Kansalaisaloite yrittää kieltää tupakoinnin Espanjan rannoilla

Yli 283 000 ihmistä on allekirjoittanut kansalaisaloitteen.

Espanjassa yli 283 000 ihmistä on allekirjoittanut kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan tupakoinnin kieltämistä maan rannoilla, kertoo The Guardian. Kansalaisaloite on luovutettu Espanjan ympäristöministerille.

Kansalaisaloitteen takana on järjestö nimeltään No Fumadores. Yhdistys on kerännyt aloitteeseen allekirjoituksia yli kahden vuoden ajan.

Aloitteessa vaaditaan Espanjan hallituksen valmistelevan asiasta kansallisen lain. No Fumadoresin jäsen Raquel Fernández Megina totesi perjantaina tiedotteessa allekirjoittajien määrän kertovan, ettei aikaa ole hukattavaksi. Meginan mukaan kielto suojelisi rannan käyttäjiä passiiviselta tupakoinnilta ja säästäisi rannat tupakantumpeilta. No Fumadoresin mukaan noin 475 Espanjan rannalla on jo kielletty tupakointi.

Euroopan ympäristökeskuksen vuonna 2018 julkaiseman analyysin mukaan tupakantumppi on yksi eurooppalaisien rantojen yleisimmistä roskista. Useiden tutkimusten mukaan tumppien sisältämät nikotiini, raskasmetallit ja bentseeni voivat huuhtoutua meriveteen ja saastuttaa maaperää ja vettä. Tumpit ovat myös vaaraksi merieläimille.

Espanja on avaamassa turismia kesäksi. Uutistoimisto Reutersin mukaan maa sallii 7. kesäkuuta alkaen kaikkien koronarokotteen saaneiden matkustamisen Espanjaan. Espanja on yksi Euroopan pahiten koronasta kärsineistä maista. Maassa on raportoitu yli 79 000 koronakuolemaa ja 3,6 miljoonaa tartuntaa. Tartuntamäärät ovat kuitenkin kevään aikana laskeneet ja rokotukset etenevät.