Valko-Venäjän sisäministeriö: Pidätetty oppositioaktivisti on vangittuna Minskissä

Raman Pratasevitsh, 26, otettiin kiinni Minskissä sunnuntaina.

Raman Pratasevitsh on vangittuna, Valko-Venäjän sisäministeriö sanoo.

Valkovenäläistä oppositioaktivistia Raman Pratasevitshia pidetään vangittuna Minskissä sijaitsevassa pidätyskeskuksessa, Valko-Venäjän sisäministeriö on sanonut Reutersin mukaan. Sisäministeriö kiisti, että Pratasevitsh olisi valittanut terveyttään. Aiemmin maanantaina oli liikkunut vahvistamattomia tietoja, että Pratasevitsh olisi löytynyt minskiläisestä sairaalasta ja, että miehen tila olisi ollut kriittinen.

Pratasevitsh oli ollut sunnuntaina matkalla Kreikasta Liettuaan, kun häntä kuljettanut matkustajakone oli tehnyt väitetyn pommiuhan takia hätälaskun Valko-Venäjän Minskiin. Pratasevitsh otettiin kiinni eikä hänen olinpaikkansa tämän jälkeen ollut tiedossa.

Ryanairin Ateenasta lähtenyt lento FR4978 oli Valko-Venäjän ilmatilassa, kun koneessa olleet Valko-Venäjän turvallisuuspoliisin edustajat väittivät, että koneessa on pommi, Valko-Venäjän opposition Telegram-kanava Nexta väitti. Koneen saattoi Minskiin Valko-Venäjän hävittäjä.

Valko-Venäjä on väittänyt, että lentokoneen kapteeni itse päätti kääntyä Minskiin, vaikka oli jo lähellä Liettuaa. Ryanairin toimitusjohtaja Michael O’Leary on sanonut, lentoyhtiön kone pakotettiin laskeutumaan Minskiin ja kyse oli valtion tukemasta kaappauksesta. Ryanairin tietojen mukaan lennolla oli Valko-Venäjän tiedustelupalvelun agentteja, jotka poistuivat koneesta Minskissä. O’Learyn mukaan on syytä uskoa, että agenttien tehtävänä oli ottaa Pratasevitsh kiinni.