Yhdysvalloissa erittäin synkkä viikonloppu – ampumisissa kuollut yli 10 ihmistä ja haavoittunut noin 50

Yhdysvalloissa on kuollut viikonlopun aikana ampumisissa ainakin 12 ihmistä ja haavoittunut noin 50.

Esimerkiksi New Jerseyssä kuoli lauantaina kaksi ihmistä kotibileissä tapahtuneessa ampumisessa. Lisäksi poliisi kertoo ainakin 12 ihmisen haavoittuneen. Etelä-Carolinassa puolestaan kuoli konserttiampumisessa 14-vuotias tyttö, minkä lisäksi 14 muuta haavoittui.

Yhdysvalloissa on kuollut kuluvan vuoden aikana ampuma-aseväkivallan vuoksi yli 17 000 ihmistä, selviää Gun Violence Archiven seurannasta. Haavoittuneita on ollut liki 14 400. Joukkoampumisia on puolestaan ollut noin 230 ja joukkosurmia 13.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kuvaili kuukausi sitten maan aseväkivaltaa "epidemiaksi".