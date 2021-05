Japanissa avattiin kaksi suurta rokotuskeskusta – kaksi kuukautta ennen olympialaisia vain pari prosenttia väestöstä on rokotettu

Japanissa avattiin maanantaina ensimmäiset massarokotuskeskukset koronarokotuksia varten.

Tokioon ja Osakaan avatuissa keskuksissa on määrä rokottaa tuhansia ihmisiä joka päivä.

Japanin rokotustahti on ollut tähän asti varsin verkkainen. Vain parisen prosenttia väestöstä on saanut rokotteen, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa rokotettuja on liki 40 prosenttia ja Ranskassa 15 prosenttia.

Rokotukset massarokotuskeskuksissakin alkavat riskiryhmistä.

– Tämä on mahtavaa, nyt voin olla rauhallinen. Pitkään, puolitoista vuotta, olen tuntenut itseni hermostuneeksi ja jännittyneeksi, sanoi Hideo Ishikawa, 73.

Japanin kesäolympialaisiin on aikaa vain pari kuukautta. Kisojen järjestäjien mukaan ne voidaan viedä läpi turvallisesti koronaviruspandemiasta huolimatta.

Tokion rokotuskeskuksessa on määrä antaa 10 000 rokotusta päivässä ja Osakassa 5 000 rokotusta päivässä.

Japani käyttää Pfizerin ja Modernan rokotteita. Myös Astra Zenecan rokote on hyväksytty käyttöön Japanissa, mutta toistaiseksi sen käyttöönottoa on siirretty veritulppariskin vuoksi.