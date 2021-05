Minskiin siepatun ja vangitun Raman Pratasevitshin vanhemmat ovat joutuneet maksamaan kalliin hinnan siitä, että pojan aktivismi teki koko perheestä Aljaksandr Lukashenkan hirmuhallinnon vastustajia.

Tasan kymmenen vuotta sitten Raman Pratasevitshin perhe oli kuin mikä tahansa valkovenäläinen keskiluokkainen perhe.

Isä Dzmitry työskenteli Valko-Venäjän sotilasakatemiassa vanhempana opettajana vastaten ideologisesta kasvatuksesta. Sotilasarvoltaan hän oli everstiluutnantti.

Äiti Natalja työskenteli niin ikään Valko-Venäjän sotilasakatemiassa opettaen tuleville upseereille korkeampaa matematiikkaa.

Poika Raman oli puolestaan vasta 16-vuotias koululainen, jonka elämä mullistui täysin, kun Valko-Venäjällä alkoivat vuoden 2011 mielenosoitukset presidentti Aljaksandr Lukashenkaa vastaan.

Kuten myöhemmin kävi ilmi, Raman tuli samalla muuttaneeksi lopullisesti myös omien vanhempiensa elämän sekä heidänkin maailmankatsomuksensa.

Tällä hetkellä vanhemmat asuvat maanpakolaisina Puolassa eivätkä he voi palata kotimaahansa ilman, että heitäkin odottaisi poikansa tapaan joutuminen vankilaan.

(Alla olevassa twiitin kuvassa Raman Pratasevitsh poseeraa Natalja-äitinsä kanssa.)

Vuonna 2011 opposition protestit olivat Valko-Venäjällä vielä hyvin pienimuotoisia ja varovaisia. Ihmiset kokoontuivat esimerkiksi puistoihin ja järjestivät tempauksia, joissa ei huudeltu iskulauseita eikä kannettu kylttejä, vaan ainoastaan taputettiin käsiä. Sekin oli kuitenkin liikaa Lukashenkan hallinnolle, joka kielsi taputtamisen ja päätti tukahduttaa protestit voimatoimin, ettei niistä kasvaisi suurempia.

Taputusmielenosoitusten alkaessa Raman oli teinipoika, joka seurasi kavereidensa kanssa uteliaana tapahtumia puistoissa. Tuolloin hän joutui ensi kertaa pidätetyksi.

– Miliisi pidätti poikia, jotka eivät edes osallistuneet taputuksiin, vaan he vain istuivat lähistöllä puistonpenkillä. Raman oli siellä kavereidensa kanssa ja soitti kitaraa. Silloin Raman joutui ensimmäisen kerran pidätysautoon, Natalja-äiti kertoo uutissivusto Meduzan haastattelussa.

Valokuva 16-vuotiaan Ramanin pidätyksestä löytyy NV.ua-sivuston tästä jutusta. Myöhemmin Raman on itse kertonut, että tuolloin hän alkoi ensimmäistä kertaa tajuta, että Valko-Venäjällä kaikki ei ollut niin kuin virallinen propaganda kertoi, vaan ihmisiä pidätettiin, hakattiin ja heitä pidettiin kurissa erilaisilla ”likaisilla tempuilla”.

Ramanin pidätyksestä alkoi vanhempien piina yhdessä pojan kanssa.

Raman painostettiin eroamaan teknillisestä erikoislyseosta ja Natalja-äiti joutui niin ikään eroamaan sotilasakatemiasta opettajan työstään. Jonkin aikaa näytti siltä, että Ramanin ei anneta käydä lyseotason opintojaan loppuun missään, vaan vanhempien käskettiin opettaa kuritonta poikaansa kotonaan.

– Opetusministeriöstä meille sanottiin, ettei mikään koulu ota häntä, vaan kotiopetus on ainoa vaihtoehto. Häneltä riistettiin myös presidentin stipendi, jonka hän oli ehtinyt sitä ennen saada opiskelumenestyksensä ansiosta, Natalja Pratasevitsh kertoo Meduzalle.

Lopulta äiti kertoo hankkiutuneensa varaopetusministerin vastaanotolle pyytääkseen, että pojan sallittaisiin suorittaa 11. luokka edes jossain. Pyyntöön suostuttiin lopulta niin, että Ramanin annettiin opiskella kotinsa lähilyseossa sillä ehdolla, että Natalja-äiti jätti työnsä sotilasakatemiassa ja siirtyi saman koulun opettajaksi ikään kuin vahtimaan poikaansa.

