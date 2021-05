Yksi twiitti muutti kaiken – Liz Cheney oli Trumpin vankimpia tukijoita, mutta aikoo nyt pysäyttää tämän keinolla millä hyvänsä

Ex-varapresidentin tytär syöstiin republikaanien johtoasemasta, koska hän ei suostunut nielemään Trumpin vaalivalhetta. Jopa periviholliset ylistävät Cheneyn periaatetta.

Sinisiin pukeutunut, vakavan näköinen amerikkalaispoliitikko astui salamavalojen tulituksessa mikrofonin eteen kongressirakennuksen käytävälle Washingtonissa iltapäivällä keskiviikkona 12. toukokuuta. Lausuntonsa aloittaessaan hän ei sanallakaan viitannut siihen, mitä sisällä kabinetissa oli juuri tapahtunut. Kaikki tiesivät jo.

Liz Cheney oli äänestetty ulos Yhdysvaltain republikaanipuolueen kongressiryhmän kolmosjohtajan paikalta. Poliittisen mahtisuvun edustajan ura oli kokenut dramaattisen äkkipysähdyksen.

Kotiosavaltiossa Wyomingissa puoluetoverit teroittivat jo kampanjamiekkojaan sivaltaakseen Cheneyn pois myös kongressiedustajan paikalta ensi vuoden vaaleissa, mutta se ei hillinnyt hänen taistelutahtoaan.

Konservatiivien nouseviin tähtiin lukeutuneen Liz Cheneyn ura uhkaa kaatua Trumpin vastustukseen.

– Meidän täytyy jatkaa eteenpäin totuuteen nojaten. Emme voi samaan aikaan tukea sekä suurta valhetta että perustuslakiamme, Cheney, 54, aloitti lausuntonsa.

– Maamme tarvitsee konservatiivisia perusarvoja ajavan puolueen. Aion johtaa taistelua sen varmistamiseksi.

Sitten seurasi jääkiekkotermein hanskojen pudotus jäähän. Cheneylta kysyttiin mielipidettä mahdollisuuteen, että Donald Trump valittaisiin uudelleen presidentiksi.

– Aion tehdä kaikkeni, että entinen presidentti ei enää koskaan pääse lähellekään Oval Officea, Cheney täräytti.

Entinen tärkeä tukija

Cheneysta on lyhyessä ajassa tullut Trumpin merkittävimpiä vastustajia republikaanien aktiivipoliitikoiden joukossa senaattori Mitt Romneyn ohella. Cheneyn viimeviikkoisen vallasta syöksemisen uskotaan myös auttavan häntä kohottamaan profiiliaan, vaikka hänellä onkin kivinen tie Trumpin vastustamisessa.

Cheneyn erottamista on pidetty taitekohtana Yhdysvaltain republikaanipuolueessa.

Hämmentävintä Cheneyn tapauksessa on, kuinka radikaalisti ja nopeasti kaikki muuttui. Cheney oli tullut tunnetuksi yhtenä Trumpin politiikan vankimmista tukijoista.

Cheney valittiin kongressiin Trumpin vaalivoittovuonna 2016 pitkän ulkoministeriö- ja puoluevaikuttajauran jälkeen. Kuuluisa nimi ja presidentin tukeminen takasivat livakan nousun puolueessa.

Vaikka Cheney ei ollut aina samaa mieltä Trumpin sanankäytöstä tai ulkopolitiikasta, hän lukeutui presidentin ”ujostelemattomiin” tukijoihin.

Liz Cheney tavoitteli vuonna 2013 senaattorin paikkaa Wyomingista, mutta luopui kisasta. Cheney, koko nimeltään Elizabeth Lynne Cheney, pyrki ja pääsi vuonna 2016 kongressin edustajainhuoneeseen Wyomingin osavaltion ainoana kongressiedustajana.

Ensimmäiset kaksi vuotta hän kannatti Trumpia edustajainhuoneen äänestyksissä 96-prosenttisesti ja seuraavat kaksi 93-prosenttisesti. Hän keräsi rahaa Trumpille ja kampanjoi tämän puolesta.

Sitten Trumpin vaalivilppiväitteiden yllyttämät tukijat hyökkäsivät Capitolille 6. tammikuuta. Cheney oli yksi kymmenestä edustajainhuoneen republikaanista, jotka äänestivät Trumpin virkasyytteen puolesta.

