Toinenkin tuore kuva Dubain prinsessasta? Daily Mail väittää: Latifa on vapautettu ja hän asuu nyt ystäviensä luona

Daily Mailille puhunut Latifan läheinen ystävä on väittänyt, että Latifa voi nyt elää ”normaalia elämää” ja olla yhteydessä ystäviinsä.

Dubain prinsessa Latifasta on julkaistu toinenkin kuva kuvapalvelu Instagramissa. Alle vuorokausi sitten julkiselle Instagram-tilille ladatussa kuvassa Latifa al-Maktoum istuu naisen kanssa italialaisravintolan terassilla Dubaissa.

Kyseessä näyttää olevan sama nainen, jonka vieressä Latifa istui myös toisessa, aiemmin tällä viikolla julkaistussa kuvassa. Guardianin mukaan hän on Sioned Taylor, Arabiemiraattien kuninkaallisen laivaston upseeri. Latifan ystävät kertoivat BBC:lle aiemmin, että hän on Latifan tuttu.

– Hyvää ruokaa Bice Maressa Latifan kanssa aiemmin, Taylor on kirjoittanut kuvan yhteyteen.

Bice Mare on ravintolan nimi.

Latifasta oli torstaina julkaistu Instagramissa kuva, jossa hän istuu kahden naisen kanssa pöydän ääressä Mall of the Emirates -ostoskeskuksessa. Päätellen siitä, että kuvassa pöydällä on maskeja ja taustalla näkyy mainos Demon Slayer: Mugen Train -elokuvasta, kuva ei voi olla kovin vanha, Sky News ja BBC kirjoittivat eilen.

BBC huomautti, että Instagram-kuvista ei ole saatavilla metadataa, josta voisi selvittää kuvanottoajan ja -paikan. BBC kertoi, ettei se ole pystynyt varmentamaan kuvien todenperäisyyttä, eikä sillä ole mitään lisätietoa niistä.

Daily Mail väittää nyt lähteisiinsä nojaten, että Latifa olisi vapautettu ja hän asuisi nyt ystäviensä luona. Latifan väitetään keskustelleen lakimiestensä kanssa. Latifan kannattajat ovat toiveikkaita sen suhteen, että prinsessa pääsisi neuvottelemaan lähtemisestä pois Dubaista isänsä Mohammed al-Maktoumin valvovan silmän alta, Daily Mail kirjoittaa.

Daily Mailin mukaan Taylor olisi saanut Dubain hallitsijalta luvan julkaista kuvat Instagramissa.

Latifan läheinen, dubailainen ystävä, oli kertonut Daily Mailille, ettei Latifaa enää pidetä vankina eivätkä aseistetut vartijat seuraa häntä. Hänen mukaansa Latifa voi nyt elää ”normaalia elämää” ja olla yhteydessä ystäviinsä.

– Toivomme, että asiat etenevät oikeaan suuntaan ja hän saa päättää, mitä haluaa tehdä. Se, ettei häntä pidetä enää huvilassa, on merkittävä askel eteenpäin, ystävä oli sanonut.

BBC kirjoitti eilen, ettei prinsessan näyttäytyminen julkisissa kuvissa ole vahinko tai sattumaa vaan liittyy tilanteen "kehittymiseen".

Free Latifa -kampanjaryhmän verkkosivulla julkaistussa lausunnossa todetaan, että kampanjassa on tapahtunut mahdollisesti merkittäviä ja myönteisiä muutoksia. Tämän tarkemmin lausunnossa ei kuitenkaan tilannetta avata, vaan lausunnon antanut David Haigh, yksi kampanjan perustajista, on luvannut lisätietoa olevan tulossa "soveltuvana ajankohtana".

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin johtaja Kenneth Roth totesi torstaina julkaistusta kuvasta, ettei se kerro mitään Latifan olosuhteista.

– Olettaen, että kuva on aito, se on todiste elämästä, mikä sekin on jo jotain, mutta se ei kerro mitään hänen vankeutensa tai vapautensa olosuhteista, Roth sanoi.

YK puolestaan kieltäytyi kommentoimasta torstaina julkaistua kuvaa, mutta on kertonut BBC:lle, että YK odottaa vakuuttavia todisteita Latifan voinnista.

Helmikuussa tänä vuonna muun muassa BBC julkaisi videoita, joilla Latifa kertoi olevansa isänsä panttivankina ja pelkäävänsä henkensä puolesta. Hän kertoi olevansa talossa, jossa ikkunat on tilkitty umpeen ja ovet lukittu.

– Poliisi on uhannut, että olen vankilassa koko elämäni enkä näe enää koskaan aurinkoa, Latifa kertoi videolla.

Vuonna 2018 prinsessa Latifa pakeni alistavaa perhettään, joka oli vienyt häneltä yksilönvapaudet. Suomalainen Tiina Jauhiainen, prinsessan ystävä ja henkilökohtainen valmentaja, avusti häntä pakomatkassa.

Latifa jäi kuitenkin kiinni Intian rannikolla ja hänet tuotiin takaisin Dubaihin.

Jauhiainen on kertonut onnistuneensa saamaan Latifalle vankeuteen puhelimen viestinvälittäjän kautta. Puhelimella Latifa nauhoitti myös BBC:n julkaisemat videoviestit.

– Pyysimme häntä nauhoittamaan videot todistusaineistoksi. Latifa nauhoitti niitä yöllä wc:ssä salaa vartijoilta, Jauhiainen kertoi helmikuussa.