(Alla olevalla videolla on Raman Pratasevitshin Dzmitry-isän haastattelu Radio Svobodalle.)

Kun Raman oli suorittanut koulunsa loppuun, äiti palasi taas opettajaksi sotilasakatemiaan, tällä kertaa salaiseen organisaatioon. Raman pääsi puolestaan yliopistoon lukemaan journalistiikkaa ja voitti siellä kansainvälisen kilpailun, jonka ansiosta hän pääsi vaihto-opiskelijaksi Tshekkiin ja Yhdysvaltoihin.

Kun Raman yritti palata vaihto-opiskelujen jälkeen takaisin yliopistoonsa Minskiin, hänet erotettiin tammikuussa 2018. Syyksi sanottiin se, että häneltä oli jäänyt matkansa vuoksi väliin kaksi koetta ja kolmannen kokeen hän väitetysti reputti.

– Hän oli siihen asti ollut yliopiston kunniataululla opintomenestyksensä vuoksi, mutta nyt hänet erotettiin, äiti kertoo Meduzalle.

Elokuussa 2020 tuli vuorostaan äidin vuoro joutua erotetuksi sotilasakatemiasta. Syynä töiden loppumiseen oli tälläkin kertaa Raman, josta oli sillä välin kasvanut nuori kyberaktivisti ja Nexta-kanavan oppositiomielinen tiedonvälittäjä.

– Potkujen syyksi kirjattiin, että olin väitetysti ollut poissa töistä luvatta, Natalja kertoo.

Ramanin oppositiohenkiset mielipiteet aiheuttivat aluksi riitaa pojan ja vanhempien välille. Poika oli kuitenkin vahvaluonteinen ja perusteli myös vanhemmilleen, miksi Valko-Venäjälle tarvitaan muutosta.

– Hän on taistelija luonteeltaan. Hän aina sanoi: ”Äiti, ei saa istua paikoillaan. On tehtävä jotain, jotta tämä elämä muuttuisi, tämä on laitonta.”

Myös perheen Dzmitry-isän uralle alkoi kasaantua vaikeuksia.

– Oli uhkauksia, seuraamista, salakuuntelua. Hän teki 29 vuoden uran armeijassa ja jäi vuonna 2019 täysin palvelleena eläkkeelle. Toukokuussa 2021 häneltä kuitenkin riistettiin Lukashenkan ukaasilla sotilasarvo, syynä oli petturuus, Natalja kertoo miehensä kohtalosta.

Sitä ennen Valko-Venäjän KGB oli ottanut yhteyttä Dzmitri Pratasevitshiin ja yrittänyt taivutella tätä tuomaan maanpaossa oleskelleen poikansa takaisin kotimaahansa tuomiolle. Koko perhe oleskeli jo tuolloin vapaaehtoisessa maanpaossa Puolassa Lukashenkan hallinnon kostoa peläten. Kun isä ei suostunut, rangaistuksena oli sotilasarvon riistäminen.

Isä uskoo, että Raman-pojan pidättämiseen sunnuntaina johtanut tapahtumaketju Ryanairin koneen valepommiuhkauksineen ja hävittäjäsaattueineen ei ollut mikään hetkessä improvisoitu operaatio.

– Entisenä sotilaana sanon, että operaatio oli suunniteltu ja siihen oli valmistauduttu ehkä viikkoja. Olen täysin vakuuttunut, että se oli tarkkaan suunniteltu ja oletettavasti sen takana ei ollut ainoastaan Valko-Venäjän turvallisuuspalvelu, Dzmitry-isä sanoi Radio Svobodalle.

Dzmitry Pratasevitsh ei maininnut haastattelussa muita maita nimeltä, mutta epäilyjen mukaan Valko-Venäjän KGB ei olisi todennäköisesti uskaltanut ryhtyä tai kyennyt toteuttamaan operaatiota ilman Venäjän turvallisuuspalvelujen tukea.

Tällä hetkellä Pratasevitshin vanhemmat ovat maanpaossa Puolassa, tukevat täysillä poikaansa ja pelkäävät, mitä Lukashenkan hallinto tälle tekee.

– Meillä kaikilla on varmaan yhteinen yksi toive: eläköön Valko-Venäjä, eläköön ikuisesti. Että vihdoinkin maassamme alkaisi valoisampi aika. Että maastamme tulisi vihdoin vapaa. Se on Ramanin unelma ja se on miljoonien valkovenäläisten unelma, Natalja Pratasevitsh sanoi Meduzalle.