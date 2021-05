Ministerin mukaan tapaus on tutkittava perusteellisesti.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) kutsuu oppositioaktivistin kiinniottoa Minskin lentokentällä "erittäin järkyttäväksi".

Tuppurainen on jakanut Twitter-tilillään BBC:n uutisen aiheesta ja kirjoittaa englanniksi, että tapaus on välittömästi tutkittava perusteellisesti ja kaikille matkustajille on taattava turvallinen matka määränpäähänsä.

Oppositioaktivisti Roman Protasevitsh otettiin opposition mukaan kiinni Minskissä sen jälkeen kun Ateenasta Vilnaan matkalla ollut kone teki kentälle hätälaskun.

Venäläisten ja valkovenäläisten tiedotusvälineiden mukaan hätälasku tehtiin pommiuhan vuoksi. Opposition mukaan hätälaskun tarkoituksena oli kuitenkin alun perinkin Protasevitshin pidättäminen.