Se ei vielä horjuttanut hänen asemaansa puolueessa, sillä Capitolin valtauksen jälkeen republikaanit olivat hämmennyksen tilassa. Cheney selvisi kirkkaasti ryhmänsä luottamusäänestyksestä helmikuussa äänin 145–61.

Capitolin valtaus jakaa republikaanipuoluetta, jossa kiistellään sen syistä ja seurauksista. Moni republikaani on kevään mittaan vähätellyt Trumpin roolia väkijoukon provosoinnissa.

– Me emme voi ryhtyä QAnon-puolueeksi. Me emme voi ryhtyä holokaustin kieltäjiksi. Meistä ei saa tulla valkoisten ylivallan kannattajia, Cheneyn on kerrottu sanoneen puoluetovereilleen.

Rangaistus vaalivilpin kieltämisestä

Kaikki muuttui toukokuun alussa.

Trump intti koko kevään, että vaalivoitto oli varastettu häneltä, ja solvasi kaikkia, jotka tohtivat sanoa vastaan. Republikaanipuolueen johtohahmot alkoivat yksitellen taas myötäillä Trumpia. Cheneyn lähin kollega, edustajainhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy vieraili Trumpin luona Floridassa.

Ex-presidentti Donald Trump puhui konservatiivien CPAC-konferenssissa helmikuussa Floridassa.

Cheneyn perisynti tapahtui 3. toukokuuta.

– Vuoden 2020 presidentinvaaleja ei varastettu. Niin väittävä levittää SUURTA VALHETTA ja kääntää selkänsä laillisuusperiaatteelle ja myrkyttää demokraattisen järjestelmämme, hän twiittasi.

Termiä suuri valhe on käyttänyt Trump väittäessään vaaleja peukaloiduiksi. Cheney käänsi sen Trumpia vastaan.

Samalla hän tuli kuitenkin astuneeksi paitsi Trumpin myös puolueensa enemmistön varpaille.

Kongressiryhmän huutoäänestyksessä 12. toukokuuta hänet passitettiin kongressin käytävälle kertomaan mielipiteensä siitä, mitä oli tapahtunut, koska hän ei ollut suostunut tukemaan Trumpin vaalivilppiväitettä.

Cheneyltä kysyttiin, tunsiko hän itsensä petetyksi.

– En. Tämä vain kertoo, missä tilassa puolueemme tällä hetkellä on. Se täytyy vetää sieltä takaisin ... Entisen presidentin erittäin vaaralliset valheet eivät saa vetää meitä taantumukseen.

Trumpin viesti pian tämän jälkeen kuului:

– Liz Cheney on katkera, kammottava ihminen.

Isältä tyttärelle

Cheneyn rohkeus asettua Trumpia ja puolueensa nykyistä valtavirtaa vastaan nostatti taputuksia jopa demokraattien keskuudessa.

– En olisi ikinä uskonut että sanoisin: hienoa, Liz Cheney! Mutta sanon niin. On surullista, että me ylistämme häntä vain siksi että hän kertoo totuuden ja kieltäytyy vaikenemasta, kun muut eivät sitä tee, sanoi Barack Obaman hallinnon entinen apulaisoikeusministeri Sally Yates.

Cheney ei lähtökohdiltaan ja mielipiteiltään voisi olla juuri kauempana demokraateista.

Hänen isäänsä Dick Cheneyta, 80, pidetään yhtenä kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimpana – ja kiistellyimpänä – Yhdysvaltain varapresidenttinä.

Cheney toimi puolustusministerinä jo George H.W. Bushin hallinnossa, mutta siirtyi vuosiksi 1995–2000 monikansallisen, myös puolustusteollisuuteen kytkeytyvän Halliburton-konsernin johtajaksi. George W. Bushin varapresidenttinä vuosina 2001–2009 häntä on pidetty yhtenä Irakin sodan keskeisimmistä arkkitehdeistä, ja sattumalta myös Halliburton sai tuottoisia sopimuksia sotaretkeltä.

Varapresidentti Dick Cheney (toinen vas.) jälkikasvunsa kanssa republikaanien puoluekokouksessa 2004. Vasemmalla Liz Cheney, oikealla hänen miehensä Philip Perry, jonka kanssa Cheneylla on yhteensä viisi lasta.

Myös tytär rakensi uraa ulkoministeriössä samaan aikaan.

