melko tiukassa.

– Siellä on aika lailla tarkkaan määritetty, miten kauan saa olla ja missä saa olla, hän sanoo.

Lentorahdissa Valko-Venäjän ilmatilan karttelu voi Kuulan mukaan tarkoittaa esimerkiksi vuorokauden viivästystä, jos lentorahti ei ehdi johonkin koneeseen sen takia, että se ottaa pitemmän reitin tai lentokentällä ei ole tilaa.

Kielto valkovenäläisten lentoyhtiöiden pääsystä EU:n ilmatilaan työstövaiheessa

EU-maiden johtajat ovat pyytäneet EU:n neuvostoa valmistelemaan kieltoa, jolla estettäisiin valkovenäläisten lentoyhtiöiden pääsy EU:n ilmatilaan sekä kiellettäisiin valkovenäläisiä lentoyhtiöitä myös laskeutumasta EU-kentille.

– Tämä on vielä työstövaiheessa. Aika aktiivisesti keskustelua käydään EU-toimijoiden kesken, ja tiedän, että ICAO:n (Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön) neuvosto tulee torstaina ylimääräisessä kokouksessaan käsittelemään kokonaisvaltaisesti Valko-Venäjää, Pöntinen sanoo.

Helsinki-Vantaan lentokentälle lentää valkovenäläinen lentoyhtiö Belavia.