Cheneyt ovat ammentaneet poliittisen tukensa Yhdysvaltain lähes äärikonservatiivisesta oikeistosta, jolle abortti on kauhistus ja aseenkanto-oikeus pyhä. Liz Cheney jakoi jo teininä isänsä vaalimainoksia, kun tämä pyrki ja pääsi Wyomingin kongressiedustajaksi. Dick Cheney nousi myös samalle paikalle kuin tyttärensä myöhemmin eli republikaaniryhmän kolmanneksi korkeimmaksi johtajaksi.

Liz Cheney on jatkanut isänsä jalanjäljissä rikkaiden alhaisen verotuksen ja sääntelyn purkamisen ristiretkeläisenä. Myös sosiaalisissa kysymyksissä hän on ollut tiukka. Välit ainoaan sisareen Maryyn menivät pahaan umpisoluun vuonna 2014, kun Liz Cheney tuomitsi samaa sukupuolta olevien avioliitot. Mary Cheney on naimisissa naisen kanssa.

Isänsä kampanjassa työskennellyt Mary Cheney republikaanien puoluekokouksessa 2004 yhdessä vanhempiensa Lynne ja Dick Cheneyn kanssa.

– Liz, tämä ei ole vain asia josta olemme eri mieltä. Sinä olet väärässä – väärällä puolella historiaa, sisko kirjoitti Facebookissa.

– Liz on ollut vieraana kodissamme, viettänyt aikaa ja lomia lastemme kanssa ja kun hän nyt sanoo, ettei tue oikeuttamme mennä naimisiin, se on vähintäänkin loukkaavaa.

Huoli demokratiasta

Cheneyn tulevaisuudesta uran karilleajon jälkeen on eri näkemyksiä. Pyrkimisestä jatkokaudelle edustajainhuoneeseen tulee vaikeaa, koska puolueen trumpilaiset asettuvat häntä vastaan jo esivaaleissa.

He ovat enemmistönä, ja Trump johtaa käytännössä yhä puoluetta. Siksi suurin osa republikaaneista ei halua suututtaa Trumpia.

– Poliittinen analyysi on, että tämä puolue ei pysy kasassa ilman presidentti Trumpia ja hänen kannattajiaan. Me emme voi menestyä ilman häntä, totesi republikaanisenaattori Lindsay Graham.

– Meidän on aika siirtyä eteenpäin, totesi jopa Trumpin virkasyytettä tukenut republikaanisenaattori Susan Collins.

Republikaaniryhmän johtaja Kevin McCarthy keskusteli Cheneyn tilalle ryhmän kolmosjohtajaksi valitun Elise Stefanikin kanssa. Stefanikia pidetään puolueessa huomattavasti liberaalimpana kuin Cheneyta, mutta hän on antanut tukensa Trumpin vaalivilppiväitteille.

Demokraatit sekä useat asiantuntijat pitävät Cheneyn syrjäyttämistä ja Trumpin valheiden hyväksymistä republikaanipuolueessa käännekohtana ja vakavana uhkana Yhdysvalloille.

– Demokratia toimii vain jos häviäjät uskovat prosessin olleen reilu ja vaalituloksen kuvastavan ihmisten mielipiteitä. Mitä enemmän on sitä epäileviä, sitä vakavammin demokratia vaarantuu, kommentoi konservatiivisen Ethics and Public Policy -ajatushautomon tutkija Henry Olsen The Hillille.

Liz Cheney saapui erottamistaan seuraavana päivänä Capitolille rivikongressiedustajana.

Liz Cheney ei aio siirtyä entisten republikaanipoliitikoiden puuhaamaan uuteen puolueeseen. Hän saattaa pyrkiä toiseen poliittiseen virkaan, jos wyomingilaiset äänestävät hänet ulos ensi vuonna.

Kun häneltä kysyttiin haastattelussa jopa presidentiksi pyrkimisestä, hän vastasi:

– Teen kaikkeni (Trumpin kaatamiseksi). Haluan myös palauttaa republikaanipuolueen takaisin asialinjalle.

Vaikka poliittinen ura katkeaisikin, Cheneylle on joka tapauksessa luvassa tuottoisia puhe- ja kirjasopimuksia. Hän voi esiintyä totuudenpuhujana ja vanhojen periaatteiden kunnioittajana – ja odottaa aikaa Trumpin jälkeen.

– Jos tuulet kääntyvät ja republikaaniäänestäjät lopulta hylkäävät Trumpin, Cheney on valmiina, kirjoitti BBC:n Pohjois-Amerikan kirjeenvaihtaja Anthony Zurcher analyysissaan.